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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Evlilikler neden mi yıkılıyor?

21 Mayıs 2020

Neredeyse her gün eşlerden şikayet mektupları alıyorum. İşte size olmadık nedenlerden çıkan kavgalar ve yıkılan evliliklerden birkaç örnek...

İnternetten kızlarla görüşüyor

Güzin Abla eşimle birbirimizi çok severek evlendik. Evleneli 1 sene olmuştu, eşim askere gitti. Ben her gün onun için ağlarken, onun görüntülü bazı sohbet sitelerinden açık saçık kızlarla çirkin konuşmalar yaptığını yakaladım. Psikolojim bozuldu. 9 aylık bebeğimiz var, eşimi çok seviyorum ama onun yaptıklarını hak etmediğimi düşünüyorum, onu affedemiyorum...
Ayrılmak da istemiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum.
◊ Rumuz: Hak etmiyorum

YANIT

Sevgili kızım, bu tür siteler elbette ki baş belası. Ama düşündüğün zaman eşinin gerçek kızlarla birlikte olmasından daha iyidir. Erkekler hiç büyümeyen çocuklardır... Bu saçma sapan davranışını da çocukluk gibi kabul et. Zamanla olgunlaşacaktır. Sen de bu davranışını gerçek anlamda “gözü dışarıda”ymış gibi yorumlamamalısın.

İlk evliliği kafamı kurcalıyor

Selam Güzin Abla, ben eşimin ikinci kocasıyım, benimse ilk evliliğim. Onun daha önce başkasıyla evlenmiş olması sonradan zoruma gitmeye başladı ama onu çok seviyorum. O da beni seviyor, biliyorum ama ben devamlı ilk evliliğinden söz ediyorum; “onunla ilişkiye girdin mi, ne yapıyordunuz” diye olmadık şeyler soruyorum. Psikolojim bozuk. Ne yapmam gerekiyor?
◊ Rumuz: Kafamdaki sorular

YANIT

Aman oğlum, bu ne saçmalık? Onunla evlenmeden önce, sevdiğin kadının evlenip, ayrıldığını bilmiyor muydun? Bir kadının elbette eşiyle, ender durumlar dışında, cinsel yaşamı olmuştur. Onunla evlenmeye karar verdiğinde de bunu kabul etmiş olmalıydın. Şimdi bu aptalca takıntı yüzünden hem onun hem de kendinin hayatınızı mahvediyorsun. Yazık değil mi, onun da seni sevdiğini söylemiyor musun?

Asla ev işi yapmıyor

Selam Güzin Abla, eşimle kaçarak evlendik. İlk başlarda çok güzeldi evliliğimiz. Eşime bir tokat atmışlığım yoktur. Önüne her şeyi serdim. İki çocuğumuz var ama eşim ev işi yapmıyor, bulaşıkları da olduğu gibi birikiyor. Yemek pişirmiyor, başını telefondan kaldırmıyor. Bir de bana küfrediyor. Ailemle görüşmemi istemiyor. Bana surat yapıyor. Üstelik eşim benden önce iki evlilik yapmış. Şu an 23 yaşında. Bana yardım edin.
◊ Rumuz: Dayanamıyorum

YANIT

Sevgili oğlum, tamam artık kadınlar kendilerini evde köle gibi hissetmek istemiyorlar ama iki çocuğu olan bir ev hanımı en azından çocuklarını doyurmak zorundadır. Belki onu kızdıracak bir şeyler yapıyorsun, o da senden böyle intikam alıyor. Neden bir kadın durup dururken kocasına küfretsin ki? Sen de çok mu ilgisizsin ya da eski evliliklerini sorun mu yapıyorsun, bilemedim. Elbette ki tokat atmayacaksın, bunun lafı mı olur? “Her şeyi önüne serdim” derken, hiç ona bulaşık makinesi almayı düşündün mü?

 

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