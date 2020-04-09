Eski sevdiğim hayatımı altüst etti

28 yıldır evliyim, 3 çocuğum ve 2 torunum var. Ama 30 yıldır uzaktan sevdiğim adamla yeniden karşılaştım. Duygularıma engel olamıyorum. Torun sahibi olmak sevmeye engel mi?
45 yaşında, evli, 3 çocuk ve 2 torun sahibi bir kadınım. Tam 30 sene boyunca birini çok sevdim. Onunla hiç konuşmadım ve görüşmedik. Sadece bakışlarla, yolda karşılaşınca göz göze gelerek birbirimize duygularımızı belli ederdik. Ailem beni zorla bir başkasıyla evlendirdi. Mecburen kabullendim, şu an 28 senelik evliyim.
Eşimin ailesiyle çok şey yaşadım, tek başıma bu mücadelenin üstesinden geldim. Eşim hiç destek olmadı, sırf çocuklarım için katlandım. Artık kaderime razı olmuş durumdaydım.
Ama bir ay kadar önce eski sevdiğim adamla karşılaştım. Şu anda onunla sadece uzaktan görüşüyoruz. Ama yine de vicdanım rahatsız, sanki eşimi aldatmış gibi hissediyorum.
Onun da iki evladı ve eşi var. Ona sürekli, “Eşine iyi davran, ben daha mutlu olurum” diyorum. Ama aslında ben altüst oldum. Boşanmak veya onu da yuvasından etmek gibi bir niyetim yok. Onun pek çok sorunu var. Ona da kıyamıyorum. Onu eskisi gibi hâlâ çok seviyorum. Ona “Ayrılalım yine birbirimizi kalpten sevmeye devam edelim” diyorum. Yine dayanamayıp konuşuyoruz.
Ne yapmalıyız, bize bir akıl verin. Eşime vefa borcum var, çocuklarımın babası, bizim için çalışıyor. Onun eşinin de hiçbir günahı yok...
Ama duygularıma da gem vuramıyorum. Torun sahibi olmak sevmeye engel mi?
◊ Rumuz: Kıyamıyorum
YANIT
Sevgili kızım, sakin bir hayatın varmış, eşinden şikayetçi değilmişsin, zaten 28 yıl aynı yastığa baş koymuşsunuz.
Şimdi birdenbire, bu 30 yıl önce sevmiş olduğun, o kişi karşına çıkmış, büyük ihtimalle onu internet üzerinden bulmuşsun ve hayatını altüst etmiş.
Uzaktan görüşüyoruz dediğin de yine internet üzerinden olmalı. Onun da çoluk çocuğu varmış. Ama bu gerçek bir görüşme değil ki... 1 aydır hayatım altüst oldu diye üzülüyorsun, eşini aldattığını düşünüyorsun.
Ama ne olursa olsun, bu böyle devam etmemeli...
Yaşın henüz genç, sevmek sevilmek için hiç de geç değil. Ama önce sana şunu hatırlatmalıyım, bu adamı evlenmeden önce de tanımıyormuşsun, şimdi de tanımıyorsun.
Şu bir aydır birkaç kez kaçamak yazışmalarla bir insanı tanımak mümkün mü?
Bilemezsin ki iyi bir insan mıdır, iyi bir aile babası mıdır, öfkeli biri midir?
Belki buluşup karşılıklı görüşseniz, hoşlanmadığın birtakım davranışlarına takılacaksın. Hem 30 yıl önce gencecik bir insanı sevmişsin, şimdi o adamın eski çekiciliği kalmış mıdır? Belki de ondan hiç hoşlanmayacaksın.
Bütün bunları bir düşün, aileni altüst etmeye değer mi, onun evini barkını yıkmaya değer mi?
Senin eşin ya da onunki yazıştığınızı yakalasa, ne yaparlardı? Bir de kendini onların yerine koy...
Bu şekilde görüşmekten vazgeçmelisiniz. Çünkü bu böyle gitmeyecektir; bir süre sonra buluşalım, karşılıklı görüşelim, birbirimizi yakından tanıyalım durumları çıkacak ortaya.
Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Çok tehlikeli kızım. Bu soruna hemen bir nokta koymak, onunla görüşmeye başlamadan önceki yaşamına dönmek en iyisi. O senin 30 yıl önceki aşkın olarak kalsın.
