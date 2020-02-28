Fanteziler kurmayı bırakamıyorum

Cinsel hayaller ve fanteziler kurmayı bir türlü bırakamıyorum. Bu yüzden de gerçek bir beraberlik yaşayamıyorum.
Sevgili Güzin Ablacığım, 20 yaşındayım. Büyük şehirlerden birinde özel bir üniversitede okuyorum. Oldukça yakışıklıyım ve peşimde pek çok genç kız var. Hepsinin de bana aşırı ilgi duyduğunun farkındayım.
Size rahatlıkla söyleyebilirim ki bu genç kızlardan istediğim biriyle, istediğim anda beraber olabilirim. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum.
Kadınlarla ilgili cinsel hayaller ve fanteziler kurabiliyorum ama iş gerçek bir beraberlik yaşamaya gelince bundan bucak bucak kaçıyorum. Çünkü aradığım hazzı yaşayamıyorum.
Kısacası, cinsel fanteziler kurarak kendi kendime yaşadığım hazza gerçek hayatta şimdiye kadar ulaşamadım. Aslında birkaç kez biriyle beraber olmayı denedim. Ama ne yazık ki aynı zevki tadamadım.
Zaman zaman da kızların yanında bu yüzden zor durumda kalabiliyorum. Aynı nedenden beraberlik istesem de ileri bir yakınlaşmaya kadar götüremiyorum.
Şimdi size soruyorum, acaba bende bir anormallik mi var? Ben olduğunu düşünüyorum... Bunu bir de size danışmaya karar verdim. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
◊ Rumuz:
Umutsuz vaka
YANIT
Sevgili oğlum, ben bir seksolog değilim tabii. Bu yüzden de bu konuda çok fazla fikir yürütmek istemem. Ancak, yıllardır bu köşeden edindiğim tecrübelere dayanarak sana biraz açıklama yapabilirim.
Zaman zaman gençler, hatta bazen de evli orta yaşlı kişiler bile, cinsel fantezilere o kadar fazla kendilerini kaptırırlarsa, gerçek cinsel yaşam onlara çok sıradan ve yavan gelmeye başlayabilir.
Daha açık söylemem gerekirse, özellikle siz gençlerin ilk cinsel uyanmalarının ardından kendi kendilerini tatmin yolunu seçerlerse, hele bu alışkanlık uzun sürerse, giderek yerleşecek ve hayali hazlar gerçeğin yerini tutmaya başlayacaktır. Bu da giderek gerçek birleşmeden kaçınmaya kadar gidecektir.
Uzmanlar evlilik hayatında monotonluğun giderilmesi, çiftlerin uzun yıllar sonunda da birbirlerini tekrar eskisi gibi arzulayıp birlikte mutlu olabilmeleri için zaman zaman bu cinsel fantezilere yer verilebileceğini söylüyorlar. Ama, asıl önemli olan insanın hayal kurup olmadık şeyler düşünmek yerine, gerçekle mutluluğu yakalayabilmesidir.
Cinsellikten olağanüstü bir şeyler beklemek de hayal kırıklığı yaratabilir. Asıl olan sevgiyle bütünleşebilmektir.
Kısacası, gerçek anlamda sevdiğin bir kişiyle beraber olduğun zaman yaşayacağın mutluluktur. Çünkü yalnızca seks yapmak amacıyla kurduğun ilişkiler, sevgisiz olduğu sürece, sana tam anlamıyla keyif vermeyecektir.
Ama günün birinde gerçek anlamda âşık olup sevdiğin kişiye sarıldığın zaman, o sıcaklığın dünyanın en güzel heyecanı olduğunu, asla fantezilerle kıyaslanamayacağını anlayacaksın. Elbette anormal bir genç değilsin... Yalnızca henüz aşkı tatmamışsın.
Çevrendeki genç kızların sana aşırı düşkün davranışları, sana hiç de çekici gelmeyebilir.
Onların her an elinin altında olduğunu düşünmekse, tam tersine itici gelebilir. Eminim bir süre sonra yüreğini heyecanla çarptıracak bir genç kız, sana her şeyin normale döndüğünü hatırlatacak.
