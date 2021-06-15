Falımda ihanet çıktı

18 yaşındayım ve bir kızı çok seviyorum. Kızla lisede tanıştım. Çok sevdim onu... Okulun ilk yılı ona açıldım, ama beni reddetti.
Ben de zamana bıraktım, 2 yıl geçti lise son oldum, sonra staj yapmaya başladım.
Bir baktım staj yerinde ilk gün o karşımda, onunla aynı staj yerine düşmüşüm.
1 yıl boyunca sürekli ona değer verdim. Kıyamadım, kötü söz söylemedim sırf kırılıp üzülmesin diye.
Sonra tekrardan açıldım ama WhatsApp üzerinden yine reddetti.
Bana sadece arkadaş ve kardeş gözüyle baktığını söyledi. En sonunda bana hocalarımız sayesinde bir şans verdi.
2-3 gün konuştuk ama bana soğuk davrandı.
18 yaşında genç bir kızım... Uzun süredir içimde taşıdığım bir sırrım var.
Ne yazık ki annem, babamı aldatıyor. Annem çok güzel ve çok zeki bir kadın. Bir akrabamız, 2 yıl önce kendisiyle aynı mahallede bize bir ev buldu. Biz de satın aldık.
Akrabam dediğim kişi de evli ve 4 çocuğu var. Annemle karısı da yakın arkadaştı. Evi ilk aldığımız zamanlarda sık sık birbirlerine gidip gelirlerdi. Ama son 1 yıldır ne bizimkiler gidiyor, ne onlar geliyor. O adamın numarası da annemde var.
Bir gün annemin telefonunu alıp WhatsApp’ta dolanırken gördüm ki annem onu kaydetmişti. Aşk acısı tarzında videolar gönderiyordu anneme, “Seni seviyorum ama kavuşamıyoruz, sana bu kadar yakınken benim değilsin. Sana sadece uzaktan bakabiliyorum” gibi... Şüphelenmeye başladım. Ve annemi izledim. Sonra baktım ki bu adam bizim pencerenin önünden geçince annem ona el sallıyor. Bazen işten dönüş saatine denk geliyor, gidene kadar bakışıyorlar. Adam da gözlerini ondan alamıyor.
Bugün bir şeye şahit oldum. Annem odaya girip kapıyı kilitledi ve 1 saat çıkmadı. Gidip kapıyı çaldım “Ne yapıyorsun bir saattir burada” dedim. Daha sonra telefonu gizlice aldım.
WhatsApp’a baktım ki o adam “Birazdan düğüne gideceğim, gitmeden seni göreyim” diye mesaj atmış. Annemin babama tavırlarını sorarsanız, normal karı koca gibi...
Ama annem hep o adamı övüyor, “Bak karısına nasıl davranıyor, bak karısı o kadar çirkin ama o mükemmel bir adam” gibi bir sürü şey. Bu arada annem çok küçük yaşta zorla evlendirilmiş. Ama babam mükemmel bir adamdır, gerçekten hiçbir kötü alışkanlığı yok.
Güzin Abla, şu an psikolojim çok bozuk, çünkü eşim tarafından aldatıldım.
Eşim 35 yaşında, beni aldattığı kişi ise 17.
Aslında görüştüklerini biliyordum ama onlar ayrılmıştı. Sonradan öğrendim ki eşim birkaç kadınla daha birlikte olmuş.
Ben bu konuda çok hassas biriyim. Onu en ufak şeyden bile kıskanırken, karşılaştığım bu çok acı olaylar aklımı başımdan aldı.
Beni 6 yıl önce ilk kez aldattığında, herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inandığımdan onu affetmiştim.
Bir de o dönemde cezaevine girdi, hep arkasında durdum. Kötü günlerinde ona sahip çıktım.
Ama iyi günlerinde o bana ihanet etti.
Boşanma davası açtım ama ayrılmayı kabul etmiyor, “Seni bırakmam” diyor.
