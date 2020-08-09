Gizlice fotoğraflarımı çekti

Erkek arkadaşım gizlice çıplak fotoğraflarımı çektiğini söyledi. Sırf ben istedim diye de telefonundan sildi ama ona inanmıyorum. Bu olayı öğrendiğim günden beri yüzüm gülmüyor.
Ben 17 yaşında, lisede okuyan ve derslerinde başarılı bir kızım. Yaklaşık 9 aydır görüştüğüm, aynı sınıftan çok sevdiğim bir erkek arkadaşım var.
Kendisini çok seviyorum ve güveniyorum. İki hafta kadar önce sevgilimin evine gittik ve çok ileri gitmemek şartıyla bir şeyler oldu.
Kesinlikle bekaretim bozulmadı ama normal öpüşmenin ötesine geçtik.
Geçen gün bana, beni çok sevdiğini ve benimle olmadığı zamanlarda çok özlediğini söyledi. Tekrar beraber olmak istediğini de ima etti. Ancak bana söylemek istediği bir şey olduğunu belirtti.
Evine gittiğimde, benden saklı bir şekilde cep telefonuyla çıplak fotoğraflarımı çektiğini söyledi. Önce inanmadım ama görüntüleri gösterdi.
Çok korktum ve sinirlendim.
Silmesi için ısrar ettim.
Hatta kavga ettik ve kesinlikle başkasına göstermeyeceğine dair yeminler etti. Birkaç gün sonra da sildiğini söyledi ve telefonunu gösterdi.
Şimdi barıştık ve yeniden görüşüyoruz. Ama “Ya bilgisayarına kaydettiyse” diye çok korkuyorum.
Yeminler ediyor, “Sen benim gelecekteki karım olacaksın, neden başkasına göstereyim” diyor ama hâlâ çok tedirginim.
Hem gelecekte ne olacağını bu yaştan nasıl bilebiliriz.
Bir şey olur da ayrılırsak, ona güvenmeyi çok istiyorum.
Ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Bu olayı öğrendiğim günden beri ne ders çalışabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum, ne de yüzüm gülüyor.
Ne yapacağım, bu işin içinden nasıl çıkacağım Güzin Abla? Ailem öğrense beni bir daha ne okula gönderir ne de dışarı bırakır.
Belki sevgilime kötülük bile yaparlar. Aklımı kaçırmak üzereyim Güzin Abla, ne olur bana yardım et... Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili kızım, şu yaşına başına bak... Bir de şu yaşadığın gerginliğe, şu sorunlara, şu sıkıntıya bak... Ne işin vardı bu delikanlının evinde.
Gençliğinin heyecanı içinde ondan da hoşlanıyor olmanın etkisiyle onunla öpüşmen bir anlamda normal görünse de evine gittiğinde iş tamamen değişmiş.
Ben bu gencin senin uygunsuz fotoğraflarını iyi niyetle çektiğini düşünmüyorum. Genellikle bu tür olaylarda gördüğüm kadarıyla bu fotoğrafları şantaj amaçlı kullanır erkekler.
“Bana istediğimi vermezsen, bunları ailene gönderirim, Facebook ya da Instagram’da paylaşırım, seni rezil ederim” gibi tehditlerle her istediklerini yapmaya zorlamak içindir bu yöntem. Kızlar hepinize sesleniyorum, bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, ne kadar güvenirseniz güvenin, erkek arkadaşınızın evine ya da bir arkadaşının evine gitmeyi kabul etmeyin.
Gidecek olursanız da işte bu tür sorunlarla karşılaşabileceğinizi göze almak zorundasınız.
Bir erkek kaç yaşında olursa olsun, sevdiği ve beğendiği, evlenmeyi düşündüğü bir kızın neden çıplak fotoğraflarını çeksin?
Kötü bir amacı yoksa neden böyle fotoğraflar çeksin? Şimdi bu genç adam senin fotoğraflarını çekmiş ama kötü bir niyeti olmadığını söylüyor.
Peki, kötü niyeti yoksa neden senin çıplak fotoğraflarını senden gizli çekmiş, neden senden izin almamış, neden sana hemen söylemeyip daha sonra seni özlediğini, yeniden beraber olmak istediğini belirttiğinde bunu sana söylüyor.
Yok yok sevgili kızım, umarım gerçekten bu fotoğrafları cep telefonundan silmiş olsun.
Ama ben bu olayda iyi niyet göremiyorum.
Bak bakalım, cep telefonundan gerçekten silinmiş mi? Yoksa bir yerlerde gizli saklı duruyor mu? Bir de seni yeniden eve çağırdığında, gitmek istemediğinde, bakalım sana nasıl davranacak...
Bu onun gerçek yüzünü gösterecektir.
