Gerçek sevgiyi bulmak çok zor

Hayatımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var; yüksek lisans yapmak, akademisyen olmak, iyi bir aile kurmak gibi... Beğendiğim kişiler oluyor fakat bu zamanda gerçek sevgiyi bulmak çok zorlaştı. Yoksa çok mu aceleciyim?
Ben 23 yaşında üniversite mezunu bir kızım. Hayatımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var; yüksek lisans yapmak, akademisyen olmak, iyi bir aile kurmak gibi...
Bu hedeflerime ulaşabilmek adına çabalıyorum fakat gerçekten sorun etmeye başladığım bir durum var ki o da sevebileceğim, güvenebileceğim bir kişinin hayatımda olmaması.
Aslında bugüne kadar hiç erkek arkadaşım olmadı. Fakat öylesine bir ilişki de kurmak istemedim hiçbir zaman. Bir kişi olsun tam olsun düşüncesindeyim. Annem ve babam birbirlerini çok seven bir çift. Önümde gerçek sevgiye dayalı böyle bir ilişki örneği varken çevremden beklentim de artıyor.
Bu zamanda gerçek sevgiyi bulmak çok zorlaştı. Beğendiğim kişiler oluyor fakat onları bulundukları ortamda gözlemleme şansı buluyorum.
Gördüğüm şeyler hoşuma gitmiyor, direkt o kişiye karşı hissim ve düşüncem değişiyor.
Dış görünüşümde bir sorun olduğunu düşünmüyorum, eli yüzü düzgün bir insanım fakat çevremdeki bazı arkadaşlarımın erkek arkadaşı var.
Ben de kendimi bu konuda sürekli sorgularken buluyorum.
Görüştüğüm bir kişi vardı hatta kendisi benden hoşlanıyordu ve gerçekten görüşmek için çok çabaladı.
Ben de karşılık verdim, aramızda bir tanıma süreci başladı. Her şey iyi giderken karşımdaki kişi birden ilişki istemediğini, şu an böyle şeyler düşünmeyeceğini söylemeye başladı. Bunun için hayatının uygun olamadığını, ailevi birçok sorunla uğraştığını söyledi.
Aramızdaki durum bir ilişkiye dönüşmedi. Ben de haliyle ne olduğunu anlamadım. İlişkiden kaçtığını düşündüm ve bu konuda güven kırıklığına uğradım.
“Belki de gerçek bir ilişki olsa aramızda, saçma bahanelerle beni bırakacaktı, sanırım” dedim kendi kendime. Fakat benimle bağlantısını da kesmiyor. Ben ondan uzaklaşsam bile. Bu kişiyi anlamıyorum, sizce ne yapmaya çalışıyor? Güzin Abla gerçekten benim için zaman gelmedi mi? Yoksa fazla mı aceleciyim bu konuda?
Rumuz: Acele mi ediyorum?
YANIT
Sevgili kızım, bence de acele ediyorsun. Henüz 23 yaşındasın ve kendine pek çok hedef çizmişsin. Aslında hepsi de çok yerinde ve çok güzel hedefler... Ancak bunların hepsini birden gerçekleştirmen oldukça zor ve zaman alacaktır.
Hem yüksek lisans yapmak, hem akademisyen olmak istiyorsun, hem de güzel bir yuva kurma hayalindesin. Bütün bunları zaman içinde elbette gerçekleştirebilirsin. Ama acele etmemelisin. Özellikle de yuva kurma konusunda.
Gerçekten de söylediklerin çok doğru, günümüzde doğru insanı bulmak giderek zorlaşıyor.
Bir yandan akademisyen olma hayalini gerçekleştirirken, bir yandan da beklediğin gibi mutlu bir evlilik yapabilmen pek de kolay olmayacak gibi. Çünkü bir kadının yüksek lisans yapıp ardından mesleğinde başarılı bir akademisyen olarak devam etmesi büyük çaba gerektirir.
Çok çalışmak ve mücadele vermek zorundasın bunun için.
Bir yandan da yuvanın kadını olmak, çocuk yapmak, eşinle ilgilenebilmek seni zorlayacaktır.
Ama tabii hayal ettiğin gibi biriyle karşılaşırsan, onun da senin hayatına katılmasıyla, hedefine ulaşmanda katkısı ve desteği olabileceğine inanırsan, onunla yuva kurmaktan kaçınmamalısın.
Ama sanırım bu kişi, şu sözünü ettiğin ve ne istediği belli olmayan arkadaşın olamaz.
Onu hayatından uzaklaştırmazsan, sana destek değil, engel olacaktır.
