Evliliğimiz boyunca beni aldattı

Sevgilimin kıskançlık yüzünden yaptıkları beni ondan uzaklaştırdı. İlişkimi bitirdim. Fakat şu anki yaşadığım duygusal karmaşadan dolayı ne yapacağımı bilmiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisi bir kızım. Bir erkek arkadaşım var, daha doğrusu vardı.

Birbirimizin ilk aşkıyız. Fakat çok kıskanç. Çalışmamı istemiyor. Özlediğinde bana öfkelenip aramıza mesafe koyuyor.

Öfkelendiğinde, kıskandığında bana kötü sözler sarf edebiliyor.

Ben ona rağmen, bir mağazada çalışmaya başladım ve iş arkadaşlarımdan biri bana ilgi duymaya başladı. Erkek arkadaşımı sevdiğim için teklifini kabul etmedim ve birkaç ay sonra işten ayrıldım.

Ama bu süre zarfında erkek arkadaşım ona karşı çıkıp işe gittiğim için bana bozuktu. Bu yüzden sürekli kötü sözler işittim ondan.

Ben de artık dayanamayıp ilişkimi bitirdim. Ama o, ayrıldıktan sonra söylediği kötü sözler, yaptığı hareketler için pişman olup yalvardı, barışmak istedi.

Fakat söylediği şeyler beni çok incittiği için, ona karşı hislerimi kaybetmiştim. Çok kırgındım. Barışma teklifini kabul edemedim.

