Evlenince hemen çocuk yapmak şart mı?

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Selam Güzin Abla ben üniversite son sınıf öğrencisi, 23 yaşında genç bir kadınım. 1.5 yıl kadar önce, uzun süredir beraber olduğum ve çok sevdiğim bir üniversite arkadaşımla o okulu bitirince hemen evlendik.

Ancak henüz askerliğini yapmadı. Yine de çalışıyor ve bize bakıyor. Bense gelecek sene okulumu bitirip mesleğimi elime alınca çalışmayı planlıyorum.

Gel gelelim, gerek benim ailem, gerekse eşimin ailesi ‘torun isteriz’ diye tutturdu. Gerekçeleri ise bencilce; torun görmeden ölmek istemiyorlarmış! Bize sizin düşünceniz nedir, diye soran yok. Her görüşmemizde, hatta bizi yalnız yakaladıkları zamanlarda bu baskıyı yapmaktan çekinmiyorlar.

Bu da bizi huzursuz ediyor. Çünkü henüz hem ekonomik açıdan hem de manevi olarak bir çocuk büyütmeye hazır değiliz.

Bir çocuğun masraflarının ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Üstelik de ailelerimize anlatamıyoruz ki, belki de biz anne baba olmaya henüz kendimizi hazır hissetmiyoruz! Olamaz mı?

Hem de ben bir genç kadın olarak bebeğimi kendi istediğim zamanda kendi planladığım sürede dünyaya getirmeyi düşünemez miyim?

Size sormak istediğim bir şey daha var ben aslında ancak 3-4 yıl sonra anne olmayı düşünüyorum. Bu nedenle şu anda doğum kontrol hapı kullanmaktayım.

3-4 yıl sonra hapı kullanmayı bırakırsam hemen hamile kalabilir miyim ya da ve bu süreçte sürekli olarak hap kullandığım için ilerde bir problem çıkar mı, hamile kalmamı engeller mi?

Dediğim gibi ben ancak istediğin zamanda istediğim şekilde hamile kalmayı hayatımızın gidişatına göre planlamak istiyorum; bu konuda ne düşünüyorsunuz, bana ne tavsiye edersiniz? ◊ Rumuz: Zorla mı

YANIT

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Sevgili kızım, önce şu anne babaların çocuklarının hayatına bu kadar karışmaya kendilerinde hak görmelerine tamamen karşıyım.

Dediğin gibi, sırf torun sahibi olacağım diye yeni evli bir çifte bu kadar baskı yapmanın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bu sizin hayatınız ve bu hayatı ikiniz birlikte planlamakta özgür olmalısınız.

Anne babalar bir temenni olarak torun görmek istediklerini söyleyebilirler, ancak bunu sizi bunaltacak kadar ciddi bir baskı haline getirmeleri bence çok büyük bir bencillik.

Senin şu andaki önceliğin okulunu bitirmek elbette. Daha sonra da bir iş bulup hayatınızı ileriye yönelik planlamak. Düşün ki sırada eşinin askerlik dönemi var.

Bu dönemi belki de sen çalışıp, eşin askerliğini yaparken bir şekilde idare etmeyi planlıyorsunuzdur.

Büyükler ne yazık ki hayatın bugünkü şartlarını çok iyi değerlendiremiyor.

Kendi geçmişlerindeki hayat şartları gibi kolay olduğunu zannediyorlar. Bu nedenle siz gençler elbette kendi hayat planınızı kendiniz çizmelisiniz.

Doğum kontrol hapına gelince, eminim modern bir genç kadın olarak bu hapı bir doktorun önerisi üzerine kullanıyorsundur.

Ben bugüne kadar bu hapın kısırlık yapabileceğine dair bir iddia okumadım. Tam tersi doğum kontrol hapı kesildiği andan itibaren, çok kolaylıkla hamile kalma imkânı doğabileceğini de hatırlatmak isterim.

Eğer senin endişe ettiğin gibi bu ilaçların hamile kalmayı engelleyip, kısırlık yapan bir yan etkisi olsaydı, hiçbir doktor böyle bir tavsiyede bulunamazdı.

Bu yüzden endişe etmen için herhangi bir neden yok içini ferah tut sevgili kızım.