Evlendiğimizden beri aynı odada yatmadık

Eşim evlendiğimiz günden beri benimle yatmıyor. Sırf benimle aynı yatakta yatmamak için her gün yeni bahaneler üretiyor...
Abla biz kocamla ayrı yatıyoruz, hem de evlendiğimiz günden beri...
Sadece bir kere, o da evlendiğimiz ilk gün yanımda yattı.
Ona “Neden ayrı yatıyorsun?” diye sordum. “Ben o yatakta yatamıyorum, belim ağrıyor” cevabını verdi.
Sonra belinin iyileştiğini düşünerek yanımda yatmasını istedim, “Eve doğalgaz gelsin, öyle” dedi. Eve doğalgaz geldi, bu sefer başka bir bahane buldu.
“Yakında geleceğim yanına” diyerek beni oyaladı. Bahanelerle günler geçti.
En sonunda “Beni sevmiyor musun?” diye sordum. “Sevmesem evlenmezdim” dedi.
Birçok kez onu tehdit ettim, “Annemlere giderim ayrı yatmaya devam edersen” dedim.
Fakat sadece “Saçmalama” cevabını verdi. İnan psikolojim çok bozuk. Evleneli aylar oldu, ailem bebek için sıkıştırıyor.
Ne yapayım ben? Aileme yalan mı söyleyeyim?
Bilemiyorum...
◊ Rumuz: Bebek beklentisi
YANIT
Sevgili kızım, keşke biraz daha ayrıntı verebilseydin. Eşinle aranızda yaş farkı mı var? Evlilik öncesi bir arkadaşlığınız olmuş muydu? Yoksa görücü usulü mü evlendiniz? Bütün bunları bilmem çok önemliydi.
Ama şimdi sadece tahminlerde bulunacağım. Eşinin seninle aynı yatağı paylaşmaması pek sık görülen bir şey değil.
Ya onun hayatında bir başkası var, senden önce onunla birlikteydi. Ya da seni onunla zorla evlendirdiler ve bu adam zorunlu olarak evliliği götürüyor.
Bunların dışında bir ihtimal daha var, o da cinsel problemleri olması. İktidarsızlık sorunu olabilir.
Evleneli aylar geçmiş ama siz normal bir karı-koca ilişkisi yaşayamıyorsunuz.
Bu yüzden bence eşini karşına alıp açık açık konuşmalısın.
Ne sorunu varsa sana söylemeli. Yoksa artık bu evliliği sürdüremeyeceğini anlat.
Eğer hâlâ kaçamak cevaplar veriyorsa artık bu durumu ailene anlatmalısın.
Sen genç bir kadınsın, böyle yaşamak zorunda değilsin. Herkes gibi normal bir evliliğin olmalı değil mi? Eğer cinsel sorunları varsa tedavi olabilir mesela...
Yaşımı bahane ederek beni terk etti
Erkek arkadaşım tarafından aldatıldım. Sonra bana ailesinin yaşımı sorun ettiğini söyledi, mahvoldum.
Ben 30 yaşındayım, arkadaşlık ettiğim genç ise 22.
Beni sevdiğine o kadar inandım, o kadar mutluydum ki... “Neden olmasın, pekâlâ sevebilir beni” diye düşündüm.
1 aya yakın görüştükten sonra “çocukluk arkadaşım” dediği kızla tatile gittiğini öğrendim.
Üstelik dönüp bana ailesinin yaşımı sorun ettiğini, artık benimle görüşmek istemediğini, o kızla evleneceğini söyledi. Mahvoldum...
Hayatıma tabii ki devam ediyorum ama bitik ve özgüvensiz durumdayım.
Ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Bitkin durumda
YANIT
Sevgili kızım, sanırım bu kısa süre içinde onunla yakınlaşmışsın. Ona her açıdan bağlanmışsın. Ama bu onun için basit bir maceraymış. Sana yaklaşmasının amacı bir süre gönül eğlendirmekmiş. Lütfen bunu kabullen ve üzülme.
Burada yaşının hiç önemi yok. Bu durum ilk kez senin başına gelmedi. Bu genç adam eminim başka kadınlarla da aynı maceraları yaşamıştır.
O çocukluk arkadaşım dediği kızla da belli ki yıllardır beraber ve evlenmeyi düşünüyor. Ama karakteri ve kişiliği tam oturmamış, aklı sıra çapkınlık peşinde bir genç adam.
Seninle uzun süre arkadaşlığını sürdürmediği ve senden para sızdırmadığı için şükretmelisin. Ve bunu bir hayal kırıklığı olarak kabul edip kendini perişan etmemelisin.
Bu, genç kadınların kendilerine yakın davranan her insana güvenmemeleri gerektiğinin bir örneği. Ve bu tür olaylara o kadar sık rastlanıyor ki...
Eminim kendini kısa sürede toparlayacaksın güzel kızım.
