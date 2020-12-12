Eşimin gözü dışarıda

Size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum ve değerli yorumlarınızı almaktan büyük mutluluk duyacağım. Bu yüzden her şey bir yana bana yardımcı olacağınızı düşünüyorum... Umarım beni ayıplamazsınız.
Ben 46 yaşında, çok mutsuz bir evliliği kısa bir süre önce bitirmiş, eğitimli ve meslek sahibi bir kadınım.
Bu yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Hayatımda ilk kez büyük bir aşk yaşadım. Aşkın ve cinselliğin ne olduğunu onda tattım.
Benden 18 yaş küçük bir erkekle sadece 2 ay süren ama benim için dünyalara bedel bir süreçti. Biliyorum, bu bizim için imkansız bir aşktı ve elbette arkası gelmeyecekti. Çünkü aramızda aşılması imkânsız bir engel vardı ve bu engel yaş farkıydı.
Ama ne olursa olsun, ben aşkı geç de olsa onunla tanıdım.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, söz konusu bir erkek olunca kendinden 20-25 yaş genç kızlarla beraber olabiliyor. Toplumda da bu doğal karşılanıyor. Aynı şeyi bir kadın yapınca, kendinden küçük bir erkeği sevince kıyametler kopuyor.
Onları öyle bir yargılıyorlar ki bazen bu beraberlik bitmek zorunda kalıyor.
26 yaşındayım ve annem ile babam küçüklüğümden beri hep birbiriyle tartışırdı. Ben de senelerce buna şahit oldum ve böyle de büyüdüm. Ama az da olsa evimizde huzur vardı ve geçinip gidiyorduk. Ta ki ablam boşanıp yeğenimle yanımıza taşınana kadar...
Elbette biz ailesi olarak onları sokakta bırakacak halimiz yoktu.
Onlar da bizim kanımız canımız...
O yüzden de aynı evde yaşamaya başladık.
Ancak bu durumda evimiz bir zaman sonra bize küçük gelmeye başladı. Çaresiz borca girdik ve daha büyük bir ev satın aldık. Bu yeni evde yaşamaya başladığımızdan beri, inanılmaz bir huzursuzluk var. Herkes birbirine bağırıyor çağırıyor.
Evde hiç kimse mutlu değil, yüzümüz asla gülmüyor.
Her gün, her akşam bir şekilde kavga gürültü mutlaka çıkıyor.
Merhaba Güzin Abla, çok kötü bir durumdayım. Erkek arkadaşım daha önce hiç ciddi ilişki yaşamamış. Kimseye böyle değer ve önem vermediğini söylüyor.
İlk kez benimle bu duyguları yaşıyormuş.
Ben duygusal ve kolay kolay kimseyi hayatına alamayan biriyim. Bunu bile bile kendisini önceki sevgililerimle kıyaslayıp, sürekli “Sen zaten ciddi ilişki yaşadın, her şeyi tüketmişsin” diyerek benden ayrılmak istiyor.
“Ben kendimi senin diğer sevgililerinden özel hissetmek istiyorum.
Onlarla paylaşmadığın, yaşamadığın, somut şeyler sunmalısın bana” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
İlişkimin bitmesini istemiyorum, çünkü birbirimizi çok seviyoruz ve çok uyumluyuz.
Bana güvenmesini nasıl sağlayabilirim?
Merhaba Güzin Abla, ben sevgilimi aldattım.
Sevdiğim adamla tanışmadan önce, eski sevgilim yeniden beraber olmamız için ısrar ediyordu. Benim de ona bir işim düştü.
Çok önemli bir konuydu ve sadece o halledebilirdi.
Bunun farkına varınca iyice üzerime düşmeye başladı.
Bu sırada yeni sevgilimle tanıştım. O kadar iyi biri ki...
Nazik, düşünceli, sadık. Yalan, onun hassas noktası.
