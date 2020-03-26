Eski eşi sevgilimin evinde kalıyor

Sevgilim boşanmış ve 2 çocuk sahibi biri... Eski eşi köyden gelince onun evinde kalmaya başladı. Acaba hiç boşanmadılar da bana yalan mı söyledi?
Güzin Abla, uzun süredir evlenip boşanmış ve 2 kız çocuğu olan bir adamla birlikteyim. Abla, sevgilim beni sevdiğini söyleyip “Sadece seninim” diyor. Onu gece gündüz arıyorum, telefonu hemen açıyor.
Fakat beni rahatsız eden şöyle bir durum var...
Bu kişi eski eşini annesinin yanından köyden getirmiş. Galiba bunu benden gizliyor. Kızlarıyla birlikte kadın onun evinde kalıyor.
Ben bu durumu öğrendim ama o bildiğimi bilmiyor...
Epeyce zamandır susuyorum ama sevdiğim adam kıyafetlerini değiştirmeye o eve gidiyor.
Maddi sorunları yüzünden mi acaba o kadına başka bir ev tutmuyor? Kendisi dükkanında kalıyor ama duş almaya veya kıyafetini değiştirmeye o kadının yaşadığı eve gidiyor.
Ne kadar doğru acaba, emin değilim. Bir yandan da “Yoksa hiç boşanmadı mı?” diye düşünüyorum. Eski eşi evinde kaldığı için konu komşu ayıplamaz mı?
Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünüyorum da, o kadın onun kıyafetlerini yıkıyor, temizliyor...
Bu beni çok rahatsız ediyor. Ama emin olduğum bir şey var, birlikte olmuyorlar. Güzin Abla, ben ne yapacağım? Lütfen, bana akıl ver.
Rumuz: Güvenemiyorum
YANIT
Sevgili kızım, kuşkulanmakta haklısın elbette.
Tam olarak bilemezsin. Emin olamazsın çünkü bu tür olayları çok duydum, çok fazla mektup aldım.
Erkekler köydeki eşlerini orada bırakıp, büyük şehirlere geliyor, orada bambaşka bir yaşam kuruyor, para kazanıyor, kılık kıyafetlerini düzenliyor, kendilerini biraz eğitiyor, bir anda şehirli olduklarına inanıyorlar.
Bu arada da o köyde bıraktıkları o kadıncağızı artık beğenmez oluyorlar.
Kendilerine, bu yeni hayatlarına daha uygun gördükleri, şehirli kadın buluyorlar. Bir anlamda o kadın da onların statü atlamalarına yardımcı oluyor. Ona türlü vaatlerde bulunup boşanmış bir erkek gibi davranıyorlar.
Haliyle o kadını da kandırıyorlar...
Bilmem sana seninle mutlaka evleneceğini, biraz sabretmeni söyledi mi? Ama genellikle böyle yapıyorlar.
Sevgili kızım, hiç tanımadığım bir adamı böyle uzaktan yargılamak hiç hoşuma gitmiyor ama seni uyarmak da görevim.
Yine de mutlaka böyledir demek istemiyorum, belki de gerçekten boşanmışlardır.
Ama eski eşi köyden gelince, onu sokakta bırakacak hali yok elbette.
Sonuçta sen de kabul etmelisin ki bu kadın onun çocuklarının anası ve hiçbir günahı yok.
Belki bir hastalık nedeniyle ya da kızlarının hasretine dayanamadığı için kalkıp gelmiş olabilir. Bu geçici bir şey de olabilir. Bir süre sonra köyüne dönecektir.
Hemen öfkeye kapılıp sonradan üzüleceğin davranışlarda bulunma ama bence onunla açık açık konuşmalısın.
Kuşkularını söylemekten kaçınmamalısın. O da sonuçta sana gerçekleri söylemek zorunda. O zaman da ne yapacağınıza birlikte karar verirsiniz.
Eski eşi sevgilimin evinde kalıyor
Sevgilim boşanmış ve 2 çocuk sahibi biri... Eski eşi köyden gelince onun evinde kalmaya başladı. Acaba hiç boşanmadılar da bana yalan mı söyledi?
Güzin Abla, uzun süredir evlenip boşanmış ve 2 kız çocuğu olan bir adamla birlikteyim. Abla, sevgilim beni sevdiğini söyleyip “Sadece seninim” diyor. Onu gece gündüz arıyorum, telefonu hemen açıyor.
Fakat beni rahatsız eden şöyle bir durum var...
Bu kişi eski eşini annesinin yanından köyden getirmiş. Galiba bunu benden gizliyor. Kızlarıyla birlikte kadın onun evinde kalıyor.
Ben bu durumu öğrendim ama o bildiğimi bilmiyor...
Epeyce zamandır susuyorum ama sevdiğim adam kıyafetlerini değiştirmeye o eve gidiyor.
Maddi sorunları yüzünden mi acaba o kadına başka bir ev tutmuyor? Kendisi dükkanında kalıyor ama duş almaya veya kıyafetini değiştirmeye o kadının yaşadığı eve gidiyor.
Ne kadar doğru acaba, emin değilim. Bir yandan da “Yoksa hiç boşanmadı mı?” diye düşünüyorum. Eski eşi evinde kaldığı için konu komşu ayıplamaz mı?
Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünüyorum da, o kadın onun kıyafetlerini yıkıyor, temizliyor...
Bu beni çok rahatsız ediyor. Ama emin olduğum bir şey var, birlikte olmuyorlar. Güzin Abla, ben ne yapacağım? Lütfen, bana akıl ver.
Rumuz: Güvenemiyorum
YANIT
Sevgili kızım, kuşkulanmakta haklısın elbette.
Tam olarak bilemezsin. Emin olamazsın çünkü bu tür olayları çok duydum, çok fazla mektup aldım.
Erkekler köydeki eşlerini orada bırakıp, büyük şehirlere geliyor, orada bambaşka bir yaşam kuruyor, para kazanıyor, kılık kıyafetlerini düzenliyor, kendilerini biraz eğitiyor, bir anda şehirli olduklarına inanıyorlar.
Bu arada da o köyde bıraktıkları o kadıncağızı artık beğenmez oluyorlar.
Kendilerine, bu yeni hayatlarına daha uygun gördükleri, şehirli kadın buluyorlar. Bir anlamda o kadın da onların statü atlamalarına yardımcı oluyor. Ona türlü vaatlerde bulunup boşanmış bir erkek gibi davranıyorlar.
Haliyle o kadını da kandırıyorlar...
Bilmem sana seninle mutlaka evleneceğini, biraz sabretmeni söyledi mi? Ama genellikle böyle yapıyorlar.
Sevgili kızım, hiç tanımadığım bir adamı böyle uzaktan yargılamak hiç hoşuma gitmiyor ama seni uyarmak da görevim.
Yine de mutlaka böyledir demek istemiyorum, belki de gerçekten boşanmışlardır.
Ama eski eşi köyden gelince, onu sokakta bırakacak hali yok elbette.
Sonuçta sen de kabul etmelisin ki bu kadın onun çocuklarının anası ve hiçbir günahı yok.
Belki bir hastalık nedeniyle ya da kızlarının hasretine dayanamadığı için kalkıp gelmiş olabilir. Bu geçici bir şey de olabilir. Bir süre sonra köyüne dönecektir.
Hemen öfkeye kapılıp sonradan üzüleceğin davranışlarda bulunma ama bence onunla açık açık konuşmalısın.
Kuşkularını söylemekten kaçınmamalısın. O da sonuçta sana gerçekleri söylemek zorunda. O zaman da ne yapacağınıza birlikte karar verirsiniz.