Evlendiğimizden beri aynı odada yatmadık
Eşim evlendiğimiz günden beri benimle yatmıyor. Sırf benimle aynı yatakta yatmamak için her gün yeni bahaneler üretiyor...
Abla biz kocamla ayrı yatıyoruz, hem de evlendiğimiz günden beri...
Sadece bir kere, o da evlendiğimiz ilk gün yanımda yattı.
Ona “Neden ayrı yatıyorsun?” diye sordum. “Ben o yatakta yatamıyorum, belim ağrıyor” cevabını verdi.
Sonra belinin iyileştiğini düşünerek yanımda yatmasını istedim, “Eve doğalgaz gelsin, öyle” dedi. Eve doğalgaz geldi, bu sefer başka bir bahane buldu.
“Yakında geleceğim yanına” diyerek beni oyaladı. Bahanelerle günler geçti.
En sonunda “Beni sevmiyor musun?” diye sordum. “Sevmesem evlenmezdim” dedi.
Birçok kez onu tehdit ettim, “Annemlere giderim ayrı yatmaya devam edersen” dedim.
Fakat sadece “Saçmalama” cevabını verdi. İnan psikolojim çok bozuk. Evleneli aylar oldu, ailem bebek için sıkıştırıyor.
Ne yapayım ben? Aileme yalan mı söyleyeyim?
Bilemiyorum...
◊ Rumuz: Bebek beklentisi
YANIT
Sevgili kızım, keşke biraz daha ayrıntı verebilseydin. Eşinle aranızda yaş farkı mı var? Evlilik öncesi bir arkadaşlığınız olmuş muydu? Yoksa görücü usulü mü evlendiniz? Bütün bunları bilmem çok önemliydi.
Ama şimdi sadece tahminlerde bulunacağım. Eşinin seninle aynı yatağı paylaşmaması pek sık görülen bir şey değil.
Ya onun hayatında bir başkası var, senden önce onunla birlikteydi. Ya da seni onunla zorla evlendirdiler ve bu adam zorunlu olarak evliliği götürüyor.
Bunların dışında bir ihtimal daha var, o da cinsel problemleri olması. İktidarsızlık sorunu olabilir.
Evleneli aylar geçmiş ama siz normal bir karı-koca ilişkisi yaşayamıyorsunuz.
Bu yüzden bence eşini karşına alıp açık açık konuşmalısın.
Ne sorunu varsa sana söylemeli. Yoksa artık bu evliliği sürdüremeyeceğini anlat.
Eğer hâlâ kaçamak cevaplar veriyorsa artık bu durumu ailene anlatmalısın.
Sen genç bir kadınsın, böyle yaşamak zorunda değilsin. Herkes gibi normal bir evliliğin olmalı değil mi? Eğer cinsel sorunları varsa tedavi olabilir mesela...
Yaşımı bahane ederek beni terk etti
Erkek arkadaşım tarafından aldatıldım. Sonra bana ailesinin yaşımı sorun ettiğini söyledi, mahvoldum.
Ben 30 yaşındayım, arkadaşlık ettiğim genç ise 22.
Beni sevdiğine o kadar inandım, o kadar mutluydum ki... “Neden olmasın, pekâlâ sevebilir beni” diye düşündüm.
1 aya yakın görüştükten sonra “çocukluk arkadaşım” dediği kızla tatile gittiğini öğrendim.
Üstelik dönüp bana ailesinin yaşımı sorun ettiğini, artık benimle görüşmek istemediğini, o kızla evleneceğini söyledi. Mahvoldum...
Hayatıma tabii ki devam ediyorum ama bitik ve özgüvensiz durumdayım.
Ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Bitkin durumda
YANIT
Sevgili kızım, sanırım bu kısa süre içinde onunla yakınlaşmışsın. Ona her açıdan bağlanmışsın. Ama bu onun için basit bir maceraymış. Sana yaklaşmasının amacı bir süre gönül eğlendirmekmiş. Lütfen bunu kabullen ve üzülme.
Burada yaşının hiç önemi yok. Bu durum ilk kez senin başına gelmedi. Bu genç adam eminim başka kadınlarla da aynı maceraları yaşamıştır.
O çocukluk arkadaşım dediği kızla da belli ki yıllardır beraber ve evlenmeyi düşünüyor. Ama karakteri ve kişiliği tam oturmamış, aklı sıra çapkınlık peşinde bir genç adam.
Seninle uzun süre arkadaşlığını sürdürmediği ve senden para sızdırmadığı için şükretmelisin. Ve bunu bir hayal kırıklığı olarak kabul edip kendini perişan etmemelisin.
Bu, genç kadınların kendilerine yakın davranan her insana güvenmemeleri gerektiğinin bir örneği. Ve bu tür olaylara o kadar sık rastlanıyor ki...
Eminim kendini kısa sürede toparlayacaksın güzel kızım.