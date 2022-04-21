Geçmişimden çıkamıyorum geleceğime bakamıyorum

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Üniversite öğrencisiyim. Lise bitene kadar hiç erkek arkadaşım olmadı ta ki o karşıma çıkana kadar. Onu ilk gördüğüm andan itibaren yüreğimde kelebekler uçuşmaya başladı ve bir süre sonra da ona açıldım. 3 yıllık bir ilişki başlamış oldu.

Çok farklıydık aslında. O daha içine kapanık ben daha dışa dönük. Aramızda kıskançlık ve kavgalar oldu. Bunalıp sürekli ayrılmak isteyendim.

Sonunda ara vermek istedim, o istemedi ama ben ciddi şekilde bitirdim. Birkaç ay geçti, kendimi kötü ve suçlu hissederek arayıp özür diledim. Beni umursamayıp önüne bakmayı tercih etti.

Aylar geçti... Kalbi çok güzel biriyle tanıştım. Her zaman bana moral ve umut verici oldu. Gerçekten de hayatımda gördüğüm en iyi insan.

Bu onun ilk ilişkisi, benimse geçmişte hâlâ hatırlayıp üzüldüğüm biri ve yaşanmışlıklarım var. Zaman zaman eski erkek arkadaşımı ve yaşadıklarımı düşünüyorum.

1.5 sene oldu ayrılalı ve 1 sene bekledim. Belki bir gün beni o üzgün halimle bıraktığı için üzülür, yazar, arayıp sorar diye düşündüm.

Ama ne aradı, ne sordu, hatta her yerden engelledi.

Aslında yeni ilişkimde iyi hissediyorum ama aklımı geçmişten, ondan ve geçmişin korkularından arındıramıyorum. Bu yüzden de kendimi yeni ilişkiye adayamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum...

Rumuz: Unutmalı mıyım?

YANIT

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Sevgili kızım, genellikle ilk ilişkiler insanların en tecrübesiz ve bilinçsizce balıklama atladıkları beraberliklerdir. Bu yüzden işte bu ilkler sırasında kıskançlıklar, kavgalar, kırgınlıklar, söylenmemesi gereken sözler, ayrılıklar, barışmalar birbirini izler… ,

Ya bütün bunların üstesinden gelip, bu ilişkiyi evlilikle noktalamayı başarabilir insanlar…

Ya da bütün bu aykırılıklara çekişmelere dayanamayıp ayrılık yoluna girebilirler. Tıpkı sizin durumunuzda olduğu gibi…

Eğer aranızdaki sorunları çözemedinizse, senin ayrılık kararı alman çok yerinde bir davranış olmuş.

Daha sonra bu çekişmeler yüzünden çok daha fazla acı çekmektense, yol yakınken ayrılmanız iyi olmuş.

Şimdi çok iyi anlaştığını söylediğin, sana kendini çok iyi hissettiren biriyle berabermişsin. Ne güzel işte… Şimdi artık geçmişi düşünmenin, geçmişle ilgili dertlenmenin alemi yok.

Sen belki de geçmişte yaşadıklarının bu ilişkide de tekrarlayabileceği endişesini taşıyor olabilirsin.

Ama artık eski hatalarını tekrarlamayacağını düşünüyorum ben.

Örneğin eskisi gibi kıskançlıklar yapmayacaksın, ilk sevgilini bunaltan bazı davranışlardan kaçınacaksın eminim. Ama hâlâ o eski sevgiliyi düşünüp “beni ne çabuk unuttu” diye üzülmemelisin.

Senin ondan ayrılman onu yeterince üzmüş olmalı. Ayrıca o da seninle bir beraberliğin yürümeyeceğine karar vermiş ki, seni her yerden engellemiş.

Hem zaten sen yeterince yalvarıp yakarmış, özür dilemiş, barışmak için her yolu denemişsin.

Demek ki yapabileceğin bir şey yokmuş. Geçmişe takılıp kalmak insana mutsuzluktan başka bir şey getirmez… Gününü yaşamalısın, sana sunulan bu mutluluğu yaşamaya bakmalısın güzel kızım.