Fanteziler kurmayı bırakamıyorum
Cinsel hayaller ve fanteziler kurmayı bir türlü bırakamıyorum. Bu yüzden de gerçek bir beraberlik yaşayamıyorum.
Sevgili Güzin Ablacığım, 20 yaşındayım. Büyük şehirlerden birinde özel bir üniversitede okuyorum. Oldukça yakışıklıyım ve peşimde pek çok genç kız var. Hepsinin de bana aşırı ilgi duyduğunun farkındayım.
Size rahatlıkla söyleyebilirim ki bu genç kızlardan istediğim biriyle, istediğim anda beraber olabilirim. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum.
Kadınlarla ilgili cinsel hayaller ve fanteziler kurabiliyorum ama iş gerçek bir beraberlik yaşamaya gelince bundan bucak bucak kaçıyorum. Çünkü aradığım hazzı yaşayamıyorum.
Kısacası, cinsel fanteziler kurarak kendi kendime yaşadığım hazza gerçek hayatta şimdiye kadar ulaşamadım. Aslında birkaç kez biriyle beraber olmayı denedim. Ama ne yazık ki aynı zevki tadamadım.
Zaman zaman da kızların yanında bu yüzden zor durumda kalabiliyorum. Aynı nedenden beraberlik istesem de ileri bir yakınlaşmaya kadar götüremiyorum.
Şimdi size soruyorum, acaba bende bir anormallik mi var? Ben olduğunu düşünüyorum... Bunu bir de size danışmaya karar verdim. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
◊ Rumuz:
Umutsuz vaka
YANIT
Sevgili oğlum, ben bir seksolog değilim tabii. Bu yüzden de bu konuda çok fazla fikir yürütmek istemem. Ancak, yıllardır bu köşeden edindiğim tecrübelere dayanarak sana biraz açıklama yapabilirim.
Zaman zaman gençler, hatta bazen de evli orta yaşlı kişiler bile, cinsel fantezilere o kadar fazla kendilerini kaptırırlarsa, gerçek cinsel yaşam onlara çok sıradan ve yavan gelmeye başlayabilir.
Daha açık söylemem gerekirse, özellikle siz gençlerin ilk cinsel uyanmalarının ardından kendi kendilerini tatmin yolunu seçerlerse, hele bu alışkanlık uzun sürerse, giderek yerleşecek ve hayali hazlar gerçeğin yerini tutmaya başlayacaktır. Bu da giderek gerçek birleşmeden kaçınmaya kadar gidecektir.
Uzmanlar evlilik hayatında monotonluğun giderilmesi, çiftlerin uzun yıllar sonunda da birbirlerini tekrar eskisi gibi arzulayıp birlikte mutlu olabilmeleri için zaman zaman bu cinsel fantezilere yer verilebileceğini söylüyorlar. Ama, asıl önemli olan insanın hayal kurup olmadık şeyler düşünmek yerine, gerçekle mutluluğu yakalayabilmesidir.
Cinsellikten olağanüstü bir şeyler beklemek de hayal kırıklığı yaratabilir. Asıl olan sevgiyle bütünleşebilmektir.
Kısacası, gerçek anlamda sevdiğin bir kişiyle beraber olduğun zaman yaşayacağın mutluluktur. Çünkü yalnızca seks yapmak amacıyla kurduğun ilişkiler, sevgisiz olduğu sürece, sana tam anlamıyla keyif vermeyecektir.
Ama günün birinde gerçek anlamda âşık olup sevdiğin kişiye sarıldığın zaman, o sıcaklığın dünyanın en güzel heyecanı olduğunu, asla fantezilerle kıyaslanamayacağını anlayacaksın. Elbette anormal bir genç değilsin... Yalnızca henüz aşkı tatmamışsın.
Çevrendeki genç kızların sana aşırı düşkün davranışları, sana hiç de çekici gelmeyebilir.
Onların her an elinin altında olduğunu düşünmekse, tam tersine itici gelebilir. Eminim bir süre sonra yüreğini heyecanla çarptıracak bir genç kız, sana her şeyin normale döndüğünü hatırlatacak.