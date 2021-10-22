Eski sevgilimden şiddet görüyorum

Ben, 40 yaşın üstünde bir kadınım. Bir kez evlendim ve 6 yıl sürdü. Maalesef eşimi kaybettim. Bir kızım vardı, onu da büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi yalnızım.
17 yıl oldu eşimi kaybedeli. Yalnızlığa alıştım, bir daha evlilik düşünmüyorum. Zaten zor bir insanım, kolay kolay kimseyi sevemedim.
Fakat bir kişiyi sevdim, o da ünlü bir şarkıcı. Eşinden yeni ayrıldı, bir de kızı var. Biliyorum, o insanların hayatları çok hareketli oluyor.
Aslında mantıklı düşünen bir insanım ama gönlüme söz geçiremiyorum. Hep onu hayal ediyorum.
Babamı erken yaşta kaybettim. Onunla baba-kız sevgisini hiç yaşamadım. Annemle de aynı şekilde, ondan küçükken ayrıldım.
Memleketten İstanbul’a gelmiştim, ablamın yanına yerleştim. Daha sonra iş hayatına atıldım, bir daha da memlekete dönmedim.
Annemden de bu şekilde ayrı kaldım, maalesef onu da kaybettim. Anlayacağınız sevmeye de sevilmeye de ihtiyacım var.
23 yaşındayım ve hayatımda benim yaşımda birisi var. Çok iyi anlaşıyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama o, evlenip ayrıldığı için babam kesinlikle istemiyor. Ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor.
Babam benim güzel olmadığımı bile söyledi, düşünebiliyor musunuz?
Zaten bize hiçbir zaman bir baba gibi davranmadı. Bizden, ailemden sürekli utandı. 2 kardeşim zihinsel engelli, Bu yüzden bize düşmanıymışız gibi davranıyor.
Evde kimse ona söz geçiremiyor. Dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket ediyor.
Babam, erkek arkadaşımın ailesi de dahil, herkese beni sildiğini söylüyor, “Bu kapıdan çıkarsa bir daha giremez” diyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum. Erkek arkadaşımdan da ayrılmak istemiyorum. En son 25 gün önce bu konuyu konuşmak için babamı aradığımda işitmediğim hakaret kalmadı. 25 gündür ailemle aynı sofraya oturmuyorum, konuşmuyorum ve kimsenin umurunda bile değil.
Erkek arkadaşım “Kalk gidelim artık buralardan” diyor ama ailemi çok seviyorum. Ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım, bilmiyorum...
Güzin Abla, ben üç kızdan sonra bir tane de erkek çocuğumuz olsun istiyordum. Ailelerimiz de bunu istiyor ama eşim asla istemiyor.
Bu yüzden aile içinde şu an hiç huzurumuz yok. Eşimi razı etmek için ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Erkek çocuk
YANIT
Sevgili oğlum, ısmarlama erkek çocuk dünyaya getirmenin bir formülü mü bulundu da, ben duymadım?
Sen eşinin 3 kız çocuktan sonra 4’üncü çocuğunu erkek olarak dünyaya getireceğinden nasıl emin olabiliyorsun? O kadıncağız da artık senin erkek çocuk beklentinden bıkmış olmalı. Bir anne, illa erkek olacak diye tekrar tekrar doğum yapmaktan bıkmış ve size karşı geliyor olamaz mı?
Ya senin bu erkek çocuk takıntına ne demeli, oğlum... Ben senin gibi erkek çocuk sahibi olmak için arka arkaya 7 kız çocuk sahibi olan bir aile tanıyorum.
Zavallı kadıncağız, bu art arda doğumların ve baskıların sonucu, genç yaşta kanserden vefat etmişti.
Ben 1.5 yıllık evliyim ve 6 aylık bir kızım var. Eşim de ben de memuruz. Eşimle daha önceden başka bir sektörde çalışırken tanışıyorduk ama herhangi bir sevgililik veya flört durumumuz olmamıştı.
O dönem arkadaşlık teklifi etmiştim ama kabul etmemişti.
Ondan sonra da hiçbir iletişimimiz olmadı. O süreden evlendiğimiz 2019 yılına kadar bana aralıklı olarak ama sürekli yazdı.
Eşim çok güzel. Bekarken birçok kişi etrafında pervane olmuş. İlgi ve alakadan aşırı şımartılmış biriyken, benden o tür davranışlar görmemesi onu hırçınlaştırdı.
Benim o kişilerin gösterdiği davranışlarla yaklaşmamam onun egosunu söndürdü.
Yıl 2019 olunca sevgi, kader bizi bir anda nikâh masasına oturttu.
Nişanlılık döneminden şu zamana kadar hemen hemen her gün yaşanan tartışmalarımızın ana teması; “Neden bana ilgi göstermiyorsun, neden benimle ilgilenmiyorsun” oluyordu.
Merhaba Güzin Abla, benim 2 yıldır bir sevgilim var. Birbirimizi çok seviyoruz, çok da iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki sene yüzük takmayı düşünüyoruz...
Fakat geçtiğimiz günlerde telefonunda eski bir kız arkadaşıyla olan mesajlarını gördüm. Normal bir sohbet gibiydi ama beni çok rahatsız etti, dünyam başıma yıkıldı resmen.
Sevgilime bunu söyler söylemez anında o kızı aradı ve olanı biteni bir de ondan duymamı sağladı. İkisi de bu durumu doğruluyordu ve gördüğüm mesajlarda sadece arkadaş olduklarını anlamam kolaydı.
Ama ben yine de onun eski kız arkadaşıyla görüşmesinden rahatsız olmuştum. Benim rahatsız olduğumu anlayınca da kızın numarasını sildi, bir daha benden habersiz böyle bir şey yapmayacağına, beni asla yanılt-mayacağına dair sözler verdi. Ben de inandım. İlişkimizi bozmadım ama bu yaşananlar sürekli olarak aklımda.
“Acaba tekrar onunla konuşur mu, görüşürler mi” diye düşünmeden edemiyorum. Sevgilim daha önce bana hiç yalan söylememişti.
Beni üzdüğü için pişman olduğuna eminim. Ben onu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum fakat ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum.
Yardımına ihtiyacım var.
Ben, 26 yaşında genç bir kadınım. Seneler önce kaçarak bir evlilik yaptım. Ama evliliğim çok kısa sürdü. Onunla ayrı şehirlerdeydik.
Şimdi soracaksınız “Kaçtığına göre çok âşık oldun, sevdin herhalde” diye.
Öyle değil aslında, sadece gençlik hatası.
O yaşlarda neyin ne olduğunu bilmiyordum.
Başkasıyla olan nişanımı atıp onunla kaçtım. Kandırdı beni. Ben de ona inandım tabii.
Daha önce bir evlilik yapmış, bir de kızı varmış. Karısı ailesinin yanına gitmiş.
Ben gittiğimde boşanma davaları sürüyordu.
Ben 29 yaşında, evli, 2 çocuğu olan bir anneyim. Eşimle 8 yıl önce kaçarak evlendik. 3 yıllık bir arkadaşlık dönemimiz oldu ve sonrasında hayatlarımızı birleştirdik.
Kendisi beni her fırsatta görmeye gelen ve bana ilgisini belli eden biriydi. Ben de sırf buna inandığım için “beni başkası asla böyle sevemez” diye aileme bile karşı gelip evlendim.
Ama o ne yaptı; beni evliliğimin 1’inci yılından sonra aldattı. Sadece telefonda görüştüğü biriydi bu kadın.
Bunu öğrendiğimde ona söyledim. Çok önemli bir şey olmadığına beni inandırmaya çalıştı.
Üstelik artık bir çocuğumuzun daha olmasını istediğini söyledi. Ben de inandım. Konuyu kapattım. Ama sonrası yine hep aynı oldu. Arayışları bitmedi, farklı uygulamalardan arkadaşlar edindi. Bundan 1 sene önce yine bir uygulama üzerinden kendisinden 6 yaş, benden 8 yaş büyük, 4 çocuklu dul bir kadınla buluştuğunu öğrendim.
Onların bu arkadaşlığı ileri boyuta gitmeden yakaladım. Öğrendiğimde ona âşık olduğunu dile getirdi. Tabii boşanmaya karar verdim.
Ama sonra yalvardı, yakardı, ağladı, onun bu perişan haline bakıp, dayanamadım, barıştım.
Sevdiğim genç, askerliğini yaptığı sırada annesini kaybetti. Aslında o askerdeyken aramıza bir soğukluk girdi. Beni aramaz oldu.
Geceleri nöbette oluyor, geç kalkıyor, gündüz başka işler yapıyor. Hatta bana vücut ağrılarını anlattı. Biraz fazla üstüne gittim. Ona, “Ayrılalım” deyince “Boş yaptığının farkında mısın” cevabını verdi.
Ben yurtdışında yaşadığım için bazı sözleri çok iyi anlayamıyorum. “Boş yapma” demesi benim düşüncemi önemsemediğini mi gösteriyor? Bir asker neler yaşar abla?
Bana hiçbir şeyini anlatmıyor.
Ne “git” diyor, ne de “kal”. Ona nerede rahatsız olduğumu anlattım ve “Gerisi sana kalmış bir şey artık” dedim. O ise “Burada halim kötü, ne yaptığımı bile bilmiyorum. Kız kardeşim de iyi değil, ona destek olmam gerekiyor. O yüzden seninle yazışamıyorum. Seni de bu ara çok boşladım, ne söylesen haklısın. Kusura bakma” açıklamasını yaptı.
Kıyamadım ki ona, “Ben duvar değilim, halini anlıyorum. Ben ne seninle kavga etmek istiyorum, ne de bir askeri üzmek istiyorum” dedim.
Ona neyinin olduğunu sorduğumda “Boş ver” yanıtını alıyorum. Hiçbir şey anlatmıyor.
Eşimle 4 yıllık evliyiz. 21 yaşındayım, eşim de 26 yaşında...
Çok severek ve kaçarak evlendik. Tabii düğünümüz olmadı.
17 yaşında hamile kaldım. Evliliğimizde herhangi bir sorun yoktu o zamanlar. Ta ki eşim başka bir şehirde iş bulup, beni 2 hafta bırakıp çalışmaya gidene kadar.
Doğumun üzerinden birkaç hafta geçmişti. Eşim bulunduğumuz yerde iş bulamadığı için başka bir şehre gitmemiz gerektiğini söyledi.
Ortak bir kararla anlaştık. Ama eşim oraya gittikten birkaç gün sonra değişti. Beni aramaz sormaz oldu. 2 hafta geçti yanıma geldi ve evi Antalya’ya taşıdık.
Sonra anladım, bir kadın var. O gün yanımıza bir kadın geldi. Meğer o işyerinde muhasebeciymiş.
Eşimle aşırı samimi şakalar yaptı. Kadın da evli. Aramızdaki tek fark biraz tatlı dilli olması. Bu kadın bizim hakkımızda her şeyi biliyordu.
Ben daha yeni evliyken kocamın beni aldattığını öğrendim. Kadınla 7-8 yıllık beraberliği varmış. Adam beni o kadar güzel kandırdı ki...
Kadın hassasiyeti işte, ihaneti anladım. Benden boşanmak istemediğini ancak o kadına da zamanında söz verdiğini ve onu terk edemediğini anlattı.
Tabii ki böyle bir şeyi kabul edemezdim. Ayrılmak istedim, aileler araya girdi ve bizi barıştırdılar.
O da “Bir daha onunla görüşmeyeceğim” dedi.
Bu arada birkaç kavgamız da oldu. Bana hep “Sen bana bunları bunları söyledin” diye sitem edip durdu.
Sonra eşim koronavirüse yakalandı.
Hayatımı riske atarak ona baktım. Adam sağlığına kavuştu. Ama artık salonda uyumaya başladı.
Benim 2.5 yıllık bir ilişkim var. Sevgilimi ilk gördüğümde bir heyecan hissetmedim.
Ama zaman içinde bana ve aileme karşı olan davranış ve tutumundan etkilendim.
Benden hoşlandığını belli ediyordu zaten. Annem de onun hakkında iyi şeyler söyleyince duygularına karşılık vermeye başladım ve sevgili olduk.
İlk çıkmaya başladığımız dönemde 10 bin lira kredi çekip araba almıştı.
Birinci yılımız geçince ailesi ve o, ilişkimizin bir adı olsun istedi.
Ben hem evi olmadığı için hem de borçtan dolayı korktum, ertelemek istedim. Zaten daha okulum da bitmemişti. Bu korkularımı ona söyledim. Ailemle de konuştum. “Borç neyse ama en azından bir evi olmalı” dediler.
Erkek arkadaşım da arabayı sattı, 10 yıllık kredi çekip ev aldı.
Eşim 40, ben 30 yaşındayım. İkimizin de ikinci evliliği. Benim ilk eşim vefat etti, o ise eşinden ayrıldı. Bu evliliklerden birer çocuğumuz var ama ikimizin ortak çocuğu yok.
7 yıllık evliyiz, bir yıl önce eşimi bir kadınla yakaladım. İlk başta inkar etti ve daha sonra bunu kendince normalleştirmeye başladı. Kısacası iki eşli yaşamayı düşündü. Bu durumu kabul edemedim ve evi terk ettim. Ama fazla sürmedi, 3 ay sonra barıştık. Kendisi bana mecburdu.
12 yaşında bir kız çocuğu var ve kızına kıyamıyor. Bu yüzden benimle evliliğini devam ettirmek zorunda hissediyor. Diğer kadınla ilişkisini bitirdiğini söylüyor ama ona güvenemiyorum.
Şimdi sıfırdan başladık ama evliliğimizde güven yok.Çok büyük bir aşk da heyecan da yok...
Eşim Aslan burcu, konuşması çok düzgün, kendine çok iyi bakan bir adam. Ayrıca hızlı yaşamayı sever.
Ben ise tam tipik bir ev hanımıyım. Yemek, temizlik, çocuklar ilgi alanlarım. Sevgilisinin fiziği ise çok düzgün. Beni sürekli onunla kıyaslıyor. Her gün, “Artık seninle yapamıyorum. İyi bir insansın ama boşanmalıyız” diyor. Ne istediğini bilmiyor. Ailem ona göre çok zengin, o yüzden de kararsız kalıyor.
Bir gün “Tamam, boşanalım” dedim. Sonra “Ben çıkmazdayım” cevabını verdi. Kendi bana 1 adım gelse, ben ona 10 adım giderim.
Ben 19 yaşındayım ve 4 senedir ciddi düşündüğüm bir ilişkim var. Normalde işimizi oturtup öyle evlenmeyi planlıyorduk. Ama ailem sürekli üzerimde baskı kuruyor. Fiziksel ve psikolojik şiddet var. Babam alkol alınca sürekli şiddete maruz kalıyorum.
Öğrencilik hayatımı yaşayamadım. 14 yaşımda evden kaçtım ama geri döndürüldüm. Aslında ailem suçluydu.
O yaşta babamın annemi aldattığını öğrenmiştim. Arkadaşlarım arasında alay konusu olmuştum.
Her şeyi sineye çekip, devam ettim ama son zamanlarda gerçekten çok zor bir hayat yaşıyorum. Her gün şiddet görüyorum.
Ayrıca evde hapis gibiyim. Şimdi evden kaçsam polis ya da ailem bana engel olabilir mi? ◊ Rumuz: Şiddet
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Sevgili kızım, açık açık yazmamışsın ama ailenin baskısı yüzünden sevdiğin gençle mi kaçmayı planlıyorsunuz? Ailen senin bu gençle evlenmeni istemiyor, sana bu yüzden mi şiddet uyguluyor yoksa?
Dünya üzerinde kutlanan ve farkındalık yaratmak için birçok faaliyetin yapıldığı 4 Ekim’de amaç hayvan haklarına dikkat çekmek ve hayvanların maddi kazanç ve eğlence aracı olarak görülmesini önlemek.
Eski zamanlardan beri iyi insanlar hayvanlara kötü muamele edildiğinin, aç bırakılıp şiddet gördüklerinin farkındaydı.
Vakıflar genel müdürlüğünün kayıtlarında Osmanlı’da, hayvanları korumak için vakıf kurulduğu görülüyor. Adı Sokak Hayvanlarına Bakmak ve Besleme Vakfı’ydı.
1822’de İngiltere’de ilk hayvanları koruma birliği kuruldu. Bir sonraki dönemde Hollanda’da oluşturulan hayvanları koruma federasyonunca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edildi.
Yayınlanan deklarasyonda genel olarak bütün hayvanların ister evcil isterse besi hayvanı olsun hepsinin yaşama hakkı olduğunu, eziyet edilmemesi gerektiğine dair karar alınmıştır.
Ben Şevval. 16 yaşına yeni basmış bir genç kızım. Okul birincisiyim, LGS’de çok iyi bir puanla fen lisesine yerleştim ama ailemin cam fanusta büyüttüğü de bir kızım.
Böyle bakıldığında “ne gibi sorunların olabilir” diye sorguluyor olabilirsin. Kendimden nefret ediyorum, aynaya bakamıyorum ve tiksiniyorum. Çirkinim, kiloluyum, sivilcelerim var. İnsanlar tarafından beğenilen biri değilim. “Neden böyle yapıyorsun” diyebilirsin.
Nedeni şu: 11’imden 13 yaşıma kadar akrabam tarafından tacize uğradım. Hem de neredeyse her gün. Aile apartmanında oturuyorduk ve bu yüzden sürekli birbirimize gidip gelmek zorundaydık.
Bir şekilde aileme bu durumu anlattım. Onlar da doğal olarak şikayette bulundu. Mahkemeler, soruşturmalar derken o kişi ceza aldı.
Sonrasında ben kendimi toplayamadım. Bir uzmana görünmek istedim. Ama ailem psikoloğa ihtiyacım olmadığını söyledi ve beni götürmediler.
Ben de kendimi yemeğe verdim. İnsanlar beni beğenmesin, bir daha böyle bir olay yaşamayayım diye kilo almak istedim.
Ve bu şekilde 90 kiloya kadar çıktım. Şimdiyse birini seviyorum ama kendimden nefret ediyorum. Ne yapacağım? Okula da gitmiyorum bir haftadır. Kimse beni bu durumda görsün istemiyorum. Kendimden nefret ediyorum. ◊ Rumuz: Tacize uğradım
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Arada yazılarınızı okuyorum ve birtakım ilişkilere çok yargılayıcı yaklaştığınızı görmekteyim. Aslında karşıdaki insana yardımcı olurken, biraz da zalim bir bakış açısından çıkıp o insanın penceresinden de bakabilmeliyiz.
Genel olarak söylüyorum bunu.
İnsanız, şu yaşam denen döngüde her şey bizler içindir kuşkusuz. Ne siz ne de ben “Asla böyle bir ilişkinin içine düşmem” diyebiliriz. Yarın ne olacağını bilemeyiz.
Belki “Benim amacım doğru yolu göstermek” dersiniz. Doğrular aslında görecelidir.
Evli birini seven bir kadına yahut bir erkeğe böyle katı yaklaşmak da kiminin doğrusu.
İçinde sevginin ya da samimi duyguların olduğu birçok ilişki sert üslubu hak etmiyor.
Belki yine dersiniz, “İnsanları yanlış yoldan geri döndürmeliyim” diye. Ama ben yine aynı fikirdeyim, doğrular ve yanlışlar görecelidir.
Ben 40 yaşında, 3 çocuk annesiyim. Çocukluğum kalabalık bir aile içinde ve çok sinirli bir baba yanında geçti.Babam annemi hep dövüyordu. 9 kardeştik. Hepsi avaz avaz bağırıyordu, komşular geliyordu ama hiçbir şey yapamıyorlardı.
O yüzden her şeyden çok korkarak büyüdüm. Annem genç yaşta vefat etti. Zaman geçti babam evlendi, herkes bir yere dağıldı. Sonra karşıma biri çıktı, çok merhametliydi.
Onu görür görmez sevdim diyemem... Sevmedim ama evlendikten sonra sevdim. Çünkü iyi bir insandı. 4 yıl çok mutluyduk. Ta ki kız kardeşimi yanıma alana kadar.
Ondan sonra her şey tersine döndü.
Şüphelerim başladı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu, hissediyordum. Kız kardeşime “Hareketlerin hoşuma gitmiyor. Artık dön memlekete” dedim.
O ise “Yok gitmem. Hayallerim var, okuyacağım” cevabını verdi. Ne yapacağımı bilmiyordum, babamla konuştum.
Babam ise “Ne hali varsa görsün” dedi. Bunu nasıl yapabilirdim? Sonra nişanlandı ama bir türlü evlenemiyordu. Hayalleri çok büyüktü, çok şey istiyordu. Karşı taraf da bunu sağlayamıyordu. Böyle bir süre oyalandı. Sonra ayrıldı. Yani benim evimde 7-8 sene kaldı.
Ailelerin çocuklarına eziyet ettiği, şiddet uyguladığı konusundaki yazılarınızı okudum. Ben 63 yaşındayım, annem de 92 yaşında.
Kardeşim ve ben annemin bedduaları ve hakaretleriyle büyüdük. Babam vefat ettiğinde ben 20, kardeşim 15 yaşındaydı.