Ancak eski sevgilim peşimi bir türlü bırakmadı. Üstelik elinde birlikteliğimiz sırasında çektiği görüntüler vardı. Hem görüntülerimi sildirmek hem de benim için önemli olan o konuyu halletirmek için eski sevgilimle yeniden ilişkiye girmeyi kabul ettim.
Ben de size derdimi yazmak istedim. Bu öyle bir şey ki vicdan azabı mı yoksa hâlâ sevmek mi bilmiyorum...
Evlenmek istediğim adam sürekli beni oyalıyordu.
İyiden iyiye artık yaşım geçiyordu ve yuva kurmak istiyordum.
Tam da o sırada karşıma bir başkası çıktı. Çok iyi biriydi.
O, evlilik için oyalayan sevdiğim ise ayrıldıktan sonra sürekli bana beddua etti. Ondan sonra da her şey kötüye gitti. Evlenmeyi düşündüğüm adam tarafından terk edildim.
Yuva kurmak isterken mutluluğumdan oldum. 1 yıl süreyle hayatıma kimseyi almadım.
Daha sonra affetmesi için eski sevgilimi aradım fakat çok geçti artık.
Merhaba Güzin Hanım, ben 64 yaşında, memur emeklisi, bekar bir babaanneyim... Üniversite mezunu ve evli 2 oğlum var. Pandemi döneminde 41 yaşındaki oğlumun çocuklarına bakmak için Ankara’ya geldim. Gelinim hemşire, çalışıyor. Okullar kapalı olduğu için torunlarıma ben bakıyorum.
Sorunum ise oğluma sevgi saygısı olmayan, pervasız, patavatsız, evine çocuklarına ilgisiz gelinim...
Oğlumla 14 senedir evliler. Buna rağmen hâlâ ev düzenine uyum sağlayamadı. Oğlum, iki kez ayrılmak istedi ancak eşinin “beni bırakma” diye ağlamalarına dayanamadı.
Oğlumun gece hayatı yok, içki sigara ağzına sürmez. Ev işlerine yardımcı olur. İki yıldır işsizdi buna rağmen mesleği olmayan işlerde çalıştı ve ailesine baktı.
Ancak gelinim oğlumla aynı yatakta bile yatmıyor.
Üç buçuk aydır buradayım, sadece üç kere sofra kurmuştur.
Bir gün evde temizlik yaparken 11 yaşındaki torunuma, sorumluluklarını bilsin diye odasını süpürmesini söyledim.
Ben, 22 yaşındayım. Aslında bazı sorunlar yaşasak bile güzel ve iyi bir ilişkim var. Sevgilim beni seviyor, ben de onu...
Ancak dediğim gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Nitekim ileride evlenebileceğimizi düşünmüyorum.
Neden bilmiyorum ama kendimi onunla evlenmiş ve mutlu bir hayat sürüyormuş gibi görmüyorum.
İleriye baktığımda yine bizi birlikte görüyor bile olsam, evlenmek bana büyük bir yük ve sorumluluk gibi geliyor. Bunu kaldırabileceğimi de düşünmüyorum. Bunu ona söylediğim zaman da bozuluyor.
Ailesinin de ileride beni istemeyeceğini ya da evlilikte sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Belki bu evlenmek için bir engel değil... Evet, erkek arkadaşım da bunu sorun olarak görmüyor ama şu an ikimiz de genciz.
Sevdiğim adam ileride baba olmak isteyecek ve ben bu konuda kendimi yetersiz hissedip bunalıma gireceğim.
Çünkü bu konu zaten beni çok geriyor. Ailesinin de bana bu açıdan baskı yapabileceğini düşünüyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben yurtdışında okudum ve üniversitede aynı sınıfta olduğum yabancı uyruklu biriyle 2 senelik bir ilişkim oldu.
Bütün arkadaşlarımız ortaktı ve beraber birçok ülkeye seyahat edip birçok şeyi paylaştık.
Ona ilk gördüğüm andan itibaren âşık olmuştum ve ilişkimiz süresinde de çok seviyordum. O kadar çok seviyordum ki yaptığı yanlışları, ne kadar canımı yaksa da affediyordum.
