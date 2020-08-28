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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşimin beni aldattığını düşünüyorum

28 Ağustos 2020

Eşimi, iş arkadaşının sosyal medyasındaki fotoğraflarına bakarken yakaladım. O kızla asla bir şey yaşamadığını söylüyor ama ona inanmıyorum. Bu şüphe yüzünden evliliğim bitme noktasına geldi.

Sevgili Güzin Abla, içinden çıkamadığım bir derdim var. Eşimden şüphe duyduğum bir olay... Bu olayı çözemezsem yuvamı yıkacağım.
14 yıllık evliyiz. Bir oğlumuz var. İkimiz de çalışıyoruz. Her şey sakin giderken bir anda bir şey oldu ve iki yıldır da koptuk.
Eşimin işyerine evrak getirip götüren bir kız vardı. Eşimle arada iş için mesajlaşırlardı. Bazen de 1-2 dakikalık aramalar oluyordu.
Babam senelerce annemi aldattı ve ilk nişanlım da beni...
O yüzden bu konulara çok takığım. Eşime bu kızla samimi olmasını istemediğimi, içime bir şeyler doğduğunu söyledim.
Aradan bir hafta geçmeden eşim bu kızı sosyal medyadan ekledi. Ben kızınca “ Öylesine ekledim, bir art niyetim yok” dedi. Sonra sildi.
Birkaç ay sonra telefondan fotoğrafına bakarken gördüm, “Sen görmeden silmeye çalışıyordum” dedi. Çalıştığı departmandan ayrılmasını istedim. Bu olayın üzerinden iki yıl geçti. Artık boşanacağımı anlayınca, ayrıldı. Bu arada hiç yazışma, arama olmadı ya da ben görmedim. Bilmiyorum.
Dayanamayıp iş arkadaşı o kıza sordum, “Asla öyle bir şey yok” dedi. Ben ise iki yılda çok değiştim. Özgüvenim bitti.
Eşime o kadar güvenirdim ki... Beni hep sever sanıyordum. Oysa o beni bakımsız bulduğunu bile söyledi. Bu arada “Asla o kıza karşı bir şey hissetmedim” diyor. Yeminler ediyor...
Birkaç kez boşanmak istedim, günlerce ağladı. Sürekli peşimde, gözümün içine bakıyor. Ama bu şüphe beni bitirdi abla. Yapmadıysa unutacağım. Ama ya ondan hoşlandıysa, ya beraber olmak istediyse? Eşime iyi davranmak içimden gelmiyor.
Beni aldatmak istedi mi Güzin Abla? Neden uyarmama rağmen sosyal medyadan ekledi? Neden o işyerinden hemen ayrılmadı?
Sizce yakalamasam beni aldatacak mıydı? Lütfen, bana samimi cevap verin. ◊ Rumuz: Lütfen yardım

YANIT

Sevgili kızım, bence bir hiç uğruna yuvanı bozmak üzeresin. Bana kalırsa ortada ciddiye alınacak bir şey yok. Ve sen gereksiz bir kuşku nedeniyle seni seven ve sana değer veren bir adamı boş yere suçluyorsun. Bu yüzden de aranızda tatsızlık oluşmuş, sorun çıkmış.
Şimdi sen kıskançlık nedeniyle adama ters davranıyorsun. Ona eskisi gibi yaklaşamadığını söylüyorsun.
Bu arada sana söylemem gereken bir şey var, erkekler ister evli, ister bekar olsunlar, kaç yaşında olurlarsa olsunlar, arada bir genç bir kızın çekiciliğine kapılıverirler. Bu ciddi bir şey değildir, aslında.
Sadece geçici bir heyecandır, erkeklerin doğasında vardır. Üzerinde durmamak, önemsememek gerekir.
Eğer çok fazla sorun haline getirirsen, o zaman o da önemsemeye başlayabilir. Oysa gerçek anlamda bir beğeniden öteye gitmeyecektir.
Sen üzerine üzerine gidince adam da bazı şeyleri senden saklamak ihtiyacı duymuş, yalan söylemiş, tıpkı suçüstü yakalanan küçük bir çocuk gibi...
Şimdi eşin sana yalvar yakar olmuş, yeminler etmiş, seni ikna etmek için her şeyi yapmış... Ama sen hâlâ bu şüphe yüzünden “Şöyle oldu, böyle oldu, boşansam mı acaba?” deyip duruyorsun.
Bana sorarsan evliliğine yazık edersin çünkü ortada yuva yıkmaya değecek bir durum yok.

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