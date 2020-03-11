Eski sevgilimi hâlâ unutamıyorum

5 yıl boyunca beraber olduğum adam beni terk eder etmez, başkasıyla evlendi. Hayatımda beni önemseyen yeni biri olmasına rağmen onu unutamıyorum.
Güzin Abla mektubuma nasıl başlasam bilmiyorum ama söylemeliyim ki, çok canım acıyor. 5 sene boyunca uzaktan akrabamız olan biriyle görüştüm. Bana, beni çok sevdiğini söylüyordu; hatta ağlıyordu “Beni bırakma” diye. Ailemse her seferinde “Sen yapamazsın o aileyle” dedi.
Sonuçta beni terk etti ve hemen başkasıyla evlendi. Ayrılırken de “Seni çok seviyorum sakın bunu unutma, mecbur kaldım” dedi.
Çevreye de “Zaten ben onunla evlenmezdim” gibi sözler sarf etmiş. Gerçekten de benden ayrıldıktan hemen 2 ay sonra bir başkasıyla evlendi. O şimdi evli ama benim canım çok acıyor.
Çevreden çok güzel bir karısı olduğunu duyuyorum. Beni bu kadar üzen, bu kadar haksızlık eden bir insanın işleri nasıl rast gider? Haksızlık, karşılıksız kalmamalı değil mi? Evlendi diye 2 sene boyunca her gün ağladım. Önceleri inanamadım, çünkü bana o kadar çok yeminler etmişti ki...
Şimdi internetten biriyle tanıştım. Kendisi memur. 5-6 kez buluştuk. Çok iyi biri olduğunu düşünüyorum. Benim okumamı istiyor. Özel üniversiteleri soruşturmuş. Hangisi daha iyi olur, diye. Sürekli üstüme titriyor.
Bensiz olamayacağını, söylüyor. Ben istiyorum diye sigarayı bıraktı. Sürekli “Spora yazıl, kurslara git, gez dolaş. Aman ayağına taş değmesin” diyor bütün masraflarımı da karşılamaya hazır. Ben üzgün olunca, o da çok üzülüyor. Ailesiyle tanıştım. Annemle onu tanıştırdım, ama aklım hâlâ eski sevgilimde.
Bana yapılanları hazmedemiyorum, ağrıma gidiyor. Beni yüzüstü bırakıp başkasıyla evlenen o kişiye ahım tutar mı? Bütün bu yaptıklarına rağmen mutlu olabilirler mi?
Bana hayatımı kolaylaştırmak için bu güzellikleri sunan güzel insanı nasıl seveceğim? Yardım edin lütfen!
◊ Rumuz: Arada kaldım
YANIT
Sevgili kızım, ne yazık ki bu böyle oluyor... İnsan kendisini seven, kollayan, şefkatle saran birini değil de canını yakan, üzen, mutsuz eden birilerini sevmekten kendini alıkoyamıyor. Sanki bu dünyanın kuralı bu... Ama sen bu kuralı değiştirmeye çalışmalısın.
Sana yapılanları unutmayıp, ah ederek ya da intikam duygularıyla ruhunu karartarak değil...
Ona seni çok seven, değer veren, eğitimini düşünen bu genç adama dört elle sarılarak, onunla mutluluğu yakalayarak cevap vereceksin.
Zamanla, mutlu oldukça, o genç adamın desteğiyle, eğitimine ağırlık vererek yepyeni bir hayata başlayacaksın ve onun adını bile unutacaksın.
Burada beni en çok etkileyen, bu yeni tanıdığın genç adamın sana eğitim imkânı sunması. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Senin hayatını değiştirmene yardımcı olacak, demek ki. Ve seni ileriye taşımaya, yükseltmeye hazır bu genç... Bence bu gerçek sevgiyi gösteriyor. Çünkü boş laflarla bir yere varılmıyor. Tıpkı seni terk eden genç adamın yaptığı gibi... O seni 5 sene boş laflarla oyalamış.
Bu genç ise şu birkaç hafta içinde seni koruyup kollayacağının işaretlerini vermiş. Sen de onu zamanla seveceksin kızım, eminim sevmeyi öğreneceksin.