Merhaba Güzin Abla, bana yardımcı ol, ne yapacağımı bilmiyorum.
Uzun süredir konuştuğum biri var. Sevgili değiliz sadece arkadaşça görüşüyoruz. Aslında ben, onu böyle görüyorum.
Ama kendisi farklı düşünüyor.
Sanki onun için dünyada tek değerli insan benim... Onun için her şeymişim ve hayatına anlam kazandırıyormuşum.
Duygularını çok yoğun yaşıyor.
Üzerime çok düşüyor ve benden de karşılık bekliyor. Fakat ona hiç içim ısınmadı. Ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum.
Aklım ve kalbimde de kimse yok. Onu da sevmek gelmiyor içimden. Evet, o iyi biri...
Geçen ay Güzin Abla, köşesinde çok güzel bir makale yazdı. Ormana atılan canlarla, Casper Barınak’taki canlıların durumunu anlattı. Pandemi ve korona döneminin belimizi büktüğünü... Kalemine, yüreğine sağlık. Hatırlatır hayvansever dostlara ormana ölüme terk edilen sahipsiz canların, insan olanı üzüntüden kahreden acı dolu yazgısını...
Birkaç cana şehir merkezlerinde yine mama verebiliyorsun çünkü elinin altında. Sokağında, köşede, bucakta... Ama ormanlar öyle mi?
Havaya çöp atsan kapışıyorlar, asıl dram burada. İnsan gözüyle görünce, acıyla diz çöküyor...
Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Izdırabın bini bir para... Güzin Abla, yüreğine sağlık, ormanların dramını ifade ettin can dostlarına...
Ardından ilk Dogland Club’dan Hüseyin ve Çetin beyler, dostlarıyla mamalar ve ilaçlar getirdi.
Bir dolu pırlanta kalpli can dostu insan bize destek oldu. Tam da ben, “Artık bitti ormanlardaki canlar. Yetişemediğimizden ölecekler” diye perişan olurken...
Hepinize teker teker teşekkür ederim. İsimlerinin saklı tutulmasını isteyen meleklere minnettarım.
Güzin Abla, ben de sana yazan birçok kişi gibi evden kaçmak istiyorum. Bazen ergenlikten dolayı diye düşünüyorum ama öyle olmadığı ortada...
Ailemden nefret ediyorum. Evlatları arasında ayrım yapıyorlar. Abimle beni eşit sevmiyorlar. Küçüklüğümden beri ailemle yemek yemekten hoşlanmıyorum, çünkü yemek süresince konuyu ne yapıp edip benim hayatıma bağlıyorlar.
Bu sene LGS’ye gireceğim. Zaten üstümde ciddi bir stres var ama yanımda olacaklarına kötü bir sonuç almam için eminim dua ediyorlar.
Kötü bir sonuç alırsam beni okutmayacaklarını, evde hizmetçi gibi çalıştıracaklarını, reşit olduğumda da hemen evlendireceklerini söylüyorlar.
Oysa okumak ve mimar olmak istiyorum. Çünkü hayallerim var.
Tabii bir erkek arkadaşımın da olmasına karşılar. Aslında kız arkadaşımın olmasına bile karşılar. Hiç kimseyle görüşmemi istemiyorlar.
Abimin ise bir sevgilisi olsa bile bir şey demezler, çünkü o erkek...
13 yıl önce lisede başlayan bir ilişkim vardı. Bir buçuk yıl beraberdik. Onun beni aldatmasıyla ilişkimiz bitti. Ben 16, sevgilim 17 yaşındaydı.
Şu an ise 29 yaşındayım.
O eski sevgilim peşimi hiç bırakmadı.
Rahatsız etmeden mücadele etti.
Hatasından pişman olduğuna inandım. 1 yıl önce ona geri döndüm.
Her şey çok güzel gidiyordu.
Anneme ilişkimizi anlattım, sevdiğimin mesleği asker olduğu için istemedi. Askerle evliliğin çok zor olacağını söyledi. Sevdiğim kişi de bunları duyunca psikolojisi bozuldu.
