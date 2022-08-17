Eşimin çocuğu olmuyor üstelik bana karşı çok ilgisiz

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Sevgili Güzin Abla, ben Almanya’da yaşayan ve 10 yıldır evli bir genç kadınım.

Görücü usulüyle evlendirildim. Babam beni Almanya’da yaşayan ve burada iyi para kazanan bir akrabamızla evlendirdi, ancak evlendiğim bu adamın maalesef çocuğu olmuyor. Çocuk hasretiyle 10 yıldır bu evliliği yürütmeye çalışıyorum fakat artık dayanacak halim kalmadı.

Çünkü kısırlığı bir yana benim varlığımın farkında bile olmayan bir adamla yaşıyorum.

Eşim, evde var mıyım yok muyum farkında bile değil.

Hafta sonları bile bir bahaneyle evden çıkıp gider. Bana zar zor geçinecek kadar para bırakır ama bir isteğim var mı, bir yere gitmek ister miyim diye sormaz bile.

Ben bu arada ufak tefek evde işler yaparak, dikiş dikerek kendime göre bir miktar para kazanmaya çalışıyorum. Harçlığımı çıkarıyorum.

Genç yaşta hiçbir eğlencesi olmayan hayatının çoğunu evde kapalı şekilde geçiren bir kadın olarak çok mutsuzum. Artık bıktım, gençliğim elden gidiyor.

Bu yüzden evliliğimi bitirmek, boşanmak istiyorum ancak nasıl boşanacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Şu ana kadar çalışmadığım için nasıl çalışacağımı bilmiyorum.

Türkiye’ye dönmeyi düşünüyorum, ailemin yanına dönebilir miyim onu da bilmiyorum. Memlekete dönersem ne yaparım, çalışabilir miyim?

Lütfen bana bu konularda bir akıl verir misiniz? İnanın sizden başka bunu danışacak kimsem de yok.

◊ Rumuz: Çaresiz Almanyalı

YANIT

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Sevgili kızım sanırım eşin kısırlığının getirdiği aşağılık kompleksi yüzünden senden uzaklaşmış... Belki bunu sen de istemeyerek yapmış olabilirsin, belki adamın sürekli kısırlığını başına kakmak gibi bir huy edinmiş olabilirsin.

Kısırlık eğer basit bir nedene bağlıysa tedavi olabilir. Hiç eşinin doktora gitmesine ön ayak oldun mu, bu kısırlığının çarelerini birlikte aradınız mı?

Belki de çok basit bir tedaviyle çocuk sahibi olabilirdiniz. Tabii bunları yazmadığın için bilemiyorum, belki de bu araştırmayı yapmış da olabilirsiniz.

Ancak erkeklerin çoğu bu kısırlık durumunu kabul etmek istemezler, bunu gurur meselesi yaparlar.

Bu yüzden tedavi olmayı reddedebilirler. İşte belki eşin de aynı düşüncede olabilir...

Yine de ben, belki ailenize katılacak bir bebek aranızdaki bu soğukluğu giderebilir, diye düşünüyorum...

Eşinden boşanmayı düşünmek yerine önce evliliğini kurtarmayı düşünebilseydin, belki her şey daha farklı olurdu.

Tabii bunun için de önce eşini tedavi olmaya ikna etmen lazım.

Hiçbir şeyi kabul etmiyorsa, inatla aynı uzaklığı ve ilgisizliği devam ediyorsa, sen de boşanmaya kesin karar verirsen, o zaman Almanya’da aile mahkemesine başvurup boşanmak için dilekçe verebilirsin.

Ama bunun için önce kendi ayaklarının üzerinde durmak için Almanya’da bir iş bulup çalışmak zorundasın ya da Türkiye’ye gelip ailenin yanına sığınır, belki onların da desteğiyle çalışma imkânı bulabilirsin.

Ancak şu önemli ayrıntıyı da unutma. Almanya’da boşandıktan sonra Türkiye’ye geldiğinde, Almanya’daki boşanma kayıtlarını buradaki aile mahkemesine sunup boşanmayı burada da tasdik ettirmek zorundasın. Yoksa bu boşanma Türkiye’de geçerlilik kazanmayabilir.