Beni seviyordu, bundan emindim ama çok da üzüyordu. Ve aramızdaki en büyük sorunumuz gelecekle ilgili plan yapamayışımızdı.
Çünkü ailelerimiz asla birlikte olmamıza izin vermezdi. Yurtdışından geri döndüğümde, onun yaptığı bir hata yüzünden ayrıldık ve bu bir nevi ikimizin de işine geldi. Çünkü ailelerimiz ve araya giren mesafe yüzünden ilişkimizi yürütmemiz zor olurdu.
Birkaç ay toparlanamadım. Sonrasında kendi ülkemden biriyle tanıştım. O da yurtdışında yaşıyordu ve aramızda mesafe vardı ama bana o kadar iyi geldi ki bütün dertlerimi unuttum sanki.
Kısa sürede onu sevmeye başladım. Sanki eski ilişkimde aradığım her şeyi onda buldum. Birkaç ay önce nişanlandık.
Ben, 2 yıldır evliyim... Eşimle görücü usulü evlendim. 5 ay nişanlı kaldım, eşimle yüzük dahi almaya beraber gitmedik.
Eşim fırıncı, kayınbabamın dükkanında çalışıyor. Söz yüzüğümüzü ben ve kayınbabam beğendik, aldık.
Ne aldıysak ne yaptıysak eşim yanımızda olmadı. Velhasıl evlendik.
Evliliğimizin ilk günlerinde, kaynanam sabredemedi ve benim normal olmadığımı düşündü. Yani açıkça kız olmadığımı düşündü. Beni hastaneye götürmek istedi. Eşime halen bakire olduğumu söyledim. Eşim bana inandığını söyledi ama kayınvalideme engel olamadı.
Kayınbabam, görümcem, eşimin teyzesi, amcası bu namahrem konuyu duydu. Kayınvalidem beni hastane hastane gezdirip kadınlığımı sorguladı.
En sonunda doktorlar benim normal olduğumu ve şüphe edilecek bir durum olmadığını söyledi.
Tabii onlar için mesele kapandı ama benim içimde büyük bir kırgınlık ve yara oldu.
Fakat eşimin bir kötü huyu var, çok sık olmamakla beraber kavga ettiğimiz zamanlar bana zarar veriyor. Bacaklarıma veya kollarıma vurma, yüzümü sıkma gibi...
Ben de altta kalmayıp karşılık verdim ama bir kadınla bir erkeğin gücü aynı değil elbet. Sinirlendiğinde küfürbaz, beddualar eden, ben susmazsam da şiddete başvuran bir insan. Annesi de çocuk olduktan sonra kendi oğlumu benden kıskanmaya başladı. Başlarda konduramadım ama çocuğumu kucaklamama, emzirmeme, yedirmeme, giydirmeme her şeye kulp taktı. Ben de sonunda patladım...
Eşim tabii ki annesinin tarafını tutunca boşanma aşamasına geldik. Durum ciddileşince de kendi kararıyla psikiyatriste gitti. Ben “düzelir” diye umdum...
Fakat son zamanlarda pandemiden ötürü obsesif bozukluğum tetiklendi. Sık sık kavga eder olduk. Onun bana vurup benim karşılık vermemle kavgalar devam etti. Kızımın böyle bir ortamda büyümesini istemiyorum.
Ona karşı çok dolu olduğum için en ufak hatasında patlayabiliyorum ama her zaman şiddete başvuran ilk o oluyor. Boşanmak istiyorum ama çocuğumu babasından ayrı büyütmek istemem bencillik mi sizce?
Bu arada ev işlerinde bana yardımcı olmasa da o iyi bir babadır.
◊ Rumuz: Boşanmalı mıyım
Ben, 2 aylık evliyim. Eşimle 1 buçuk yıl sevgili kaldıktan sonra evlendik. Eşim daha önce 1 gün evli kalıp boşanmış. Bu durumu hiç olmamış gibi onu severek evlendim. Onun da beni hep seveceğini düşündüm. Onu zor durumda bırakmamak için bu zamana kadar hep olumlu yaklaştım.