Eski sevdiğim hayatımı altüst etti
28 yıldır evliyim, 3 çocuğum ve 2 torunum var. Ama 30 yıldır uzaktan sevdiğim adamla yeniden karşılaştım. Duygularıma engel olamıyorum. Torun sahibi olmak sevmeye engel mi?
45 yaşında, evli, 3 çocuk ve 2 torun sahibi bir kadınım. Tam 30 sene boyunca birini çok sevdim. Onunla hiç konuşmadım ve görüşmedik. Sadece bakışlarla, yolda karşılaşınca göz göze gelerek birbirimize duygularımızı belli ederdik. Ailem beni zorla bir başkasıyla evlendirdi. Mecburen kabullendim, şu an 28 senelik evliyim.
Eşimin ailesiyle çok şey yaşadım, tek başıma bu mücadelenin üstesinden geldim. Eşim hiç destek olmadı, sırf çocuklarım için katlandım. Artık kaderime razı olmuş durumdaydım.
Ama bir ay kadar önce eski sevdiğim adamla karşılaştım. Şu anda onunla sadece uzaktan görüşüyoruz. Ama yine de vicdanım rahatsız, sanki eşimi aldatmış gibi hissediyorum.
Onun da iki evladı ve eşi var. Ona sürekli, “Eşine iyi davran, ben daha mutlu olurum” diyorum. Ama aslında ben altüst oldum. Boşanmak veya onu da yuvasından etmek gibi bir niyetim yok. Onun pek çok sorunu var. Ona da kıyamıyorum. Onu eskisi gibi hâlâ çok seviyorum. Ona “Ayrılalım yine birbirimizi kalpten sevmeye devam edelim” diyorum. Yine dayanamayıp konuşuyoruz.
Ne yapmalıyız, bize bir akıl verin. Eşime vefa borcum var, çocuklarımın babası, bizim için çalışıyor. Onun eşinin de hiçbir günahı yok...
Ama duygularıma da gem vuramıyorum. Torun sahibi olmak sevmeye engel mi?
◊ Rumuz: Kıyamıyorum
YANIT
Sevgili kızım, sakin bir hayatın varmış, eşinden şikayetçi değilmişsin, zaten 28 yıl aynı yastığa baş koymuşsunuz.
Şimdi birdenbire, bu 30 yıl önce sevmiş olduğun, o kişi karşına çıkmış, büyük ihtimalle onu internet üzerinden bulmuşsun ve hayatını altüst etmiş.
Uzaktan görüşüyoruz dediğin de yine internet üzerinden olmalı. Onun da çoluk çocuğu varmış. Ama bu gerçek bir görüşme değil ki... 1 aydır hayatım altüst oldu diye üzülüyorsun, eşini aldattığını düşünüyorsun.
Ama ne olursa olsun, bu böyle devam etmemeli...
Yaşın henüz genç, sevmek sevilmek için hiç de geç değil. Ama önce sana şunu hatırlatmalıyım, bu adamı evlenmeden önce de tanımıyormuşsun, şimdi de tanımıyorsun.
Şu bir aydır birkaç kez kaçamak yazışmalarla bir insanı tanımak mümkün mü?
Bilemezsin ki iyi bir insan mıdır, iyi bir aile babası mıdır, öfkeli biri midir?
Belki buluşup karşılıklı görüşseniz, hoşlanmadığın birtakım davranışlarına takılacaksın. Hem 30 yıl önce gencecik bir insanı sevmişsin, şimdi o adamın eski çekiciliği kalmış mıdır? Belki de ondan hiç hoşlanmayacaksın.
Bütün bunları bir düşün, aileni altüst etmeye değer mi, onun evini barkını yıkmaya değer mi?
Senin eşin ya da onunki yazıştığınızı yakalasa, ne yaparlardı? Bir de kendini onların yerine koy...
Bu şekilde görüşmekten vazgeçmelisiniz. Çünkü bu böyle gitmeyecektir; bir süre sonra buluşalım, karşılıklı görüşelim, birbirimizi yakından tanıyalım durumları çıkacak ortaya.
Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Çok tehlikeli kızım. Bu soruna hemen bir nokta koymak, onunla görüşmeye başlamadan önceki yaşamına dönmek en iyisi. O senin 30 yıl önceki aşkın olarak kalsın.