Evliliğimi nasıl kurtarırım?

4 yıldır mutlu bir evliliğim var sanıyordum. Ama beni çok seven eşim tarafından aldatılmışım. Hatta bunu beraber olduğu kadından öğrendim. Evliliğimi kurtarmak için ne yapabilirim?
4 yıldır evliyim ve 25 yaşındayım. Eşimle 17 yaşımdayken tanıştım ve 3 buçuk yıl sevgili kaldık. Birbirimizi severek evlendik, ilişkimizde de sevgisi ağır basan taraf eşimdi.
2 buçuk yaşında bir kızımız var. Kaprisli bir insanım. Eşimi de sadece bu konuda yıpratmış olabilirim.
Çok yeni öğrendim ki beni çok seven eşim, beni aldatmış. Hem de bunu bana söyleyen de beni aldattığı kadın. Bir şekilde bana ulaşıp anlattı durumu.
İlk öğrendiğim gün dünyam başıma yıkıldı sanki. Ne yapacağımı bilemedim, kimseye bir şey de söylemedim. Eşim önce çok pişman olduğunu, hayatının hatası olduğunu ve boşlukta olduğunu söyleyerek bana açıklama yaptı. Çok üstüne gittiğimi düşünmüyorum hatta hemen affettim ve sadece kendisini kontrol altına aldım.
Bu durumu öğreneli 1 aydan fazla oldu. Bir süre iyi gibiydik. Ama eşimin telefonunu karıştırırken beni aldattığı kadınla mesajlaşmalarını yakaladım.
Şu an bana çok soğuk davranıyor. Telefonunun şifresini değiştirdi, sorsam da asla söylemiyor ve hatta “Ayrılsak da umurumda değil” diyor.
Ben yine de sırf evliliğimi kurtarmak için kendisine çok iyi yaklaşıyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü yuvamın yıkılmasını istemiyorum. Lütfen, bana akıl verir misiniz? Artık çok bunaldım bu süreçte ve yıprandım. Çünkü çok yalanlar ve çok yeminler duydum...
Her şeye rağmen inanmayı seçsem de sonu hüsran oldu. Bu arada eşime “Karşı tarafa duygusal bağ hissetin mi?” diye defalarca sordum ama hepsinde de “Hayır” cevabını aldım.
Madem onu sevmiyor, o zaman neden bu durumdayız şu an? Evliliğimi kurtarmak için ne yapabilirim?
Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, evliliğini kurtarmak için elinden geleni yapmışsın. Anladığım kadarıyla, bu olayı eşinin başına kakmamışsın, çok üzülsen bile belli etmemişsin, olayı unutmaya ve unutturmaya çalışmışsın.
Ancak ortada yuva yıkmayı kafasına koymuş bir kadın var. Ne yapıp edip eşine el koymaya kararlı.
Sizi ayırmak için acımasızca olanları sana anlatmakla başlamış işe.
Eşin belki de gerçekten sadece bir hata yapıp bir kez böyle bir maceraya atılmış olabilir. Sana bunu hissettirmemiş bile.
İşte evlilikleri sırasında, bunaldıkları bir dönemde, erkekler bunu yapabilirler ve sonra da mutlaka pişman olurlar. Eğer eşleri bunu öğrenmezse, olay kapanır gider.
Ama bu kadın sizi ayırmaya kararlı. Planlı hareket ediyor. Önce seni arayıp eşinle beraberlik yaşadığını, eşinin seni aldattığını haber veriyor. Bu ne kadar aşağılık, ne kadar utanç verici bir tutum.
Bu kadın, düzgün biri olsa, bırak her şeyi anlatmayı, utanç duyar.
Eşinin onu sevmediğini, bir maceradan öteye geçemeyeceğini bile bile bu şekilde davranarak aklı sıra sizi ayıracağını düşünüyor.
Burada senin yapman gereken, eşine karşı iyi davranmayı sürdürmek, ona sevgini ve şefkatini göstermek, çocuğunuzun ona ne kadar ihtiyacı olduğunu hissettirmek.
Geçmişte yaptığın hataları asla tekrarlama. O kadının adını bile ağzına alma. Telefonunu almaya çalışma, dır dır etme, olayı görmezden gelmeye çalış.
Çok zor olduğunu biliyorum. Ama o kişinin ekmeğine yağ sürmek istemiyorsan, sabırlı ol ve eşinin onun gerçek yüzünü, hainliğini, düzeysizliğini görmesini bekle...
İnan yakında anlayacaktır. Bana da olanları tekrar yazmayı unutma... Çünkü inan, hem senin hem de eşinin böyle bir kadının kurbanı olmanızı asla istemiyorum.
