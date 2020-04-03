Eski eşini kafamdan atamıyorum

Eşimin benden önce 5 yıllık bir evliliği olmuş. Onunla asla beraber olmadığını söylüyor. 5 yıl evli kalıp da karısına dokunmaması mümkün mü?
Merhabalar Güzin Abla, 2 yıllık evli genç bir kadınım. Kocam şu an 32 yaşında ve benden önceki eski eşiyle 5 sene evli kalmış. Eşim onunla babası hasta ve gözü arkada kalmasın diye aslında sevmeyerek evlendiğini söylüyor. Benim asıl aklımın almadığı eşiyle hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmediğini, onun elini bile tutmadığını söylüyor.
Küçük kızımızın üstüne, peygamberimizin üstüne sürekli yeminler ediyor. Eski eşi kocama çok iftira attı, onun çocuğu olamaz, kısırdır şeklinde. Sonra da “Ben 2 defa düşük yaptım” dedi. Yalana bakın, “hem kısır hem de düşük yaptım” diyor. Ayrıca o kadın boşandıktan sonra hemen evlendi ve hamile kaldı.
Aynı şekilde biz de evlenince hemen hamile kaldım, inan bana. Eşim kısır olsaydı, ben kızıma hamile kalabilir miydim? Ama o zaman da eşim, eski eşiyle cinsel yaşamı olmadığı konusunda doğru söylemiyor olabilir. Lütfen bana yardım et, psikolojim çok bozuldu.
Sürekli kuruntu yapıyorum ve aynı şeyi düşünüp duruyorum. Bir erkeğin 5 sene evli kalıp da karısına dokunmaması mümkün mü?
◊ Rumuz: Kuşku
YANIT
Sevgili kızım, eminim eşinle evlenmeden önce, bunun onun ikinci evliliği olacağını biliyordun. O halde bu takıntı niye? Eşin eski karısıyla birlikte olmuş ya da olmamış, bunun neden senin için bu kadar önemli olduğunu anlamakta zorlanıyorum.
Sonuçta bu adam şöyle ya da böyle bir kadınla 5 yıl boyunca evli kalmış, ama ayrıldıktan sonra da seni sevmiş ve seninle evlenmiş...
Bu evlilik boyunca normal bir cinsel hayatları olmaması mümkün mü?
Bence eşin, senin bu konuyu çok fazla önemsediğini bildiği için, sana yalan söylemiş olabilir. Seni kırmamak, üzmemek için. Bu benim düşüncem tabii...
Eski eşi de sırf seni huzursuz etmek, seni kuşkuya düşürmek için böyle konuşmuş olmalı.
Sonuçta artık sen bu adamla evlenmişsin, ondan minik bir kızın olmuş, aslında çok mutlu bir aile olabilirsiniz. Geçmişi düşünmeden, sadece önünüze bakarak mutluluğu yakalayabilirsiniz.
Güzel kızım, belki de gerçekten eşin, sevmediği bir kadınla evlenmek zorunda kalmıştır. Ona dokunmak istememiştir. Bu da pekala mümkün tabii. Bir de kutsal gördüğü her şey üzerine yemin ettiğini unutmamalı.
Ama bence 32 yaşında bir erkeğin, evlenmiş de olsa, hiç evlenmemiş de olsa, elbette bu yaşa kadar hayatına kadınlar girmiştir. Onlarla cinsel yaşamı olmuştur. Olmaması doğal mı sana göre?
Söylemek istediğim bu konuyu böyle tutturarak, kendi ifadenle kuruntu yapıp gece gündüz bunu düşünerek hayatınızı karartmanın yanlışlığı.
Bu şekilde davranarak, sizin yuvanıza kuşku tohumlarını serperek, mutluluğunuzu bozmaya çalışan eski eşin ekmeğine yağ sürdüğünün de farkında değilsin sanırım.
Lütfen biraz sağduyu sevgili kızım... Eşine güven, hayata olumlu yönden bakmaya çalış.
