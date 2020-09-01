Hamilelikle ilgili merak edilenler

Neredeyse her gün hamilelikle ilgili sorularınızla karşılaşıyorum... Bugün, hamileliğe dair merak ettiklerinizi yanıtladım. Ama en doğru yanıtın doktorlarımızda olduğunu unutmayın.
◊ İlk cinsel deneyimimi yaşadım, âdetim 12 gün gecikti. Gecikmenin 8 ve 10’uncu günü test yaptım ikisi de negatif çıktı.
İç çamaşırımda 5 gündür lekelenme oluyor.
“Kan az geliyor” diye düşünsem de ne kasık ağrım var ne göğüs ağrım. Çok stres yaptım, acaba stresten mi böyle oldu? İlk İlişkiden sonra âdet düzeni değişir mi? Hamile olabilir miyim?
◊ Rumuz: Acil cevap
YANIT
Testi erken yapmış olabilirsin, bir kez daha tekrarla. Yakın zamanda normal âdet görmezsen, bir doktora danışmanda yarar var.
***
◊ 20 günlük evliyim. 5 gün önce eşimle çocuk yapmak için ilk adımı attık. Şimdi birkaç gündür karnım ağrıyor, eğilince karnımda acı gibi bir ağrı hissediyorum.
Bunun sebebi acaba hamile olma ihtimalim olabilir mi?
◊ Rumuz: Yeni evli
YANIT
5 gün, hamile kaldığını gösteren belirtiler için çok erken. En az 3-4 hafta sonra ilk belirtiler ortaya çıkabilir. Karın ağrısı gibi belirtiler de sadece böyle bir beklenti içinde olmandan kaynaklanan, psikolojik sorunlar olabilir. Bir doktora görünmeni öneririm.
***
◊ Hamileliği sonlandırmak için doğum kontrol hapı alsam işe yarar mı?
◊ Rumuz: Doğum kontrol hapı
YANIT
Hayır, hiçbir işe yaramaz kızım, bu hapı hamile kalmadan önce kullanmalıydın.
Neden bu konularda bilgi edinmeden ilişkiye giriyorsun ki?
***
◊ Bir erkek bir kızın göğsüne dokunursa veya öpüşürse, o zaman o kızın hamile kalma riski var mı? ◊ Rumuz: Öpüşmek
YANIT
Kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun, hiç mi kitap okumuyorsun? Hamile kalmazsın kızım.
***
◊ 4 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyorum, son bir senedir de yok denecek kadar az alıyordum. Bu ay hiç adet görmedim, ilacı tüm ay boyunca içtim. Yine de gebe kalmış olabilir miyim?
Sonraki kutuya başladım ama korkuyorum da hamileysem bebeğe zarar verir mi içtiğim bu ilaçlar?
◊ Rumuz: Bebeğe zarar verir mi?
YANIT
Doğum kontrol hapı çok düzenli kullanılmalıdır. Bir gün bile aksatmamak gerekir. Aksi halde hamile kalma olasılığı vardır. Bebek için her türlü ilaç tehlike yaratabilir. Bunun için önce “hamile misin” bunu öğrenmelisin. Kadın doğum uzmanına başvurman gerekir.
***
◊ Hamile olduğumu öğrendim, hem de 4 aylıkmış. Eşim de ben de bu çocuğa bakamayız, aldırmak istedik.
Yasal süreyi geçmişiz. Korunuyorduk fakat korunma yöntemimiz yeterli değilmiş. Çocuğa bakacak durumumuz hiç yok, “kısmetiyle gelir” demeyin.
3 kira birikti, iki elektrik faturası, su, doğalgazın üzerine üçüncü geldi.
Eşim çalışmıyor. Dolabımız bomboş, her gün sabah akşam soğan kavurup yiyoruz. Bakkaldan sadece veresiye ekmek alarak borçlandık. İş bulamıyoruz, “ne iş olsa yaparız” diyoruz gene iş yok. Bu şartlarda çocuk olmaz. Lütfen bir yol gösterin.
◊ Rumuz: Bu çocuğa bakamayız
YANIT
Durumunuza çok üzüldüm gerçekten...
Mektubunu, belki bir yerden bir iş imkanı gelir, diye yayınlamak istedim. 4 aylık hamilelik sonlandırılamaz. Bu bir cinayet olur, çünkü bebeğin tüm gelişmesi tamamlanmıştır.
Eelleri kolları, ağzı burnu şekillenmiştir. Cinsiyeti de belli olmuştur.
Sakın böyle bir cinayete kalkışmayın.
Belki duyarlı insanlar size yardım edebilir.
Umudunuzu kaybetmeyin, umarım bebek size uğur getirir.
