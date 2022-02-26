Eşimin bu davranışları bana ihanet ettiğini mi gösteriyor?

Eşimin kısa bir süre önce bana davranışları değişti. Bana şiddet uygulamaya başladı. Daha önce bana iyi davranıyordu. Eşimin bu davranışları yoksa bana ihanet ettiğini mi gösteriyor?
Küçük yaşta annemi kaybettim ve kardeşimi büyüttüm. Bu arada babamdan şiddet gördüm. Yetmedi, babamın evlendiği kadından da şiddet gördüm. Bu yüzden kendimi ve kardeşimi kurtarmak adına evlendim.
Şu an 5 yıllık evliyim ve bir yaşında bir çocuğum var.
Yaşadığım bunca sıkıntı sonunda “mutluluğu hak ettim” diye düşünürken eşimden dayak yemeye başladım. Olur olmaz şeylere sinirlenip beni dövüyor, “işine gelmiyorsa git” diyor. İmkanım, kalacak yerim ve bir işim olsa gideceğim tabii. Ama yok... Ne yapacağımı bilemiyorum.
Eşimin beni aldattığını düşünmeye başladım.
Bu davranışlarının başka bir açıklaması yok gibi geliyor.
Çünkü daha önce bana hiç el kaldırmazdı... Ona bu düşüncemi belli etmemeye çalışıyorum.
Ama her gece yastığa başımı koyduğumda uykuya dalana kadar ağlıyorum. Stresten birçok hastalığım çıktı.
Ne olur yardım et, hüzünler denizinde boşa kürek çekmekten çok yoruldum...
Gerçekten eşim beni aldatıyor mu, aldatıyorsa bunu nasıl anlarım? Bana şiddet uygulamasının bir nedeni de bu olabilir mi?
◊ Rumuz: İhanet mi bu?
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten yaşadığın tüm acılar sonunda, “Evlendim, huzura kavuştum, şiddetten kurtuldum” derken, şimdi de eşinden şiddet görmeye başlaman dışında, bazı kuşkuların uyanmış...
Uzmanlar, “Evlilikte yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ettiğinizde bunun ihanetin ayak sesleri olduğunu görebilirsiniz” diye uyarıyor.
Yine uzmanlara göre bu tehlike çanlarının en önemlileri şöyle sıralanabilir:
◊ Eşiniz, dışarı çıkmak için bahaneler uyduruyorsa
◊ Cep telefonuna, tabletine veya bilgisayarına şifre koyduysa ve bunları sizden gizliyorsa.
◊ Sosyal paylaşım ağlarında daha çok vakit geçirmeye başladıysa.
◊ Sık sık seyahate çıkıyor ve eve geç geliyorsa.
◊ Zaman zaman cep telefonunu açmıyorsa
◊ Sizinle birlikte olmasının yaşamını ve işini engellediğini düşünmeye başlamışsa
◊ Durup dururken spora başlayıp, kendine, kıyafetlerine daha önce göstermediği gibi bir özen gösteriyorsa.
◊ Kredi kartı harcamalarında bir artış varsa.
◊ Konuşmalarınızda başka şeylerle uğraşıyor ve gözünüzün içine bakamıyorsa.
◊ Size soğuk ve uzak davranıyor, cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyorsa.
◊ En basit bir sorunuzda, “beni mi sorguluyorsun, bana hükmetmeye mi çalışıyorsun” diye tepki göstermeye başladıysa.
◊ Size şefkatli davranmayı bıraktıysa.
◊ Yatarken artık size sarılmıyor hatta sizinle aynı yatakta yatmamak için TV karşısında uyumaya başladıysa.
◊ Gecenin bir saatinde gizli telefon görüşmeleri ya da yazışmaları yapıyorsa...
Evliliğinizin tehdit altında olduğunu düşünebilirsiniz.
Eşimin bu davranışları bana ihanet ettiğini mi gösteriyor?
Eşimin kısa bir süre önce bana davranışları değişti. Bana şiddet uygulamaya başladı. Daha önce bana iyi davranıyordu. Eşimin bu davranışları yoksa bana ihanet ettiğini mi gösteriyor?
Küçük yaşta annemi kaybettim ve kardeşimi büyüttüm. Bu arada babamdan şiddet gördüm. Yetmedi, babamın evlendiği kadından da şiddet gördüm. Bu yüzden kendimi ve kardeşimi kurtarmak adına evlendim.
Şu an 5 yıllık evliyim ve bir yaşında bir çocuğum var.
Yaşadığım bunca sıkıntı sonunda “mutluluğu hak ettim” diye düşünürken eşimden dayak yemeye başladım. Olur olmaz şeylere sinirlenip beni dövüyor, “işine gelmiyorsa git” diyor. İmkanım, kalacak yerim ve bir işim olsa gideceğim tabii. Ama yok... Ne yapacağımı bilemiyorum.
Eşimin beni aldattığını düşünmeye başladım.
Bu davranışlarının başka bir açıklaması yok gibi geliyor.
Çünkü daha önce bana hiç el kaldırmazdı... Ona bu düşüncemi belli etmemeye çalışıyorum.
Ama her gece yastığa başımı koyduğumda uykuya dalana kadar ağlıyorum. Stresten birçok hastalığım çıktı.
Ne olur yardım et, hüzünler denizinde boşa kürek çekmekten çok yoruldum...
Gerçekten eşim beni aldatıyor mu, aldatıyorsa bunu nasıl anlarım? Bana şiddet uygulamasının bir nedeni de bu olabilir mi?
◊ Rumuz: İhanet mi bu?
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten yaşadığın tüm acılar sonunda, “Evlendim, huzura kavuştum, şiddetten kurtuldum” derken, şimdi de eşinden şiddet görmeye başlaman dışında, bazı kuşkuların uyanmış...
Uzmanlar, “Evlilikte yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ettiğinizde bunun ihanetin ayak sesleri olduğunu görebilirsiniz” diye uyarıyor.
Yine uzmanlara göre bu tehlike çanlarının en önemlileri şöyle sıralanabilir:
◊ Eşiniz, dışarı çıkmak için bahaneler uyduruyorsa
◊ Cep telefonuna, tabletine veya bilgisayarına şifre koyduysa ve bunları sizden gizliyorsa.
◊ Sosyal paylaşım ağlarında daha çok vakit geçirmeye başladıysa.
◊ Sık sık seyahate çıkıyor ve eve geç geliyorsa.
◊ Zaman zaman cep telefonunu açmıyorsa
◊ Sizinle birlikte olmasının yaşamını ve işini engellediğini düşünmeye başlamışsa
◊ Durup dururken spora başlayıp, kendine, kıyafetlerine daha önce göstermediği gibi bir özen gösteriyorsa.
◊ Kredi kartı harcamalarında bir artış varsa.
◊ Konuşmalarınızda başka şeylerle uğraşıyor ve gözünüzün içine bakamıyorsa.
◊ Size soğuk ve uzak davranıyor, cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyorsa.
◊ En basit bir sorunuzda, “beni mi sorguluyorsun, bana hükmetmeye mi çalışıyorsun” diye tepki göstermeye başladıysa.
◊ Size şefkatli davranmayı bıraktıysa.
◊ Yatarken artık size sarılmıyor hatta sizinle aynı yatakta yatmamak için TV karşısında uyumaya başladıysa.
◊ Gecenin bir saatinde gizli telefon görüşmeleri ya da yazışmaları yapıyorsa...
Evliliğinizin tehdit altında olduğunu düşünebilirsiniz.