Evliliğimi nasıl kurtarırım?
4 yıldır mutlu bir evliliğim var sanıyordum. Ama beni çok seven eşim tarafından aldatılmışım. Hatta bunu beraber olduğu kadından öğrendim. Evliliğimi kurtarmak için ne yapabilirim?
4 yıldır evliyim ve 25 yaşındayım. Eşimle 17 yaşımdayken tanıştım ve 3 buçuk yıl sevgili kaldık. Birbirimizi severek evlendik, ilişkimizde de sevgisi ağır basan taraf eşimdi.
2 buçuk yaşında bir kızımız var. Kaprisli bir insanım. Eşimi de sadece bu konuda yıpratmış olabilirim.
Çok yeni öğrendim ki beni çok seven eşim, beni aldatmış. Hem de bunu bana söyleyen de beni aldattığı kadın. Bir şekilde bana ulaşıp anlattı durumu.
İlk öğrendiğim gün dünyam başıma yıkıldı sanki. Ne yapacağımı bilemedim, kimseye bir şey de söylemedim. Eşim önce çok pişman olduğunu, hayatının hatası olduğunu ve boşlukta olduğunu söyleyerek bana açıklama yaptı. Çok üstüne gittiğimi düşünmüyorum hatta hemen affettim ve sadece kendisini kontrol altına aldım.
Bu durumu öğreneli 1 aydan fazla oldu. Bir süre iyi gibiydik. Ama eşimin telefonunu karıştırırken beni aldattığı kadınla mesajlaşmalarını yakaladım.
Şu an bana çok soğuk davranıyor. Telefonunun şifresini değiştirdi, sorsam da asla söylemiyor ve hatta “Ayrılsak da umurumda değil” diyor.
Ben yine de sırf evliliğimi kurtarmak için kendisine çok iyi yaklaşıyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü yuvamın yıkılmasını istemiyorum. Lütfen, bana akıl verir misiniz? Artık çok bunaldım bu süreçte ve yıprandım. Çünkü çok yalanlar ve çok yeminler duydum...
Her şeye rağmen inanmayı seçsem de sonu hüsran oldu. Bu arada eşime “Karşı tarafa duygusal bağ hissetin mi?” diye defalarca sordum ama hepsinde de “Hayır” cevabını aldım.
Madem onu sevmiyor, o zaman neden bu durumdayız şu an? Evliliğimi kurtarmak için ne yapabilirim?
Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, evliliğini kurtarmak için elinden geleni yapmışsın. Anladığım kadarıyla, bu olayı eşinin başına kakmamışsın, çok üzülsen bile belli etmemişsin, olayı unutmaya ve unutturmaya çalışmışsın.
Ancak ortada yuva yıkmayı kafasına koymuş bir kadın var. Ne yapıp edip eşine el koymaya kararlı.
Sizi ayırmak için acımasızca olanları sana anlatmakla başlamış işe.
Eşin belki de gerçekten sadece bir hata yapıp bir kez böyle bir maceraya atılmış olabilir. Sana bunu hissettirmemiş bile.
İşte evlilikleri sırasında, bunaldıkları bir dönemde, erkekler bunu yapabilirler ve sonra da mutlaka pişman olurlar. Eğer eşleri bunu öğrenmezse, olay kapanır gider.
Ama bu kadın sizi ayırmaya kararlı. Planlı hareket ediyor. Önce seni arayıp eşinle beraberlik yaşadığını, eşinin seni aldattığını haber veriyor. Bu ne kadar aşağılık, ne kadar utanç verici bir tutum.
Bu kadın, düzgün biri olsa, bırak her şeyi anlatmayı, utanç duyar.
Eşinin onu sevmediğini, bir maceradan öteye geçemeyeceğini bile bile bu şekilde davranarak aklı sıra sizi ayıracağını düşünüyor.
Burada senin yapman gereken, eşine karşı iyi davranmayı sürdürmek, ona sevgini ve şefkatini göstermek, çocuğunuzun ona ne kadar ihtiyacı olduğunu hissettirmek.
Geçmişte yaptığın hataları asla tekrarlama. O kadının adını bile ağzına alma. Telefonunu almaya çalışma, dır dır etme, olayı görmezden gelmeye çalış.
Çok zor olduğunu biliyorum. Ama o kişinin ekmeğine yağ sürmek istemiyorsan, sabırlı ol ve eşinin onun gerçek yüzünü, hainliğini, düzeysizliğini görmesini bekle...
İnan yakında anlayacaktır. Bana da olanları tekrar yazmayı unutma... Çünkü inan, hem senin hem de eşinin böyle bir kadının kurbanı olmanızı asla istemiyorum.