24 yaşındayım ve 1 yıl 2 aylık evliyim. Evlenmeden önce 6-7 yıllık bir sevgililik dönemimiz oldu.
Ve şimdi bir bebek bekliyoruz, iki ayı kaldı aramıza katılmasına. Sıkıntım, eşim ailesi ne derse onu yapıyor, her dediklerine “tamam” diyor.
Biz bir konu hakkında konuşuyoruz ve düşünüyoruz.
Sonra annesiyle konuşuyor, o başka bir şey diyor ve bizim konuştuğumuz, karar verdiğimiz her şey havaya gidiyor... Eşim annesinin her dediğine “tamam” diyor ve onu uyguluyor.
Misal, evlenmeden önce “Kızımız olursa şu isim olsun mu?” dedi. Ben de kabul ettim. O kızın ismini koyunca, ben de erkek olursa onun adını koymayı teklif ettim ve anlaştık.
Sonra evlendik hamile olduğumu öğrendik. Bir gün kayınvalidem eşimi aradı.
Görümcemin 4 yaşımdaki kızına telefonu verdi ve “Bebeğe anneannemin ismini koy dayı” dedirtti.
Ve ben bunu hâlâ hazmedemiyorum. Ufacık çocuğu kendi oyununa alet ediyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. Eşim o günden sonra “Kızımızın adı annemin adı olacak” demeye başladı.
Batı’ya özendikçe
değerlerimiz gidiyor
Ben muhafazakar bir insanım. 22 yaşında eşimle severek evlendim. Tam 21 yıl oldu ve 2 çocuğumuz var. Eşimle mutluyuz. Evlenmeden önce ne beraber yaşadık ne de flört ettik. Evlendikten sonra da anlaşmadığımız konular oldu ama hep anlayışla karşıladık. Sorunlarımızı çözdük.
Önüme ne gelirse okurum. Sizin yazılarınızı da toplumun gidişatını anlamak için severek okurum. Son okuduğum yazı gerçekten beni sinirlendirdi. Size yazan o kişinin yurtdışında yaşadığını söylüyor, “Burası Türkiye” diyorsunuz. O şahıs diyor ki önce beraber yaşasalardı bu sorunlar olmazdı.
İyi de Güzün Abla, yurtdışındaki yabancılar boşanmıyor mu? Bizden daha çok flört ediyor, bırakın birkaç ayı, yıllarca birlikte yaşıyor ama daha sonra evlenip, boşanmıyorlar mı? Madem birkaç ay beraber yaşamak sorunu çözüyor onlar neden boşanıyor? Bu ülkelerde de bizden kat kat daha yüksek boşanma oranları yok mu?
İşte bu cahilliğe çok kızıyorum. Tıpkı tecavüz olaylarındaki gibi... Diyorlar ki dini duygular baskıcı olduğu için tecavüzler var. İyi de Güzin Abla, neden Fransa’da her sene 75 bin kadın tecavüze uğruyor. Bunların sadece 10 bini şikayette bulunuyor. Maalesef öyle bir toplum olduk ki, başka ülkeleri o kadar yüceltiyoruz ki, hiçbir araştırma yapmadan sormadan etmeden. Yazık bu millete, Batı’ya özendikçe değerlerimiz gidiyor. Ondan sonra birileri çıkıyor, “Flört edin ki boşanmayın” diyor.
Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında bir genç kızım. Okul hayatımda gayet başarılı bir öğrenciyim.
Ama dokuzuncu sınıfta babamın zorlamasıyla beni okuldan aldılar. “Kızlar okumaz” dediler. Dokuzuncu sınıfı açıktan okudum ve geçen sene onuncu sınıftayken koronavirüs çıktı, evlerde kaldık.
