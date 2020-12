Eşimin gözü dışarıda

2 aylık evli bir çiftiz. Eşim, bazen çok iyi bir insan bazense çok sinirli oluyor. Her şeyi bahane edip bana şiddet uyguluyor. Ne yapacağımı bilemiyorum...

Ben, 2 aylık evliyim. Eşimle 1 buçuk yıl sevgili kaldıktan sonra evlendik. Eşim daha önce 1 gün evli kalıp boşanmış. Bu durumu hiç olmamış gibi onu severek evlendim. Onun da beni hep seveceğini düşündüm. Onu zor durumda bırakmamak için bu zamana kadar hep olumlu yaklaştım.

Şu an yaşadığım ciddi problemi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Belki tek taraflı değildir ama canım çok yanıyor ve bu durumu nasıl çözeceğim bilmiyorum.

Eşim bazen çok iyi bir insan, bazense çok sinirli oluyor. Her şeyi bahane edip ufacık bir şeye kızıp büyütebiliyor.

Ses etmek istemiyorum ama sabrım tükeniyor.

Evleneli 2 ay olmasına rağmen çok tartıştık. Beni hep hırpaladı, darp etti ve ağza alınmayacak ağır kelimeler söyledi.

Ona karşı fedakâr olmama rağmen bana bunları yapması canımı yakıyor. Bana her fırsatta şiddet uyguluyor. Eşimin kendini benden üstün görüyor olması, hakaret etmesi, üstüne de boşanmak istemesi ve hatasını kabul etmemesi beni çok üzüyor.

Cidden aklım almıyor... Seven bir insan, 2 yılın sonunda nasıl böyle birine dönüşür.