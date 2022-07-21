Evlilikte monotonluğa engel olmak mümkün mü

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Sevgili Güzin Abla, ben 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi genç kadınım. Eşimle birbirimizi çok severek evlendik.

Ailelerimiz ilk başlarda evliliğimize karşı çıkmıştı, daha sonra bizi kabul ettiler.

3 yıl flört ettikten sonra nikâh masasına oturduk.

Ancak birkaç yıl sonra aramızdaki o büyük tutkunun ateşi giderek söndü. Evliliğimizde eski heyecan kalmadı.

Flört ederken benim için deli olan eşim sanki artık benim farkımda bile değildi.

İşin en kötü tarafı eşim beni eskisi gibi kollarını almak ihtiyacı bile duymuyor, bu durumdan şikâyet ettiğimde ise “seni hâlâ seviyorum ama işlerim çok yoğun, biraz anlayışlı ol” diyor.

Biraz fazlaca konuştuğumda ise beni dırdır yapmakla, giderek sabrını taşırmakla suçluyor.

Eşimle bırakın beraber olmayı artık eskisi gibi sohbet bile edemiyoruz. O genellikle yorgun olduğunu bahane ederek akşamları hemen yatıp uyuyor.

Bu durum özellikle de küçük kızım dünyaya geldiğinden beri çok daha belirginleşti...

Ne dersiniz ablacım yoksa pek çoklarının dediği gibi evlilik aşkı öldürüyor mu?

Ya da bu sorun benim başıma mı geldi? Bana yol gösterin lütfen.

Aramızdaki monotonluğu yıkmak için bir şeyler yapabilir miyim? Eğer bu heyecan söndü ise sorumlusu ben miyim?

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Rumuz: Monotonluk

YANIT

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Sevgili kızım sandığın gibi bu durum sadece senin başına gelmiş değil. Gördüğün gibi yıllar en ateşli aşkları bile zaman içinde yıpratabiliyor.

Çiftler birbirlerini ne kadar severse sevsin evlilik sürecinde monotonluk batağına saplanabiliyorlar.

Bu nedenle evliliklerde veya uzun süreli beraberliklerde, cinsel yaşamda zaman zaman yenilikler yaratmak gerekebilir.

Evlilik hayatında monotonluktan kurtulmak için küçük sürprizler, baş başa yenilecek yemekler, örneğin çocukları aile büyüklerine göndererek zaman zaman evde yalnız kalmak, baş başa vakit geçirmek beraberliğe renk katabilir.

Hatta arada bir hafta sonu baş başa tatile çıkmak, o ilk ateşli flört günlerini hatırlatmak adına çok yararlı olabilir. Eşinin sana yaklaşmamak için çok yorgun olduğunu ileri sürmesi genellikle erkeklerin sıklıkla başvurduğu bir bahanedir.

Bu monotonluğu yıkmak için hayatınıza yenilikler katmak zorundasınız.

Bir de ne yazık ki hanımlar da evlendikten sonra, biraz fazla rahatlıyor. Uzmanlar evliliklerin en tehlikeli yıllarının beşinci ve yedinci yıllar olduğunu söylüyor.

Siz de çaba göstermek zorundasınız...

Eşinizin karşısına bakımlı, arada bir değişik kıyafetlerle değişik saç modeliyle çıkmak, onu şaşırtmak bu monotonluğa fırsat vermeyecektir.

Akşamları eşinize sıkıcı sualler, huzurunu kaçıracak şikayetlerle yaklaşmamalısınız. Erkekler esprili neşeli kadınlardan hoşlanır. Ya da onunla ikinizi de ilgilendiren ortak bir TV programı izleyebilirsiniz. Onunla arada bir maç bile izlemekten kaçınmayın.

Gerçekten de bütün günün o çalışma ortamındaki yorgunluk ve stresten sonra evde gergin bir ortam değil de neşeli ve sevimli bir havada yaşamak onları mutlu eder.

Eşiniz karşısında o flört yıllarındaki genç kızı bulmak ister. Eşinizi suçlamadan önce bunları bir kez daha düşünün.