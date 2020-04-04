Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı?

Kedi ve köpeklerden insanlara koronavirüs bulaşır mı? İstanbul Veteriner Hekimler Yönetim Kurulu bu tartışmaya son noktayı koyuyor...
Veteriner hekim Şeniz Bayrak’tan geçtiğimiz günlerde bir mesaj aldım.
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu’nun önemli bir açıklamasını paylaşmıştı.
En sağlıklı ağızdan olması itibarıyla, sizinle de paylaşmak istedim. Böylece “kedi ve köpeklerden koronavirüs bulaşır mı, bulaşmaz mı?” endişesine bir nokta koymuş olalım.
Ayrıca sevgili Dr. Osman Müftüoğlu da bu konuda, kesin olarak evcil hayvanlardan insanlara bu virüsün bulaşmayacağını söyledi.
Umarım bu yazıdan sonra, insanlar yıllardır evlerinde besledikleri, dost edindikleri kedi ve köpekleri artık sokağa bırakmayı düşünmezler.
Koronavirüsün evcil hayvanlardan bulaşabileceğine dair yanlış bilgilendirmenin düzeltilmesi ve hasta yakınlarının kaygılarını gidermek üzere işte İstanbul Veteriner Hekimler Yönetim Kurulu’nun açıklaması:
“Sevgili hayvanseverler koronavirüs konusunda yapılan yanlış ve eksik bilgilendirmeleri düzeltmek üzere veteriner hekimler meslek odasının bilim kurulu önemli bir görüş bildiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası yetkili kuruluşlar bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını önemle bildirmektedir.
Çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izleyiniz. Sizin ve can dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz. Onlarla beraber sağlıklı bir yasam dileriz.”
Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadık
Bu zor günlerde de sokakta yaşayan küçük dostlarımızı da unutmadık. Her zamankinden daha çok bizlere olan ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını beslemek için birçok belediyelerin Veteriner Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’yle hayvanların uğradığı alanlara yaklaşık 750 kilo mama bıraktı.
Yaralı ve hasta hayvanlar için 2 hasta nakil ekibi de çalışmaya devam ediyor.
Hayvanseverlerin pek çoğunun (çoğunluğumuz
65 yaş üstündeyiz) koronavirüs tehlikesi nedeniyle zorunlu olarak sokağa çıkamadığı bugünlerde, sokaklarda yaşayan birçok hayvan açlığa mahkum bırakılmış durumda.
Bu nedenle onlara bakmak için belediyelere önemli bir iş düşüyor.
Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşır mı?
Kedi ve köpeklerden insanlara koronavirüs bulaşır mı? İstanbul Veteriner Hekimler Yönetim Kurulu bu tartışmaya son noktayı koyuyor...
Veteriner hekim Şeniz Bayrak’tan geçtiğimiz günlerde bir mesaj aldım.
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu’nun önemli bir açıklamasını paylaşmıştı.
En sağlıklı ağızdan olması itibarıyla, sizinle de paylaşmak istedim. Böylece “kedi ve köpeklerden koronavirüs bulaşır mı, bulaşmaz mı?” endişesine bir nokta koymuş olalım.
Ayrıca sevgili Dr. Osman Müftüoğlu da bu konuda, kesin olarak evcil hayvanlardan insanlara bu virüsün bulaşmayacağını söyledi.
Umarım bu yazıdan sonra, insanlar yıllardır evlerinde besledikleri, dost edindikleri kedi ve köpekleri artık sokağa bırakmayı düşünmezler.
Koronavirüsün evcil hayvanlardan bulaşabileceğine dair yanlış bilgilendirmenin düzeltilmesi ve hasta yakınlarının kaygılarını gidermek üzere işte İstanbul Veteriner Hekimler Yönetim Kurulu’nun açıklaması:
“Sevgili hayvanseverler koronavirüs konusunda yapılan yanlış ve eksik bilgilendirmeleri düzeltmek üzere veteriner hekimler meslek odasının bilim kurulu önemli bir görüş bildiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası yetkili kuruluşlar bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair herhangi bir veri olmadığını önemle bildirmektedir.
Çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan gerçek dışı söylemlere kulak asmadan, yetkili kurumların açıklamalarını dikkatle izleyiniz. Sizin ve can dostunuzun sağlığı için temel hijyen ve korunma kurallarına uyunuz. Onlarla beraber sağlıklı bir yasam dileriz.”
Sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadık
Bu zor günlerde de sokakta yaşayan küçük dostlarımızı da unutmadık. Her zamankinden daha çok bizlere olan ihtiyaç duyan sokak hayvanlarını beslemek için birçok belediyelerin Veteriner Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’yle hayvanların uğradığı alanlara yaklaşık 750 kilo mama bıraktı.
Yaralı ve hasta hayvanlar için 2 hasta nakil ekibi de çalışmaya devam ediyor.
Hayvanseverlerin pek çoğunun (çoğunluğumuz
65 yaş üstündeyiz) koronavirüs tehlikesi nedeniyle zorunlu olarak sokağa çıkamadığı bugünlerde, sokaklarda yaşayan birçok hayvan açlığa mahkum bırakılmış durumda.
Bu nedenle onlara bakmak için belediyelere önemli bir iş düşüyor.