Bu son senem ve yine de online derslerimi aksatmamaya çalışıyorum. Kiloluyum, yüzümde lekeler var ve kendimi çirkin hissediyorum. Ama bazen de aynanın karşısına geçip, “ben kusurlarımla da güzelim” diyebiliyorum. Maddi olarak çok şükür geçinebiliyoruz, istediklerimizi alabiliyoruz, bu konuda pek derdim yok.
Gelelim en büyük sıkıntıma, özellikle de bu pandemi döneminde daha da hissettiğim ve giderek artan aile baskısı...
Babam biraz eski kafalıdır. Genç bir kızım, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, gezmek, gençliğimi yaşamak istiyorum.
Ama babam özellikle de kız olduğum için izin vermiyor.
Bazen izin veriyor ama yine de beni strese sokuyor.
Eşimle 10 senedir evliyim. Bunun 7 senesi kanser hastası kızımızla uğraşarak geçti. Yorulduk ama kızımız artık iyi.
Kızım okula başladı fakat eşimle ayrılma noktasına geldik.
Ben 25 gün önce evden ayrıldım. Aslında 1 evladım daha var. Kızım ise büyüğü...
Sonra birbirimize bir şans daha tanımak istedik ve barıştık. Ama eşim şimdi bana güvenmiyor. Evi bir daha terk etmemden korkuyor.
Ben de ona güvenmiyorum.
Ben eşime saygısızlık yaptım, o da anlayışlı olmadı.
Eşimi çok seviyorum, o da beni seviyor. Bana yardımcı olun. Ne yapmalıyız?
Ben üniversite 4. sınıf öğrencisiyim ve sınıf arkadaşımla ilk senenin başından beri ilişkimiz var.
Fakat koronavirüs dolayısıyla okullar uzaktan eğitime geçtiği için yaklaşık bir buçuk yıldır hiç görüşemedik, ayrı şehirlerdeyiz.
Erkek arkadaşım kendi halinde biri. Fakat benimle doğru düzgün ilgilenmiyor.
Bu arada ben 3 ay önce bir dil öğrenme uygulamasından Rus bir adamla tanıştım.
O 27 yaşında, benden 5 yaş büyük ve çok iyi anlaşıyoruz.
İkimiz de birbirimize karşı bir şeyler hissediyoruz.
Benimle çok ilgileniyor ve çok romantik. Fakat ilişkim olduğu için sevgili olamıyoruz.
Güzin Abla, sizi sürekli takip ediyorum. Psikoloğa gidemeyecek durumda olan bizlere yardımcı olduğun için çok teşekkür ederim.
Benim sıkıntım ise kendimle.
Etrafımda kimin ihtiyacı varsa hep yanlarında olmaya çalışıyorum ama hiç vefa ve sevgi göremiyorum.
Herkes, kötü günleri atlatınca bir daha ne arıyor ne soruyor...
Hiç dostum yok.
Aylarca kimseyi aramasam, “Ne oldu ki bu kız acaba? Niye aramıyor” diyen olmaz.
9 yıllık evliyim, 2 çocuğum var. Eşimle aram aslında iyi ama ben yine de kendimi yalnız ve mutsuz hissediyorum. Çocuklarıma da çabucak sinirleniyorum. Sabırsızım... Hiç tahammülüm yok. Ama başkalarına karşı aşırı anlayışlı ve kibarım.
Eşim çok kızıyor bu duruma.
Eşimle 4 yıl boyunca ayrılıp barıştığımız bir ilişkimiz oldu. 6 aydır da evliyiz.
En baştan beri ailesi beni hiç istememişti. 4 yıl boyunca ayrılıp ayrılıp barıştık. Ama baktılar eşim benden başkasıyla evlenmiyor, zorla beni istemeye geldiler ve evlendik. Nişanlılık dönemim çok problemli geçti.
Ailesi, ailemi ve beni hep küçük gördü. Ben âşık olduğum için ailem her daim alttan aldı, yapıcı bir tavır sergiledi.