Hamilelikle ilgili merak edilenler
Neredeyse her gün hamilelikle ilgili sorularınızla karşılaşıyorum... Bugün, hamileliğe dair merak ettiklerinizi yanıtladım. Ama en doğru yanıtın doktorlarımızda olduğunu unutmayın.
◊ İlk cinsel deneyimimi yaşadım, âdetim 12 gün gecikti. Gecikmenin 8 ve 10’uncu günü test yaptım ikisi de negatif çıktı.
İç çamaşırımda 5 gündür lekelenme oluyor.
“Kan az geliyor” diye düşünsem de ne kasık ağrım var ne göğüs ağrım. Çok stres yaptım, acaba stresten mi böyle oldu? İlk İlişkiden sonra âdet düzeni değişir mi? Hamile olabilir miyim?
◊ Rumuz: Acil cevap
YANIT
Testi erken yapmış olabilirsin, bir kez daha tekrarla. Yakın zamanda normal âdet görmezsen, bir doktora danışmanda yarar var.
***
◊ 20 günlük evliyim. 5 gün önce eşimle çocuk yapmak için ilk adımı attık. Şimdi birkaç gündür karnım ağrıyor, eğilince karnımda acı gibi bir ağrı hissediyorum.
Bunun sebebi acaba hamile olma ihtimalim olabilir mi?
◊ Rumuz: Yeni evli
YANIT
5 gün, hamile kaldığını gösteren belirtiler için çok erken. En az 3-4 hafta sonra ilk belirtiler ortaya çıkabilir. Karın ağrısı gibi belirtiler de sadece böyle bir beklenti içinde olmandan kaynaklanan, psikolojik sorunlar olabilir. Bir doktora görünmeni öneririm.
***
◊ Hamileliği sonlandırmak için doğum kontrol hapı alsam işe yarar mı?
◊ Rumuz: Doğum kontrol hapı
YANIT
Hayır, hiçbir işe yaramaz kızım, bu hapı hamile kalmadan önce kullanmalıydın.
Neden bu konularda bilgi edinmeden ilişkiye giriyorsun ki?
***
◊ Bir erkek bir kızın göğsüne dokunursa veya öpüşürse, o zaman o kızın hamile kalma riski var mı? ◊ Rumuz: Öpüşmek
YANIT
Kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun, hiç mi kitap okumuyorsun? Hamile kalmazsın kızım.
***
◊ 4 yıldır doğum kontrol hapı kullanıyorum, son bir senedir de yok denecek kadar az alıyordum. Bu ay hiç adet görmedim, ilacı tüm ay boyunca içtim. Yine de gebe kalmış olabilir miyim?
Sonraki kutuya başladım ama korkuyorum da hamileysem bebeğe zarar verir mi içtiğim bu ilaçlar?
◊ Rumuz: Bebeğe zarar verir mi?
YANIT
Doğum kontrol hapı çok düzenli kullanılmalıdır. Bir gün bile aksatmamak gerekir. Aksi halde hamile kalma olasılığı vardır. Bebek için her türlü ilaç tehlike yaratabilir. Bunun için önce “hamile misin” bunu öğrenmelisin. Kadın doğum uzmanına başvurman gerekir.
***
◊ Hamile olduğumu öğrendim, hem de 4 aylıkmış. Eşim de ben de bu çocuğa bakamayız, aldırmak istedik.
Yasal süreyi geçmişiz. Korunuyorduk fakat korunma yöntemimiz yeterli değilmiş. Çocuğa bakacak durumumuz hiç yok, “kısmetiyle gelir” demeyin.
3 kira birikti, iki elektrik faturası, su, doğalgazın üzerine üçüncü geldi.
Eşim çalışmıyor. Dolabımız bomboş, her gün sabah akşam soğan kavurup yiyoruz. Bakkaldan sadece veresiye ekmek alarak borçlandık. İş bulamıyoruz, “ne iş olsa yaparız” diyoruz gene iş yok. Bu şartlarda çocuk olmaz. Lütfen bir yol gösterin.
◊ Rumuz: Bu çocuğa bakamayız
YANIT
Durumunuza çok üzüldüm gerçekten...
Mektubunu, belki bir yerden bir iş imkanı gelir, diye yayınlamak istedim. 4 aylık hamilelik sonlandırılamaz. Bu bir cinayet olur, çünkü bebeğin tüm gelişmesi tamamlanmıştır.
Eelleri kolları, ağzı burnu şekillenmiştir. Cinsiyeti de belli olmuştur.
Sakın böyle bir cinayete kalkışmayın.
Belki duyarlı insanlar size yardım edebilir.
Umudunuzu kaybetmeyin, umarım bebek size uğur getirir.