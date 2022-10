Evlenme teklifim yerle bir oldu

Haberin Devamı

30 yaşında işinde gücünde biriyim. Bundan yaklaşık 4 yıl önce biriyle tanıştım. Aramızda 2 yaş var. Kusursuz bir ilişki yaşadığımı düşünürken kız arkadaşımın ondan yaklaşık 5-6 yaş büyük biriyle mesajlaştığını gördüm. Yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Özür diledi ve bu olayı kapattık. 1 yıl sonra da ailelerimiz tanıştı.

Mesleğim gereği onların tadilattaki evlerine karşılıksız işler yaptım. Doğum günlerinde de, normal hayatta da onu asla mutsuz etmedim.

Başka bir işe girdi. Orada kız arkadaşımdan yaklaşık 20 yaş büyük bir adamın hareketleri bende şüphe uyandırdı. Yine de doğum gününde evlenme teklifi etme kararı aldım.

Teklifimi kabul etti. Sonuçta sevdiğim insanla bir ömür geçirecektim.

Tekliften 2 hafta sonra aslında beni küçük düşürmemek için kabul ettiğini söyledi. Ben de ona “Eğer evlenmek için erken olduğunu düşünüyorsan, bu teklifi rafa kaldıralım. Bu konuda bencilce düşünmüş olabilirim. Zamanı geldiğinde yine aynı şekilde teklifte bulunurum” dedim. Benden zaman istedi. Sevgisinden emin değilmiş.

Çalıştığı iş yerindeki o kişi ile sürekli beraberdi. İkisinin sürekli sosyal medyada konuştuğunu öğrendim. Ve bunu kız arkadaşıma söyledim.

O ise sadece iş arkadaşı olduğunu, ona neden güvenmediğimi sordu. Yaptığım her ne kadar yanlış olsa da onu takip ettim. Adamın, kız arkadaşımın evine girdiğini gördüm.

Çok soğukkanlı şekilde annesini aradım ve ona durumu anlattım.

2 dakika içinde adam evden çıkıp gitti. O ise balkonda annesiyle telefonda bağrışıyordu. Annesi bana, “İş yerindeki problemleri yüzünden adam eve gelmiş. Onunla konuştum, yapacak bir şey yok” dedi. 25 yaşında bir kız evde tek başınayken, 45 yaşında her gün alkol kullanan bir bekar adamla yan yana!

Karşı taraftan tehdit mesajları aldım. Kız arkadaşımla iletişimi tamamen kestim.

Bana yaklaşık 4 ay sonra mesaj attı ve konuşmak istedi. İş yerleri kapanmış ve adam ona “Sen benim duygularımı hiçbir zaman anlamadın” demiş.

Özürler diledi. O anki özlem ve sevgime yenik düşüp tekrar beraber olduk. Yine her şey çok iyi giderken, 6 ay sonra durduk yere yine beni terk etti.

Öncelikle kendime kızıyorum çünkü yırtık bir çorap kaç defa giyilebilir ki?

Güven sarsan insana bir daha güvenilebilir mi?

Hayatımda bir defa yaşamak istediğim evlenme teklifim yerle bir oldu, hayallerim çöpe gitti.

Artık karşı cinsten nefret ediyorum, bedensel ve duygusal olarak çöktüm.

Bana yol gösterin.

Rumuz: Psikolojim alt üst oldu

YANIT

Sevgili oğlum, sen iyi niyetle davranmışsın, onu sevdiğin için inanmak, güvenmek istemişsin. Ama o senin gibi dürüst, anlayışlı, aklı başında ve sağlam karakterli bir gencin değerini bilememiş.

Ne yaparsan yap, onu değiştiremezsin.

Senin sevginin sağlam olduğunu düşündüğü için, daha önce davranışlarını hoş gördüğün için, seni istediği gibi yönlendirebileceğini, senin dışında da gönül eğlendirebileceğini düşünmüş.

Ama sonuçta seni kaybetmiş.

İyi de olmuş.

Böyle bir insanla, sen gerçekten hayal ettiğin düzgün bir evliliği sürdürebileceğine inanıyor musun?

Böyle bir ilişkiyi sürdürmemekle çok iyi yapmışsın.

Ama bu arada haksızlık da etme, başına böyle bir olay geldiği için, yanlış bir insan yüzünden karşı cinsten nefret etmen, herkesi bir tutman da çok yanlış.

Bu yaşadığın hayal kırıklığı seni hayata küstürmemeli, daha önünde uzun bir ömür var.