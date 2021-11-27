Görümcem yüzünden kayınvalidemle aram açıldı

Gizli aşk yaşadığım biri var. İkimiz de evliyiz ve 4 yıldır ilişkimizi yürütüyoruz. Ama kendisinin son zamanlarda değiştiğini fark ettim. Maddiyata düşkün bir insana dönüştü.

Merhaba Güzin Abla, evli bir adamım. Yine evli bir kadınla 4 yıla yakın süredir görüşüyoruz. Bu kişi ilk iki yıl bana aşırı düşkündü. Mesela cinsel ilişki yaşamayı ilk o istedi ve her şey onun arzusuyla başladı.

Bazı ufak tefek tartışmalardan sonra soğuduğunu söyledi ama bu süreçte hiç ayrılmadık.

Çalıştığı işten zaman zaman izin alıp gelmeler, gün boyu birlikte zaman geçirmeler devam etti, hâlâ da devam ediyor.

Gördüğüm her şeyi ona almak istiyorum, alıyorum da. Parfümler, kıyafetler, ayakkabılar...

Ona harçlık da veriyorum, evinin mutfak ihtiyaçlarını da alıyorum sıklıkla.

Geçenlerde hesabına 100 lira yatırdım. Bana “Ne bu böyle, çocuğa 100 lira verirler, sevgiliye değil” diye tepki gösterdi.

Sonrasında bazı atışmalarımız oldu. Yazıştık. Size o yazışmalardan birini gönderiyorum. Yorumunuzu çok merak ediyorum:

