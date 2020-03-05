Evli müdürümle ilişkim var

5 aydır iş yerimdeki evli ve çocuklu müdürümle beraberim. İstersem boşanacağını söylüyor, sizce ne yapmalıyım?
Sevgili Güzin ablacığım, ben 21 yaşında lise mezunu bir genç kızım.
Ankara’da özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum.
Benim sorunum bu şirkette personel müdürü ile ilişki kurmuş olmam.
Bir yıl önce bu kişi şirkette personel müdürü olarak atandı.
Ve bu süre zarfında önce onunla aramızda olağanüstü bir çekim oluştu. 5 aydır birlikte olmaya başladık.
Şu anda ikimiz de birbirimizi seviyoruz.
Ama aramızdaki sorun onun evli ve iki çocuk babası oluşu. Tabii aynı zamanda da benden 20 yaş büyük oluşu... Birbirimizi gerçek anlamda sevdiğimize inanıyorum.
Gerçekten de biz çok iyi anlaşıyoruz. Ankara’da doğup büyümüş, memur bir ailenin çocuğu olan bir genç kızım. O ise Ankara’nın çok eski ve tanınmış ailelerinden birinin çocuğu. Bu yüzden onunla çok şey paylaşabiliyorum.
O, eğer ben istersem eşinden boşanabileceğini söylüyor. Ama ben bu ilişkiyi ve sevdiğim erkeği aileme nasıl kabul ettirebilirim ki?
Siz de takdir edersiniz ki bu pek mümkün değil. Bir yandan da onun iki çocuğu olması beni çok etkiliyor.
Onu çok sevsem de bu ilişki yüzünden birilerinin, hele iki küçük çocuğun zarar görmesini istemem.
Zaman zaman her şeyi yüzüstü bırakıp çekip gideyim, diye düşünüyorum.
Hatta çok sevsem de işimi bile terk etmeyi bile düşünüyorum ama
olmuyor.
Bana yol gösterin ne olur? Rumuz: İmkansız aşk
YANIT
Sevgili kızım, gördüğüm şu ki sen de bu ilişkinin sonunun olmadığını, sana mutluluk getirmeyeceğini biliyor, hissediyorsun.
Her şey yolunda gitse bile baban yaşındaki bu adamın yuvasını yıkacaksın da ne olacak? Onunla gerçek bir beraberlik, mutlu bir evlilik düşünebiliyor musun?
Gerçekten de ailen senden 20 yaş büyük, boşanmış ve iki çocuklu bir adamla evlenmene rıza gösterecek mi?
Aileni terk edebilecek misin? Çünkü onunla evlenebilmek için ailene arkanı dönsen bile, böyle onlardan kopmuş bir halde yaşayabilecek misin?
Çok iyi anlaştığını söylediğin bu adamla ilişkin henüz 5 aylık...
Bu süre bir insanla gerçekten anlaşabildiğini anlamaya yeterli mi sence?
Sanırım senin de bu konuda kuşkuların var. Bu adamın evliliğini düşünmesen bile, ki bu da çok ciddi bir konu, onun vazgeçemeyeceği iki çocuğu var. Eğer çocuklarını terk etmeyi düşünüyorsa, böyle bir insandan kimseye hayır gelmeyeceğini de bilmelisin.
Sağ duyulu olarak düşündüğün gibi, arkana bakmadan bu şirketten çekip gitmek fikri bana çok doğru göründü.
Daha uzakta bir başka iş bulman çok da akıllıca olurdu. Belki iş bulman şu ortamda biraz zor olacak ama, sanırım kariyer yapmayı düşündüğün bir işte çalışmıyorsun.
Çalıştığın sorunsuz bir başka iş olsun, daha basit bir işin olsun... Yeter ki huzurlu ol.
Bu ilişkiyi sana daha fazla zarar vermeden bitirmen en doğrusu olacak, inan bana...
Ona söylemeden işinden sadece patronuna bilgi vererek ayrılabilirsin. Telefon numaranı kapatır, değiştirirsin.
Onun sana ulaşabilmesini engellersin... Bir süre sonra kendini çok daha huzurlu hissedeceğini göreceksin.