Şu an yaşadığım ciddi problemi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Belki tek taraflı değildir ama canım çok yanıyor ve bu durumu nasıl çözeceğim bilmiyorum.
Eşim bazen çok iyi bir insan, bazense çok sinirli oluyor. Her şeyi bahane edip ufacık bir şeye kızıp büyütebiliyor.
Ses etmek istemiyorum ama sabrım tükeniyor.
Evleneli 2 ay olmasına rağmen çok tartıştık. Beni hep hırpaladı, darp etti ve ağza alınmayacak ağır kelimeler söyledi.
Ona karşı fedakâr olmama rağmen bana bunları yapması canımı yakıyor. Bana her fırsatta şiddet uyguluyor. Eşimin kendini benden üstün görüyor olması, hakaret etmesi, üstüne de boşanmak istemesi ve hatasını kabul etmemesi beni çok üzüyor.
Cidden aklım almıyor... Seven bir insan, 2 yılın sonunda nasıl böyle birine dönüşür.
18 yaşındayım ve bir kızı seviyorum. O kızla lisede tanıştım, onu çok sevdim. Sonra ona açıldım ve beni reddetti.
Ben de zamana bıraktım.
2 yıl geçti, lise son oldum sonrasında da staj yapmaya başladım.
Stajın ilk gününde karşımda onu buldum. Şansa onunla aynı staj yerine düşmüşüm.
1 yıl boyunca sürekli ona değer verdim. Kıyamadım, kötü söz bile söylemedim, kırılıp üzülmesin diye.
Sonra ona WhatsApp üzerinden tekrardan açıldım ama yine reddetti.
Bana, arkadaş ve kardeş gözüyle baktığını söyledi. Ben de sustum, bir şey demedim.
Güzin Abla merhaba, ben 27 yaşında, ilişkisinde mutlu olan bir kadınım. Sevdiğim adamla bir aile olma isteğim var fakat erkek arkadaşım evlenmek istemiyor.
Daha önceki uzun ilişkisini de bu sebeple bitirmiş. Biz ilişkiye başlamadan önce evlenme konusundaki düşüncesinin böyle olduğunu biliyordum.
Benim de o zamanlar aklımda evlenme düşüncesi yoktu fakat ilişkimiz öyle güzel gidiyor ve birbirimizi öyle güzel seviyoruz ki zaman içerisinde bu fikri değişir diye düşünmeye başlamıştım.
Açıkça ona evlenmek istiyorum demesem de, ileride böyle bir şey istersem ilişkimiz bundan etkilenir mi diye sordum.
Bunun aramızdaki belki de en büyük sorun olabileceğini, evliliği saçma bulduğunu ve en başından beri bu düşüncesini benden hiçbir zaman saklamadığını söyledi.
Hâlâ içimden bir umut “belki” diyor ama bir diğer iç sesim de “asla olmayacak” diyor.
Onu çok seviyorum. Sineye çekip gittiği yere kadar mı demeliyim, onu ikna mı etmeye çalışmalıyım, inanın bilmiyorum.
Merhaba Güzin Abla, benim sorunum kayınvalidem...
Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ben onun ikinci eşiyim.
Evleneli 1 yıl oldu, ondan önce de 7-8 ay nişanlı kaldık.
Şu an hamileyim.
Kayınvalidem beni hiçbir zaman istemedi. Oğluna uygun olmadığımı düşünüyor çünkü.
Eşim yokken veya bulduğu her fırsatta bana eski gelinini anlatıyor.
İyi yanlarını değil, hep kötü şeylerini dile getiriyor ama yine de bunları dinlemek istemiyorum.