Eski eşini kafamdan atamıyorum
Eşimin benden önce 5 yıllık bir evliliği olmuş. Onunla asla beraber olmadığını söylüyor. 5 yıl evli kalıp da karısına dokunmaması mümkün mü?
Merhabalar Güzin Abla, 2 yıllık evli genç bir kadınım. Kocam şu an 32 yaşında ve benden önceki eski eşiyle 5 sene evli kalmış. Eşim onunla babası hasta ve gözü arkada kalmasın diye aslında sevmeyerek evlendiğini söylüyor. Benim asıl aklımın almadığı eşiyle hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmediğini, onun elini bile tutmadığını söylüyor.
Küçük kızımızın üstüne, peygamberimizin üstüne sürekli yeminler ediyor. Eski eşi kocama çok iftira attı, onun çocuğu olamaz, kısırdır şeklinde. Sonra da “Ben 2 defa düşük yaptım” dedi. Yalana bakın, “hem kısır hem de düşük yaptım” diyor. Ayrıca o kadın boşandıktan sonra hemen evlendi ve hamile kaldı.
Aynı şekilde biz de evlenince hemen hamile kaldım, inan bana. Eşim kısır olsaydı, ben kızıma hamile kalabilir miydim? Ama o zaman da eşim, eski eşiyle cinsel yaşamı olmadığı konusunda doğru söylemiyor olabilir. Lütfen bana yardım et, psikolojim çok bozuldu.
Sürekli kuruntu yapıyorum ve aynı şeyi düşünüp duruyorum. Bir erkeğin 5 sene evli kalıp da karısına dokunmaması mümkün mü?
◊ Rumuz: Kuşku
YANIT
Sevgili kızım, eminim eşinle evlenmeden önce, bunun onun ikinci evliliği olacağını biliyordun. O halde bu takıntı niye? Eşin eski karısıyla birlikte olmuş ya da olmamış, bunun neden senin için bu kadar önemli olduğunu anlamakta zorlanıyorum.
Sonuçta bu adam şöyle ya da böyle bir kadınla 5 yıl boyunca evli kalmış, ama ayrıldıktan sonra da seni sevmiş ve seninle evlenmiş...
Bu evlilik boyunca normal bir cinsel hayatları olmaması mümkün mü?
Bence eşin, senin bu konuyu çok fazla önemsediğini bildiği için, sana yalan söylemiş olabilir. Seni kırmamak, üzmemek için. Bu benim düşüncem tabii...
Eski eşi de sırf seni huzursuz etmek, seni kuşkuya düşürmek için böyle konuşmuş olmalı.
Sonuçta artık sen bu adamla evlenmişsin, ondan minik bir kızın olmuş, aslında çok mutlu bir aile olabilirsiniz. Geçmişi düşünmeden, sadece önünüze bakarak mutluluğu yakalayabilirsiniz.
Güzel kızım, belki de gerçekten eşin, sevmediği bir kadınla evlenmek zorunda kalmıştır. Ona dokunmak istememiştir. Bu da pekala mümkün tabii. Bir de kutsal gördüğü her şey üzerine yemin ettiğini unutmamalı.
Ama bence 32 yaşında bir erkeğin, evlenmiş de olsa, hiç evlenmemiş de olsa, elbette bu yaşa kadar hayatına kadınlar girmiştir. Onlarla cinsel yaşamı olmuştur. Olmaması doğal mı sana göre?
Söylemek istediğim bu konuyu böyle tutturarak, kendi ifadenle kuruntu yapıp gece gündüz bunu düşünerek hayatınızı karartmanın yanlışlığı.
Bu şekilde davranarak, sizin yuvanıza kuşku tohumlarını serperek, mutluluğunuzu bozmaya çalışan eski eşin ekmeğine yağ sürdüğünün de farkında değilsin sanırım.
Lütfen biraz sağduyu sevgili kızım... Eşine güven, hayata olumlu yönden bakmaya çalış.