Evli müdürümle ilişkim var
5 aydır iş yerimdeki evli ve çocuklu müdürümle beraberim. İstersem boşanacağını söylüyor, sizce ne yapmalıyım?
Sevgili Güzin ablacığım, ben 21 yaşında lise mezunu bir genç kızım.
Ankara’da özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum.
Benim sorunum bu şirkette personel müdürü ile ilişki kurmuş olmam.
Bir yıl önce bu kişi şirkette personel müdürü olarak atandı.
Ve bu süre zarfında önce onunla aramızda olağanüstü bir çekim oluştu. 5 aydır birlikte olmaya başladık.
Şu anda ikimiz de birbirimizi seviyoruz.
Ama aramızdaki sorun onun evli ve iki çocuk babası oluşu. Tabii aynı zamanda da benden 20 yaş büyük oluşu... Birbirimizi gerçek anlamda sevdiğimize inanıyorum.
Gerçekten de biz çok iyi anlaşıyoruz. Ankara’da doğup büyümüş, memur bir ailenin çocuğu olan bir genç kızım. O ise Ankara’nın çok eski ve tanınmış ailelerinden birinin çocuğu. Bu yüzden onunla çok şey paylaşabiliyorum.
O, eğer ben istersem eşinden boşanabileceğini söylüyor. Ama ben bu ilişkiyi ve sevdiğim erkeği aileme nasıl kabul ettirebilirim ki?
Siz de takdir edersiniz ki bu pek mümkün değil. Bir yandan da onun iki çocuğu olması beni çok etkiliyor.
Onu çok sevsem de bu ilişki yüzünden birilerinin, hele iki küçük çocuğun zarar görmesini istemem.
Zaman zaman her şeyi yüzüstü bırakıp çekip gideyim, diye düşünüyorum.
Hatta çok sevsem de işimi bile terk etmeyi bile düşünüyorum ama
olmuyor.
Bana yol gösterin ne olur? Rumuz: İmkansız aşk
YANIT
Sevgili kızım, gördüğüm şu ki sen de bu ilişkinin sonunun olmadığını, sana mutluluk getirmeyeceğini biliyor, hissediyorsun.
Her şey yolunda gitse bile baban yaşındaki bu adamın yuvasını yıkacaksın da ne olacak? Onunla gerçek bir beraberlik, mutlu bir evlilik düşünebiliyor musun?
Gerçekten de ailen senden 20 yaş büyük, boşanmış ve iki çocuklu bir adamla evlenmene rıza gösterecek mi?
Aileni terk edebilecek misin? Çünkü onunla evlenebilmek için ailene arkanı dönsen bile, böyle onlardan kopmuş bir halde yaşayabilecek misin?
Çok iyi anlaştığını söylediğin bu adamla ilişkin henüz 5 aylık...
Bu süre bir insanla gerçekten anlaşabildiğini anlamaya yeterli mi sence?
Sanırım senin de bu konuda kuşkuların var. Bu adamın evliliğini düşünmesen bile, ki bu da çok ciddi bir konu, onun vazgeçemeyeceği iki çocuğu var. Eğer çocuklarını terk etmeyi düşünüyorsa, böyle bir insandan kimseye hayır gelmeyeceğini de bilmelisin.
Sağ duyulu olarak düşündüğün gibi, arkana bakmadan bu şirketten çekip gitmek fikri bana çok doğru göründü.
Daha uzakta bir başka iş bulman çok da akıllıca olurdu. Belki iş bulman şu ortamda biraz zor olacak ama, sanırım kariyer yapmayı düşündüğün bir işte çalışmıyorsun.
Çalıştığın sorunsuz bir başka iş olsun, daha basit bir işin olsun... Yeter ki huzurlu ol.
Bu ilişkiyi sana daha fazla zarar vermeden bitirmen en doğrusu olacak, inan bana...
Ona söylemeden işinden sadece patronuna bilgi vererek ayrılabilirsin. Telefon numaranı kapatır, değiştirirsin.
Onun sana ulaşabilmesini engellersin... Bir süre sonra kendini çok daha huzurlu hissedeceğini göreceksin.