Güzin Hanım, adından pek fazla söz edilmeyen ama Türkiye’de kadının nelere muktedir olduğunu gösteren, müthiş bir kadın hikayesini sizinle paylaşmak istedim. Özellikle de Anadolu kadınının gücünü herkes görsün, tanısın istedim. İlkokul mezunu bir kadın düşünün, ilk okuduğu kitap Maksim Gorki’nin “Ana” adlı eseri olsun, çektiği ilk uzun metraj film ile de New York’ta ödül alsın...
Hatta “Bu ödülü Amerika’da festival salonunda almak isterdik. Ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle oraya gidemedik” desin.
Evlendikten sonra Mersin’in Arslanköy adlı köyüne taşınan Ümmiye Koçak, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için 2001 yılında “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu”nu kurmuş.
Burada halen eğitmen olarak canla başla çalışıyor...
Ümmiye Koçak, “Hasret Çiçekleri” adlı oyunuyla 2006’da Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde sahne almış. Koçak, bu kadarla da kalmamış, “kadının kadına olan şiddeti”ni anlatan uzun metraj bir filmle inanılmaz başarılara imza atmış. Kadının kadına olan şiddetini konu alan “Yün Bebek” adlı uzun metraj filmi hem yazmış hem yönetmiş.
Bir öncekini unutamıyor
Erkek arkadaşım, eski kız arkadaşını unutamıyor. Onun ilk büyük aşkıymış. Ara sıra ona mesaj yazıyor ve erkek arkadaşımın kafasını karıştırıyor. Halbuki o kadın evli ve çocukluymuş. Bu durum ilişkimize zarar veriyor.
Erkek arkadaşıma yardım etmek istedim ama “Onu kafamdan çıkarmayı kendim halletmeliyim” dedi.
Bir erkek 10 küsur yıl sonra hâlâ geçmişi unutamıyorsa buna psikolojik bozukluk denmez mi?
◊ Rumuz: İlk aşk
Yanıt
Sevgili kızım, 10 yıl aradan sonra bir adam hâlâ eski sevgilisini, unutamamışsa bu ciddi bir sorun demektir.
Ama bir türlü kafama yatan, içime sinen biri karşıma çıkmadı. 2 yıl öncesine kadar kalbimi bu konulara kapatmıştım. Bir kurs ortamında bu beyefendiyi görene kadar... Bakışmalar, konuşmaya çalışmalar derken kurs bitti.
Bir konu vesilesiyle onu görmek için çalıştığı yerde görüşme ayarladım. Bu arada karşıdan bir adım gelmediği için kendimi hep törpülüyordum. Kendimi üzmek istemiyordum. Giderken de bir hediye götürdüm. Çok mutlu oldu. Gözlerinden anladım.
İkinci görüşmemiz çok güzeldi. Bana içini döktü. Özel şeylerini anlattı. İlişkilerinin olduğunu fakat aşka inancının kalmadığını söyledi. Bu görüşmeden bir süre sonra zamanın hızla geçmesinden dolayı hislerimi açıklamak istedim. Güzin Abla, deprem, savaş, hastalık derken hayatın kısa olduğunu ve hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini düşünerek hayatımda ilk defa birine hislerimi söyledim. Sanki evren açılmam konusunda işaretler gönderiyordu.
Kendimi toparlayıp yanına gittim. O güne kadar birbirimize “bey, hanım” diye hitap ederken, o gün sadece ismimizi söylemeye başladık. Halimden anlamış zaten... Belli de ediyormuşum, “Benden hoşlanıyor musun” dedi.
Tabii ben de “evet” deyip içimi döktüm ve rahatladım.
Kendinin de aynı dertten mustarip olduğunu söyledi.
Bu bana biraz geçiştirme gibi geldi. Çok onurlandığını ve mutlu olduğunu belirtti.
Eşimin gözü dışarıda
Eşim evlendiğimizden beri bilgisiyardan kafasını kaldırmıyor. Ben oyun oynadığını sanıyordum, meğerse başka kızlarla konuşuyormuş. Bunu ona söyleyince de benden boşanmak istedi.
Eşimle 1.5 yıldır evliyiz. Eşim 34, ben 29 yaşındayım. Evlendiğimizden bu yana, aslında tam tamamına 16 aydır, eşim her akşam internette oyun oynuyor.