İnsan içinde bulunduğu vahameti fark edemiyor. Etrafınızdaki diğer aileler de çocuklarına iyi davranmadığına şahit olduğunuzda bunu normal zannediyorsunuz.
15 yaşındayken kötü davranmakla kötü sözler sarf etmenin iyi şeyler olmadığını fark ettim. İki kızıma da hiçbir zaman kötü söz söylemedim. Beni üzdükleri de oldu, kızdırdıkları da...
Kızlarımın özeline mümkün olduğunca saygılı davranıyorum. Zaman zaman bazı problemler yaşıyoruz, konuşarak hallediyoruz.
Hiçbir zaman kızlarımın birbirleri hakkında yaptıkları şikayetleri diğerine yansıtmıyorum.
Kızlarımla ayrı ayrı yaşadığım sorunları kızlarıma anlatmıyorum.
Yaşım 40 ve ismimin açıklanmasını istemiyorum. 2019’da biriyle tanıştım, her şey çok güzeldi ve 2020’de zar zor evlendik. Benim 3, onun 2’nci evliliği. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğum var, onlar babalarında. Yaşım 40 ve ismimin açıklanmasını istemiyorum. 2019’da biriyle tanıştım, her şey çok güzeldi ve 2020’de zar zor evlendik. Benim 3, onun 2’nci evliliği. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğum var, onlar babalarında. Benden nefret ediyorlar çünkü babaları beni kötülüyor. “Anneniz kötü kadın, o kötü yolda” diye karalıyor. Sırf çocuklarım böyle bir düşünceden çıksın, öyle olmadığımı anlasınlar diye 2’nci evliliğimi yaptım. Ama olmadı. Adam kumarbaz çıktı. Resmi bir evliliğimiz yoktu, fazla beklemeden ondan ayrıldım. Sonra şimdiki eşimle tanıştım. Ona da çocuklarımın düşüncesinden oolayı evlenmek istediğimi söyledim. Başta kabul etti, sonradan vazgeçti. Öyle ya da böyle onu ikna ettim ve evlendik. 1 buçuk yılda tükendim abla. Kendisi madde bağımlısı, arkadaşları desen öyle... Üzerine biraz gitsem, “Ben öyle bir şey yapmıyorum” diyor. Kabul etmiyor ama gözümle gördüm. Normalde çok iyi bir insandır. İyi anlaşıyoruz ama bu durumu beni çok üzüyor. Böyle bir evlilik nasıl yürütülür bilmiyorum. Çünkü bu tarz şeyler maddi manevi insanı bitirir. 15 yaşında güzeller güzeli bir kızı var. Babasının bu hallerini bilmiyor, bilmesin de. Benim ailemle de aram iyi değil. İlk eşimden boşandığım için bazı sorunlar yaşadık. 2’nci evliliğim de yürümeyince, ailemle kopukluklar oldu. Çalışan bir insanım. Ayaklarımın üzerinde duran birisiyim. İsteğim, beni seven, sayan birisiyle evlenmekti. Kalan hayatımda saygı görmekti. Ama nereden bilirdim ki eşimin madde bağımlısı olacağını? Yardım edip yol gösterir misiniz? Ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Beklentim
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Sevgili kızım, sana açıklarken, birçok okuruma da belirtmiş olayım... Ben eğer özellikle “ismimi yazın”, demedikten sonra, hiç kimsenin kimliğini, adresini burada yayınlamıyorum.
Dikkat edersen hep rumuz kullanırım. İçin rahat olsun.
Bu arada senin sorunun pek çok boşanmış kadının sorunu kızım. Özellikle de çocukların varsa, babaları da bu boşanmadan dolayı kendini küçük düşmüş hissediyorsa, böyle gerginlikler yaşanabiliyor.
Ama tabii bu ortamda olan yine çocuklara oluyor.
Babaları tarafından kötülenen, çirkin iftiralarla nitelendirilen anneleri yüzünden, o çocukların nasıl bir çöküntü yaşadığının elbette farkında bile değiller.
Eski sevgilimden şiddet görüyorum
Sevgilimden ayrılmak istedim ve bana şiddet uyguladı. Pek çok kadın gibi gazetelerin 3. sayfasında yer almak istemiyorum. Derdimi de kimseye anlatamıyorum.
Köşenizde, benimle aynı durumu yaşayan bir kadının mektubunu gördüm. İşte bu yüzden yazıyorum. Üniversite öğrencisiyim.