Evlendiğimizde eşimin ailesinin evlerinin üst katına taşındık. Ama hiç özelimiz olmadı. Evimizi döşerken bile kayınvalidemle görümcem her şeye karıştı.
Evlendikten bir ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Lakin eşimin ailesi bebeğimi istemedi. Beni kürtaja zorladılar.
Kürtaj sonrası fiziksel ve psikolojik olarak çöktüm. Ailemin, eşimi ve ailesini istememesine rağmen evlendiğim için boşanmaya korktum.
Eşimi her daim alt kata çağırıp bana karşı doldurdukları için tartışmalarımız eksik olmadı.
Duman, kardeşiyle birlikte çokça kedilerin sığınıp barındığı, bakılıp kollandığı bir site bahçesinde üşütmüş ve hastalanmıştı. Hal böyle olunca canlara kol kanat geren, beslemelerini hiç aksatmayan o kadın aldı, veteriner kliniğine bıraktı bebekleri tedavi edilmesi için...
Zaman içinde iyileştiler, sağlıklarına kavuştular. Tekrar yaşadıkları alana bırakılmaları çok uygun değildi. Yuva arandı, ancak onca güzelliklerine karşın bir türlü talipleri olmadı.
Sonra bir gün, sahiplendirme ilanlarına geri döndü bir genç yürek ve ikisini birden aldı. Başlangıçta her şey iyiydi ama bebeklerin birlikteliği kısa sürdü. Tekir olan firar etti, bir daha da bulunmadı.
Duman oğlan o günden sonra tam 7 yıl o genç kızla yaşadı. Ev, semt değiştirdiler birlikte, artık erişkin, çakı gibi bir delikanlıydı Dumancık.
Kendisine bir aile kurdu, çocukları oldu, artık evine sadece karnını doyurma amaçlı gelmeye başladı. Çünkü özgürlüğü sevmişti.
Yıllar geçti, yakın bir zaman öncesinde eve gelmeleri arasına günler girdi, neredeyse haftayı geçti. Sürünerek de olsa gelebildiğinde ise geç kalınmıştı. Tanınmaz bir haldeydi, her bir yanında derin yaralar vardı. Beslenememeye bağlı su kaybından derisi kurumuş, ağzında diş diye bir şey kalmamıştı.
Yine de bir ümit dendi... Acaba yaşama asılır mı, döner mi yeniden bize, aramıza. Kliniğe yatırıldı, günlerce serum, vitamin takviyesi yapıldı. Ama yorulmuştu. Ilık bir bahar sabahı son nefesini verdi veteriner abilerinin ellerinde.
Köşenizde sevgilisiyle kısa bir flörtün ardından evlenen ve 2 ay sonra da boşanma noktasına gelen bir kadının mektubunu okudum.
Sizin bu kadına verdiğiniz cevap ise beni şaşırttı, çünkü gerçekleri yazamıyorsunuz.
Bence asıl sorun çiftlerin evlenmeden önce bir arada yaşamalarının Türk toplumunda kabul edilmemesi. Halbuki bu çift evlilikten önce birlikte yaşasaydı, uyuşmazlık hemen ortaya çıkacak ve evlenmeden ayrılacaklardı.
Boşanmalar işte bu yüzden artıyor.
Türkiye’de bu bekaret olayının o kadar önemli olmadığı kanaatine varılmadığı müddetçe bu sorunların bitmesi mümkün değil. İnsanlar evlilik cüzdanı olmadan kendi hür iradeleriyle aynı yatağı paylaşabilmeli.
Daha sonra eğer istiyorlarsa evlenirler, istemiyorlarsa ikisi de kendi yoluna giderler.
Siz bunu söylemeyip konunun etrafında dolaştığınız müddetçe 40 sene daha yazsanız bir faydanız olmaz.
Falımda ihanet çıktı
İnternetten kahve falı baktırdım, ihanet çıktı. Çok etkilendim. Çünkü sevgilimi bu konuda bir kez denemiş, hayal kırılığı yaşamıştım. Sanırım ilişkimizin bir sonu yok.
