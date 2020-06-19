Eşimle aramız gittikçe soğuyor

Eşim, lisede çok âşık olduğu kızı sosyal medya hesabından ekledi. Aramız gün geçtikçe soğuyor. Ne yapacağımı bilemiyorum... Benden kopmak mı istiyor?
Merhabalar Güzin Abla, ismim sizde gizli kalsın lütfen. Oldukça ilginç bir durumdayım. Bana yardım edin lütfen.
Eşim bir gün “Ben lisede bir kıza görür görmez âşık olmuştum” dedi. Daha sonra sevgili olmuşlar... Ama kız onu bırakmış. Belli ki eşim bu olayı hiç unutamamış...
O kızdan nefret ettiğini söyledi bana. Ama nasıl olduysa o kızı, Instagram’dan bulmuş.
Bana “Ortak arkadaşlarımız var, onların arasında çıkmış. Baktım fotoğrafı da vardı” dedi.
Nefret dolu bir şekilde konuşuyordu. Ama hiçbir şey hissetmeyen insan nefret de etmez. Kızın hesabına ben de baktım. Kesinlikle ortak arkadaşları yok. Demek ki kızı özellikle araştırmış.
2 yaşında bir oğlumuz var ve o günden beri aramızda tartışmalar da arttı.
Bu tartışmalarda eşim bana “Seni bırakacağım ama çocuğa acıyorum” diyor. Ben de onu bırakıp gitmeyi düşündüm. Fakat eşimi hâlâ çok seviyorum.
Ben mi çok abartıyorum yoksa eşim gerçekten beni yıllar önce âşık olduğu o kız kadar sevmiyor mu?
Bana çok soğuk davranıyor. Ona uyurken sarılıyorum günlerdir ama o hemen arkasını dönüyor. Neden böyle olduk?
Yoksa benden kopmak için bahane mi arıyordu? O kızla bir iletişim mi kurdu? Onunla görüşüyorlar mıdır?
Ne yapmalıyım, bana akıl verin, lütfen.
Rumuz: Eski sevgili
YANIT
Sevgili kızım, her erkeğin hayatında gerek okul yıllarında, gerekse başka zamanlarda birtakım ilişkiler yaşanmıştır.
Âşık olduğunu düşünmüştür hatta belki de gerçekten de âşık olmuştur. Bunları çok normal karşılamalısın.
Sana o akşam nedense bu eski sevgiliden söz etme ihtiyacı duymuş. Belki bir an aklına geldi, belki o yaşadığı hayal kırıklığını sana yansıtmak istedi. Anlayış göstermeliydin. Bence özellikle onu internette aramamıştır.
Bir rastlantı sonucu Instagram’da karşısına çıkmış da olabilir. Elbette ki aldatılmayı, terk edilmeyi hiç kimse kolay kolay unutamaz. O da unutmamıştır.
Tamam, nefret de bir duygudur ama böyle bir hayal kırıklığı sonunda ortaya çıkan bir duygu olmalı bu.
Neden bunca yıl önce yaşanan bir olayı bu kadar büyüttün, aranızda bu yüzden gerginliğe neden oldun?
Sonuçta bir gençlik macerasıymış sana anlattığı... Bence sana karşı bu soğuk tutumu, o kızı hâlâ unutamamış olmasından değil, senin sorun yaratman ve sürekli olarak tartışmanızdan kaynaklanıyor.
Evdeki huzursuzluk yüzünden sana sırt çeviriyor, sorunlar yüzünden bıkkınlık gösteriyor.
Sen de bu konuyu artık kapat ve unut. Unut ki tartışmalar bitsin ve aranızdaki gerginlik düzelsin.
Madem eşini seviyorsun, bunu yapmalısın.
İşi büyütmenin anlamı yok.
Eşimle aramız gittikçe soğuyor
Eşim, lisede çok âşık olduğu kızı sosyal medya hesabından ekledi. Aramız gün geçtikçe soğuyor. Ne yapacağımı bilemiyorum... Benden kopmak mı istiyor?
Merhabalar Güzin Abla, ismim sizde gizli kalsın lütfen. Oldukça ilginç bir durumdayım. Bana yardım edin lütfen.
Eşim bir gün “Ben lisede bir kıza görür görmez âşık olmuştum” dedi. Daha sonra sevgili olmuşlar... Ama kız onu bırakmış. Belli ki eşim bu olayı hiç unutamamış...
O kızdan nefret ettiğini söyledi bana. Ama nasıl olduysa o kızı, Instagram’dan bulmuş.
Bana “Ortak arkadaşlarımız var, onların arasında çıkmış. Baktım fotoğrafı da vardı” dedi.
Nefret dolu bir şekilde konuşuyordu. Ama hiçbir şey hissetmeyen insan nefret de etmez. Kızın hesabına ben de baktım. Kesinlikle ortak arkadaşları yok. Demek ki kızı özellikle araştırmış.
2 yaşında bir oğlumuz var ve o günden beri aramızda tartışmalar da arttı.
Bu tartışmalarda eşim bana “Seni bırakacağım ama çocuğa acıyorum” diyor. Ben de onu bırakıp gitmeyi düşündüm. Fakat eşimi hâlâ çok seviyorum.
Ben mi çok abartıyorum yoksa eşim gerçekten beni yıllar önce âşık olduğu o kız kadar sevmiyor mu?
Bana çok soğuk davranıyor. Ona uyurken sarılıyorum günlerdir ama o hemen arkasını dönüyor. Neden böyle olduk?
Yoksa benden kopmak için bahane mi arıyordu? O kızla bir iletişim mi kurdu? Onunla görüşüyorlar mıdır?
Ne yapmalıyım, bana akıl verin, lütfen.
Rumuz: Eski sevgili
YANIT
Sevgili kızım, her erkeğin hayatında gerek okul yıllarında, gerekse başka zamanlarda birtakım ilişkiler yaşanmıştır.
Âşık olduğunu düşünmüştür hatta belki de gerçekten de âşık olmuştur. Bunları çok normal karşılamalısın.
Sana o akşam nedense bu eski sevgiliden söz etme ihtiyacı duymuş. Belki bir an aklına geldi, belki o yaşadığı hayal kırıklığını sana yansıtmak istedi. Anlayış göstermeliydin. Bence özellikle onu internette aramamıştır.
Bir rastlantı sonucu Instagram’da karşısına çıkmış da olabilir. Elbette ki aldatılmayı, terk edilmeyi hiç kimse kolay kolay unutamaz. O da unutmamıştır.
Tamam, nefret de bir duygudur ama böyle bir hayal kırıklığı sonunda ortaya çıkan bir duygu olmalı bu.
Neden bunca yıl önce yaşanan bir olayı bu kadar büyüttün, aranızda bu yüzden gerginliğe neden oldun?
Sonuçta bir gençlik macerasıymış sana anlattığı... Bence sana karşı bu soğuk tutumu, o kızı hâlâ unutamamış olmasından değil, senin sorun yaratman ve sürekli olarak tartışmanızdan kaynaklanıyor.
Evdeki huzursuzluk yüzünden sana sırt çeviriyor, sorunlar yüzünden bıkkınlık gösteriyor.
Sen de bu konuyu artık kapat ve unut. Unut ki tartışmalar bitsin ve aranızdaki gerginlik düzelsin.
Madem eşini seviyorsun, bunu yapmalısın.
İşi büyütmenin anlamı yok.