20 yaşındayım ve muhafazakâr bir aile yapım var. Aile içinde özel konuların paylaşımı yoktur.
7 aylık bir ilişkim vardı, yürümediğini görünce, ayrılmak istedim. O zaman da bana şiddet uyguladı. Olayın sıcağı sıcağına polise başvurdum. Ne yazık ki, bir sonuca ulaşamadım. Ailesi bir şekilde olayın üstünü kapattı. Varlıklı ve ismi duyulmuş bir aileye sahipti.
Tekrar tehditleri başladı, evimin önüne gelip ailemle yüzleşmekle, mesajlaşmalarımızı, fotoğraflarımızı onlara göstermekle tehdit etti.
Gözümü korkutmak için ailemin karşısına da farklı bir sıfatla çıktı. Bu olayların kesilmesi için huyuna gitmeye çalıştım.
Ailemin öğrenmemesi için zorunlu olarak barıştım. Ama tekrar bana şiddet uyguladı.
Görüşmek istemiyorum, beni tehdit ediyor. Polis bu olayı çözemiyor ve ben de pek çok kadın gibi gazetelerin 3’üncü sayfasında yer almak istemiyorum.
13’üncü katta oturuyoruz. Balkonun önüne geçip saatlerce intihar etmeyi düşünüyorum. Çünkü kurtuluşum yok.
Bu insan çok güçlü, hem fiziksel hem de maddi anlamda. Ben çok güçsüz kaldım. Arkadaşlarıma bu olayı anlatamıyorum. Kendime saygım yok, onların neden olsun...
Bu durumu aileme yansıtırsa, maddi manevi her türlü desteği keserler.
Manevi anlamda yanımda olan insanlar değiller ama okulumun parası, ev, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarımı karşılayamam.
Sanırım derdimi dökecek bir insan aradım. En iyi dert dökme yöntemi de tanımadığım bir insana karşı oluyor.
Belki “ergen zırvalıkları” da diyebilirsiniz ama bunu yazarken bile hâlâ aranmaya ve tehdit edilmeye devam ediyorum.
Ne diyebilirim ki, hayat hiç kolay değil ezilen insanlar için.
◊ Rumuz: Ezilen biri
YANIT
Bu yazdıkların tüylerimi ürpertti sevgili kızım. Neden “ergen zırvalıkları” diyeyim. Hele şu 13’üncü katta oturduğunu söylemen, gazetelerin 3’üncü sayfasında yer almaktan korktuğunu anlatman, beni çok endişelendirdi gerçekten.
Ancak böyle erkeklere boyun eğmek, onların işte böyle senin gibi ailesinden çekinen kızlara istediklerini yaptırmalarına fırsat veriyor.
Neden ölümü düşüneceğine karşı gelmeyi, ailene sığınmayı düşünmüyorsun?
Hangi aile evlatlarının böylesine bir eziyete katlanmasına tahammül edebilir?
Ailenden korkmamalısın, içlerinde mutlaka biri sana sahip çıkacaktır.
Bir abi, baba ya da bir abla, amca, hiç kimsen yok mu, sana destek olacak?
Mutlaka vardır.
Bu kadın düşmanı adamın eziyetlerinden tek başına kurtulamayacağına göre, elbette en mantıklısı, ailenden yardım istemendir.
Her genç kızın, üstelik üniversitede okuyan aklı başında bir genç kızın, bir erkek arkadaşı olabilir.
Ailen bunu kabul edecektir, yanlış bir seçim yapmışsın sadece.
Bu yüzden onun iftiralarına boyun eğmemelisin.
Onun şiddeti, eğer ses çıkarmazsan, gerçekten bir gün senin hayatına mal olabilecek düzeye kadar gelebilir.
Ailenin desteğiyle, seni dövdüğünü ispat için hastaneden darp raporu alabilirsin. Bununla yeniden savcılığa başvurabilirsin.
Uzaklaştırma kararı alınır, sana artık yaklaşamaz.
Ama eğer kimse sana sahip çıkmazsa, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na anlatabilirim bu durumunu. Yok ama ben eminim, ezilen, boyun eğen o kadınlardan olmayacaksın.
Sen bu durumla başa çıkabilecek gerekli güce sahipsin.
Ben sana güveniyorum, biliyorum yakında bana mutlulukla aydınlanmış mektuplar yazacaksın.