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İlk izlenimim gerçekten kötü değildi. O gün telefon numaramı istedi ve görüşmeden çok memnun olduğunu söyledi. Sonra WhatsApp üzerinden yazışmaya başladık. Bana sessiz biri olduğunu ancak ilk görüşmede nasıl olduysa çok konuştuğunu söyledi.

Ben de insanları tanıdıkça yakınlık kuran biriyim. İkinci buluştuğumuzda bana kaç çocuk istediğimi sordu. Açıkçası biraz şaşırdım. Bana göre birbirimizin hayatına daha resmi bir giriş yapıldığında sorulabilirdi bu soru.

Ben yazarsam sorduğum soruya yanıt veriyor, ben yazmasam pek yazmaz, soru sormaz. En son görüşmemizde, ‘pek soru sormuyorsun, hep ben soruyorum kendimi kötü hissediyorum’ dedim. ‘Sen sor sorularını sıkıntı değil’ dedi. Bana göre sanki beni kırmamak için konuşuyormuş gibi.

Geçen gün benden fotoğraf istedi. ‘Annem sorunca göstereceğim’ dedi. Ben de hakkımda ne düşündüğünü, sordum. ‘Karşılıklı buluşur, bir şeyler içeriz, netleşir her şey’ dedi ama henüz bir buluşma olmadı. Nasıl desem, kafam çok karışık aslında. Ona karşı herhangi bir duygum yok şu anda...

Bir şey olmasa da pek üzülmem ama onu pek fazla da anlayamadım. “Bana karşı bir adım atana ben de bir adım atarım” diyor ama zaten ben onu tanımak adına soruyorum, ondan bir cevap gelmeyince kötü hissediyorum bu sefer.

Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

Ama zorla konuşuyor olsa, neden bu kadar uzattığını da anlamadım. Bu tarz görücü usulü evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bana yön verecek bir şekilde dönüş yaparsanız sevinirim.

Rumuz: Bu nasıl bir ilişki

YANIT

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Sevgili kızım, bana görücü usulü evliliğe nasıl baktığımı soruyorsun... Aslında bu tür evliliklerin artık günümüzde pek fazla geçerliliği olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Bu tür evliliklerin çok da sağlıklı olmadığını görüyoruz. Hele zaman zaman bana gelen bazı mektuplarda hanımların yazdıkları gibi, ‘eşimi ilk kez görücü geldiklerinde gördüm, ikinci kez de nişanda ve daha sonra nikâh sırasında gördüm’ demeleri beni son derece ilginç.

Bir genç kız düşünün ki, bugün artık her türlü iletişim imkânı olan bir çağda, eşini evlenmeden önce bir ya da iki kez görecek, daha sonra da onun nasıl biri olduğunu bilmeden, onunla evlenecek.

Seninki tam da bu anlattığım türde bir tanışma değilse de gördüğüm şu ki, ilk kez görüştükten sonra ilk izlenimin iyi olsa da karşındaki seninle evlenmeyi düşünen kişinin pasif tavrından, kendini pek fazla açmamasından hoşnut değilsin...

Bir de tabii bu ‘kaç çocuk istersin’ sorusu çok yersiz olmuş. Bu konuda da haklısın. Eğer aileleriniz sizin tanışıp, görüşmenize ön ayak olmuşsa, bu görüşmelerin sizin birbirinizi daha iyi tanımanıza fırsat vermesi gerekmez mi?

Bu gencin sadece “soru sorulduğunda cevap veririm” tarzı hiç de tatminkâr değil.

Bana sorarsan da onunla birkaç kez daha yüz yüze görüşmelisin.

Bir yemek, örneğin bir sinema, bir tiyatroya gitmek insanları tanımak için yeterli olmasa da büyük ölçüde bilgi verebilir.

Sadece WhatsApp’ta yazışmak, telefonda görüşmek, kişiliği, tavırları, huyu suyu hakkında ancak yüzeysel izlenimler yaratabilir.

Eğer halen kendini ona yakın hissetmiyorsan, bazı tavırlarını beğenmiyorsan bu arkadaşlığı kesebilirsin.

Ama sanırım, bir şekilde aklını işgal etmiş… Bu yüzden dediğim gibi birkaç görüşme planla istersen.

Ondan sonra karar verirsin.