Eski sevgilimi hâlâ unutamıyorum
5 yıl boyunca beraber olduğum adam beni terk eder etmez, başkasıyla evlendi. Hayatımda beni önemseyen yeni biri olmasına rağmen onu unutamıyorum.
Güzin Abla mektubuma nasıl başlasam bilmiyorum ama söylemeliyim ki, çok canım acıyor. 5 sene boyunca uzaktan akrabamız olan biriyle görüştüm. Bana, beni çok sevdiğini söylüyordu; hatta ağlıyordu “Beni bırakma” diye. Ailemse her seferinde “Sen yapamazsın o aileyle” dedi.
Sonuçta beni terk etti ve hemen başkasıyla evlendi. Ayrılırken de “Seni çok seviyorum sakın bunu unutma, mecbur kaldım” dedi.
Çevreye de “Zaten ben onunla evlenmezdim” gibi sözler sarf etmiş. Gerçekten de benden ayrıldıktan hemen 2 ay sonra bir başkasıyla evlendi. O şimdi evli ama benim canım çok acıyor.
Çevreden çok güzel bir karısı olduğunu duyuyorum. Beni bu kadar üzen, bu kadar haksızlık eden bir insanın işleri nasıl rast gider? Haksızlık, karşılıksız kalmamalı değil mi? Evlendi diye 2 sene boyunca her gün ağladım. Önceleri inanamadım, çünkü bana o kadar çok yeminler etmişti ki...
Şimdi internetten biriyle tanıştım. Kendisi memur. 5-6 kez buluştuk. Çok iyi biri olduğunu düşünüyorum. Benim okumamı istiyor. Özel üniversiteleri soruşturmuş. Hangisi daha iyi olur, diye. Sürekli üstüme titriyor.
Bensiz olamayacağını, söylüyor. Ben istiyorum diye sigarayı bıraktı. Sürekli “Spora yazıl, kurslara git, gez dolaş. Aman ayağına taş değmesin” diyor bütün masraflarımı da karşılamaya hazır. Ben üzgün olunca, o da çok üzülüyor. Ailesiyle tanıştım. Annemle onu tanıştırdım, ama aklım hâlâ eski sevgilimde.
Bana yapılanları hazmedemiyorum, ağrıma gidiyor. Beni yüzüstü bırakıp başkasıyla evlenen o kişiye ahım tutar mı? Bütün bu yaptıklarına rağmen mutlu olabilirler mi?
Bana hayatımı kolaylaştırmak için bu güzellikleri sunan güzel insanı nasıl seveceğim? Yardım edin lütfen!
◊ Rumuz: Arada kaldım
YANIT
Sevgili kızım, ne yazık ki bu böyle oluyor... İnsan kendisini seven, kollayan, şefkatle saran birini değil de canını yakan, üzen, mutsuz eden birilerini sevmekten kendini alıkoyamıyor. Sanki bu dünyanın kuralı bu... Ama sen bu kuralı değiştirmeye çalışmalısın.
Sana yapılanları unutmayıp, ah ederek ya da intikam duygularıyla ruhunu karartarak değil...
Ona seni çok seven, değer veren, eğitimini düşünen bu genç adama dört elle sarılarak, onunla mutluluğu yakalayarak cevap vereceksin.
Zamanla, mutlu oldukça, o genç adamın desteğiyle, eğitimine ağırlık vererek yepyeni bir hayata başlayacaksın ve onun adını bile unutacaksın.
Burada beni en çok etkileyen, bu yeni tanıdığın genç adamın sana eğitim imkânı sunması. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Senin hayatını değiştirmene yardımcı olacak, demek ki. Ve seni ileriye taşımaya, yükseltmeye hazır bu genç... Bence bu gerçek sevgiyi gösteriyor. Çünkü boş laflarla bir yere varılmıyor. Tıpkı seni terk eden genç adamın yaptığı gibi... O seni 5 sene boş laflarla oyalamış.
Bu genç ise şu birkaç hafta içinde seni koruyup kollayacağının işaretlerini vermiş. Sen de onu zamanla seveceksin kızım, eminim sevmeyi öğreneceksin.