Gerçek sevgiyi bulmak çok zor
Hayatımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var; yüksek lisans yapmak, akademisyen olmak, iyi bir aile kurmak gibi... Beğendiğim kişiler oluyor fakat bu zamanda gerçek sevgiyi bulmak çok zorlaştı. Yoksa çok mu aceleciyim?
Ben 23 yaşında üniversite mezunu bir kızım. Hayatımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var; yüksek lisans yapmak, akademisyen olmak, iyi bir aile kurmak gibi...
Bu hedeflerime ulaşabilmek adına çabalıyorum fakat gerçekten sorun etmeye başladığım bir durum var ki o da sevebileceğim, güvenebileceğim bir kişinin hayatımda olmaması.
Aslında bugüne kadar hiç erkek arkadaşım olmadı. Fakat öylesine bir ilişki de kurmak istemedim hiçbir zaman. Bir kişi olsun tam olsun düşüncesindeyim. Annem ve babam birbirlerini çok seven bir çift. Önümde gerçek sevgiye dayalı böyle bir ilişki örneği varken çevremden beklentim de artıyor.
Bu zamanda gerçek sevgiyi bulmak çok zorlaştı. Beğendiğim kişiler oluyor fakat onları bulundukları ortamda gözlemleme şansı buluyorum.
Gördüğüm şeyler hoşuma gitmiyor, direkt o kişiye karşı hissim ve düşüncem değişiyor.
Dış görünüşümde bir sorun olduğunu düşünmüyorum, eli yüzü düzgün bir insanım fakat çevremdeki bazı arkadaşlarımın erkek arkadaşı var.
Ben de kendimi bu konuda sürekli sorgularken buluyorum.
Görüştüğüm bir kişi vardı hatta kendisi benden hoşlanıyordu ve gerçekten görüşmek için çok çabaladı.
Ben de karşılık verdim, aramızda bir tanıma süreci başladı. Her şey iyi giderken karşımdaki kişi birden ilişki istemediğini, şu an böyle şeyler düşünmeyeceğini söylemeye başladı. Bunun için hayatının uygun olamadığını, ailevi birçok sorunla uğraştığını söyledi.
Aramızdaki durum bir ilişkiye dönüşmedi. Ben de haliyle ne olduğunu anlamadım. İlişkiden kaçtığını düşündüm ve bu konuda güven kırıklığına uğradım.
“Belki de gerçek bir ilişki olsa aramızda, saçma bahanelerle beni bırakacaktı, sanırım” dedim kendi kendime. Fakat benimle bağlantısını da kesmiyor. Ben ondan uzaklaşsam bile. Bu kişiyi anlamıyorum, sizce ne yapmaya çalışıyor? Güzin Abla gerçekten benim için zaman gelmedi mi? Yoksa fazla mı aceleciyim bu konuda?
Rumuz: Acele mi ediyorum?
YANIT
Sevgili kızım, bence de acele ediyorsun. Henüz 23 yaşındasın ve kendine pek çok hedef çizmişsin. Aslında hepsi de çok yerinde ve çok güzel hedefler... Ancak bunların hepsini birden gerçekleştirmen oldukça zor ve zaman alacaktır.
Hem yüksek lisans yapmak, hem akademisyen olmak istiyorsun, hem de güzel bir yuva kurma hayalindesin. Bütün bunları zaman içinde elbette gerçekleştirebilirsin. Ama acele etmemelisin. Özellikle de yuva kurma konusunda.
Gerçekten de söylediklerin çok doğru, günümüzde doğru insanı bulmak giderek zorlaşıyor.
Bir yandan akademisyen olma hayalini gerçekleştirirken, bir yandan da beklediğin gibi mutlu bir evlilik yapabilmen pek de kolay olmayacak gibi. Çünkü bir kadının yüksek lisans yapıp ardından mesleğinde başarılı bir akademisyen olarak devam etmesi büyük çaba gerektirir.
Çok çalışmak ve mücadele vermek zorundasın bunun için.
Bir yandan da yuvanın kadını olmak, çocuk yapmak, eşinle ilgilenebilmek seni zorlayacaktır.
Ama tabii hayal ettiğin gibi biriyle karşılaşırsan, onun da senin hayatına katılmasıyla, hedefine ulaşmanda katkısı ve desteği olabileceğine inanırsan, onunla yuva kurmaktan kaçınmamalısın.
Ama sanırım bu kişi, şu sözünü ettiğin ve ne istediği belli olmayan arkadaşın olamaz.
Onu hayatından uzaklaştırmazsan, sana destek değil, engel olacaktır.