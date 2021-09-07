Hayatın amacı masum bir canlıya yardım etmek midir

Bugün karımın doğum günü ve bana aşkı öğretişini sizin köşenizde kutlamak istiyorum...

Ben 54 yaşında, aşkı yeni öğrenmiş, bu duyguyu ilk kez tadan bir erkeğim.

Karımın doğum günü için sizden bir ricam var. Sizin aracılığınız ile karımın doğum gününü köşenizden kutlamak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.

Şiir yüzlüm

Öncelikle bana aşkı öğrettiğin için sana teşekkür ediyorum. Ben aşkı seninle öğrendim, seninle hissettim ve seninle yaşıyorum. Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmekmiş. Seni sonsuz seviyorum.

Beyaz gelincik çiçeğim

Ben seninle birlikte dünyayı sevdim. Gözlerine bakarken nefes aldığımı hissettim.

Yanımda olduğun zaman kendimi en güvenli yere teslim ettim. Sen benim evimsin ve ben sana aitim. Bildiğim tek adres senin yanın, görebileceğim tek güzel manzara sensin.

Yakamoz gözlüm