İletişimimiz sıfır noktasına kadar düştü.
Ailesiyle bu konuyu konuştum ve en azından yanımda evde oynadığını söyleyerek beni avuttular.
Fakat eşim, internette kendisinden 12 yaş küçük kızlarla bel altı konuşmalara da girişmiş...
Kısacası sadece oyun değil. Eşim ben uyuduktan sonra ise beni ayakta uyuttuğunu zannetmiş. Bana söylemediği sözleri hep o kızlara sarf etmiş.
Ben bakımlı ve çevresinden ilgi gören bir genç kadınım, bakımsızlığım yok ya da cinsel anlamda eşimi tatmin etmeyecek davranışlarım asla olmamıştır.
Hatta yatak muhabbetini genelde ben açarım ve o zaman zaman yorgun olduğunu söyler.
Ama bakıyorum, sanal ortamda bu şekilde konuşmalara girişmiş.
Son zamanlarda sosyal medyadan bir kadını yakından takip ettiğini gördüğümde artık iyice işkillendim.
“Acaba bu da oyundan konuştuğu bir kız mı?” diye düşündüm. Tanımadığı insanları neden grubuna eklediğini sordum.
Ama tatminkâr bir cevap alamadım.
Bende de artık güven problemi oluştu.
Eşim hatasını kabul ediyor ama üste çıkmak için bana karşı çok da saygısız davranıyor. Küfür ve hakaret içeren davranışlar sergilemeye başladı.
Bir yandan da artık beni sevmediğini, boşanmak istediğini söylüyor.
Ben de aslında gönülsüz bir şekilde, “İstemiyorsan boşanabilirsin” diyorum.
Ne yapmalıyım bilmiyorum, bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Kısacası eşimin gözü dışarıda...
◊ Rumuz: Çaresiz
YANIT
Ah benim canım kızım, ne istiyorsun daha... Adam seni sanal alemde aldatıyor. Başka kadınlarla görüşmekten, onlarla muhabbet etmekten, sana göstermediği ilgiyi onlara göstermekten hoşlanıyor.
Üstüne gittiğinde, hemen seni artık sevmediğini ve boşanmayı düşündüğünü açık açık söyleyebiliyor.
Sen ise gönülsüz bir şekilde “beni istemiyorsan, boşanabilirsin” diyorsun. Neden o seni boşayacakmış, senin hiç mi gururun yok?
Sen boşa onu, hem de zaman kaybetmeden, hamile kalıp bu mutsuz yuvaya bir de masum bir yavru getirmeden...
Henüz 1.5 yıllık evliymişsiniz.
Allah aşkına nerede tanıştınız, nasıl evlenmeye karar verdiniz yazmamışsın, ama aklıma takıldı.
29 yaşına kadar bekleyip evlenmeyip de bu adamı çok mu aradın?
Hiç mi tanımadın evlenmeden önce?
Nasıl biri olduğunu hiç mi görmedin?
Yeni evli ve genç bir çiftin cinsel hayatı, sohbeti, iletişimi, evdeki ortamı bu anlattığın gibi mi olmalı?
Büyük ihtimalle eşin cinsel anlamda kendine güveni olmayan biri...
Kendini güçsüz hissediyor olabilir.
Seni her açıdan daha güçlü ve yetenekli buluyor olmalı. Kendisinden küçük kızlarla bu tarz yazışarak, bir anlamda kendini onlarla daha güçlü ve yatakta olmadığı kadar başarılı hissediyor olabilir.
Gerçek yaşamdan ziyade, sanal ortamda cinselliği yaşamaya çalışıyorsa, mutlaka bir problemi olmalı.
Bu nedenle kızım, seni istemediğini, boşayacağını söyleyen bu sorunlu adama asıl sen “Sana uğurlar olsun, ben gidiyorum” diyebilmelisin.
Onun seni boşamasını beklemek de nasıl bir duygu, anlayamadım doğrusu...
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