Gizlice fotoğraflarımı çekti
Erkek arkadaşım gizlice çıplak fotoğraflarımı çektiğini söyledi. Sırf ben istedim diye de telefonundan sildi ama ona inanmıyorum. Bu olayı öğrendiğim günden beri yüzüm gülmüyor.
Ben 17 yaşında, lisede okuyan ve derslerinde başarılı bir kızım. Yaklaşık 9 aydır görüştüğüm, aynı sınıftan çok sevdiğim bir erkek arkadaşım var.
Kendisini çok seviyorum ve güveniyorum. İki hafta kadar önce sevgilimin evine gittik ve çok ileri gitmemek şartıyla bir şeyler oldu.
Kesinlikle bekaretim bozulmadı ama normal öpüşmenin ötesine geçtik.
Geçen gün bana, beni çok sevdiğini ve benimle olmadığı zamanlarda çok özlediğini söyledi. Tekrar beraber olmak istediğini de ima etti. Ancak bana söylemek istediği bir şey olduğunu belirtti.
Evine gittiğimde, benden saklı bir şekilde cep telefonuyla çıplak fotoğraflarımı çektiğini söyledi. Önce inanmadım ama görüntüleri gösterdi.
Çok korktum ve sinirlendim.
Silmesi için ısrar ettim.
Hatta kavga ettik ve kesinlikle başkasına göstermeyeceğine dair yeminler etti. Birkaç gün sonra da sildiğini söyledi ve telefonunu gösterdi.
Şimdi barıştık ve yeniden görüşüyoruz. Ama “Ya bilgisayarına kaydettiyse” diye çok korkuyorum.
Yeminler ediyor, “Sen benim gelecekteki karım olacaksın, neden başkasına göstereyim” diyor ama hâlâ çok tedirginim.
Hem gelecekte ne olacağını bu yaştan nasıl bilebiliriz.
Bir şey olur da ayrılırsak, ona güvenmeyi çok istiyorum.
Ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Bu olayı öğrendiğim günden beri ne ders çalışabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum, ne de yüzüm gülüyor.
Ne yapacağım, bu işin içinden nasıl çıkacağım Güzin Abla? Ailem öğrense beni bir daha ne okula gönderir ne de dışarı bırakır.
Belki sevgilime kötülük bile yaparlar. Aklımı kaçırmak üzereyim Güzin Abla, ne olur bana yardım et... Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili kızım, şu yaşına başına bak... Bir de şu yaşadığın gerginliğe, şu sorunlara, şu sıkıntıya bak... Ne işin vardı bu delikanlının evinde.
Gençliğinin heyecanı içinde ondan da hoşlanıyor olmanın etkisiyle onunla öpüşmen bir anlamda normal görünse de evine gittiğinde iş tamamen değişmiş.
Ben bu gencin senin uygunsuz fotoğraflarını iyi niyetle çektiğini düşünmüyorum. Genellikle bu tür olaylarda gördüğüm kadarıyla bu fotoğrafları şantaj amaçlı kullanır erkekler.
“Bana istediğimi vermezsen, bunları ailene gönderirim, Facebook ya da Instagram’da paylaşırım, seni rezil ederim” gibi tehditlerle her istediklerini yapmaya zorlamak içindir bu yöntem. Kızlar hepinize sesleniyorum, bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, ne kadar güvenirseniz güvenin, erkek arkadaşınızın evine ya da bir arkadaşının evine gitmeyi kabul etmeyin.
Gidecek olursanız da işte bu tür sorunlarla karşılaşabileceğinizi göze almak zorundasınız.
Bir erkek kaç yaşında olursa olsun, sevdiği ve beğendiği, evlenmeyi düşündüğü bir kızın neden çıplak fotoğraflarını çeksin?
Kötü bir amacı yoksa neden böyle fotoğraflar çeksin? Şimdi bu genç adam senin fotoğraflarını çekmiş ama kötü bir niyeti olmadığını söylüyor.
Peki, kötü niyeti yoksa neden senin çıplak fotoğraflarını senden gizli çekmiş, neden senden izin almamış, neden sana hemen söylemeyip daha sonra seni özlediğini, yeniden beraber olmak istediğini belirttiğinde bunu sana söylüyor.
Yok yok sevgili kızım, umarım gerçekten bu fotoğrafları cep telefonundan silmiş olsun.
Ama ben bu olayda iyi niyet göremiyorum.
Bak bakalım, cep telefonundan gerçekten silinmiş mi? Yoksa bir yerlerde gizli saklı duruyor mu? Bir de seni yeniden eve çağırdığında, gitmek istemediğinde, bakalım sana nasıl davranacak...
Bu onun gerçek yüzünü gösterecektir.