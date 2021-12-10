Hayvan sevmeyenlerin sığındığı cümleler

Eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Boşanmaya da karar verdik. Fakat annesi ayrılmamıza karşı çıkıyor. Sanki benden bir şeyler gizliyorlar.

7 yıllık evliyim, fakat eşimle iletişim problemimiz var. Eşimi evlilik terapisine davet etmeme rağmen, kabul etmedi. Bir süre önce kuzenimin hamile olduğunu duydu.

Sırf onların çocuğu oluyor diye, hiç hazır olmadığımız halde çocuk yaptık. Oysa o çok sorumsuz, devamlı dışarıda...

Fabrikada çalışıyor, devamlı “mesaiye kalıyorum” demeye başladı. Kendisine son bir şans verdiğimi söylememe rağmen düzelmedi.

“Maddi sıkıntılarım var” diyor fakat kendisine sürekli alışveriş yapıyor. Bu arada bize ailesi bakıyor. Ben çok yoruldum artık bu durumundan.

Eşim oğluyla da benimle de hiç zaman geçirmiyor. Hayatında biri olduğunu düşünüyorum. Bu durumu gören ailem benim adıma boşanma kararı aldı. O da kabul etti. Benim fikrimi bile almadılar.

Annesi 1 aydır bende kalıyor ve boşanmamıza karşı çıkıyor. Ama eşimin benden bir şeyler gizlediğini düşünüyorum.

Telefonunda mesajlar yakalıyorum. Bana “otomobil kiralamadan geldi” diyor ama gelen mesajın profilinde kız fotoğrafı var.