Sevgili Güzin Abla, erkek arkadaşımla 1 yıldır birlikteyiz.
Beni sevdiğini biliyorum. Fakat internetten bir fal uygulamasına katıldım.
Orada baktırdığım kahve falında “Erkek arkadaşın başka bir kızla görüşüyor” dediler. Bu beni çok etkiledi.
Erkek arkadaşım kapıya kadar beni görmeye geldi, karşısına çıkmadım. Beni telefonla aradı, bir şey diyemedim, çünkü haberi yoktu bu durumdan.
Bundan önce erkek arkadaşımı işlettim.
Kız arkadaşımın hesabından ona mesaj attım, “Benim sevgilim yok, senin de yoksa görüşelim” demişti kız arkadaşıma.
Sonunda erkek arkadaşıma da onu nasıl işlettiğimi dayanamayıp anlattım.
Bu sefer herkesten farklı olduğumu söyleyip durumu kurtarmaya çalıştı.
“Sana daha önce de söylemiştim, ben ilişkisinin bilinmesini istemeyen bir insanım” dedi.
Bu konuşmadan birkaç ay geçtikten sonra onunla görüşmeyi kestim, ama aynı mahallede oturduğumuz için birileri aracılığıyla bana ulaşmaya çalıştı, özür diledi ve barıştık.
Sonra evlilik konusunu açtım ona. “Madem beni seviyorsun, bensiz olamıyorsan evlenmeyi düşünmelisin” dedim.
Ama bana “Ne seninle ne de başkasıyla evlenmeyi düşünebilirim. Çünkü ben mahkum bir insanım. Her an cezaevine girebilirim. Arkamda eşimi, çocuğumu rezil etmek, perişan etmek istemem” dedi.
Zaten ben ilişkimizin başından beri onun bir suçtan dolayı hapse girme ihtimali olduğunu biliyordum.
Şimdi ilişkimiz evlilik hayatı gibi, birbirimizden kopamıyoruz ama bir sonumuz da yok galiba.
Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.
Yardımcı olur musun?
◊ Rumuz: İhanet mi bu
YANIT
Sevgili kızım, bu ilişkide hoşuma gitmeyen birçok olumsuz nokta daha var. İlk olarak tutmuş fal baktırmışsın ve sevdiğin adamın seni bir başkasıyla aldattığını söylemişler sana. Sen de buna inanmışsın.
Bu çağda sanal alemden bir fal programına inanmayı gerçekçi bulmadım.
İkinci olarak bu adamı sınamak için bir başkasının hesabından mesajlar atmışsın.
O da gayet uyumlu cevaplar vermiş. Hiç de bir beraberliği olan biri gibi davranmamış ki, bu da çok normal bence. Bütün bunlar senin sevdiğin kişiye güvenmediğini gösteriyor. Karşılıklı güven olmayan bir ilişkide sevgi söz konusu olabilir mi? Bence olmaz.
Ve son olarak da, bu adam nasıl bir suça bulaşmışsa bulaşmış, cezaevine girmek üzere.
Sanırım mahkemesi sürüyor, şimdilik tutuksuz yargılanıyor.
Suçu ne, ondan hiç söz etmemişsin. Ailen bu durumu biliyor mu?
Üstelik sana hiç kimseyle evlenemeyeceğini söylüyor, çok da haklı.
Nasıl evlensin, evlenip de dediği gibi ailesini perişan mı etsin?
Ama sen sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi “evli gibi yaşıyoruz” diyorsun.
İyi hoş da kızım, hem bu adama güvenmiyorsun, ki güvenmemekte haklısın, hem de onunla birlikte olmaktasın.
Açıkça bu senin durumuna aklım pek ermedi. Bana baştan beri yanlış yoldasın gibi geldi.
Bari korunmayı unutma da, bir de doğuştan şanssız bir yavrucak çıkmasın ortaya.