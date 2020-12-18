Eşimin bedeni benimle ruhu annesiyle kaldı

Erkek arkadaşım bir cinayete kurban gitti. Öleli bir ay oldu ama onu hatırlattığı için ailesinden asla kopmak istemiyorum. Her gün onu düşünüyorum...

Ailemin uzaktan akrabası olan bir erkek hayatıma girdi. Ancak 1 ay önce feci bir şekilde vurularak öldürüldü. O öldükten sonra dünyam yıkıldı çünkü onunla mutluydum.

Güzin Abla, sevdiğimin nasıl öldüğünü de anlatayım... Arkadaşının, bir mekâna borcu vardı. O borcu olan kişiye pusu kurmuşlar. Arabada giderlerken şoför koltuğunda o kişi yerine erkek arkadaşım oturuyormuş.

Arabaya 8 kurşun sıkılmış. Herkes kendini kurtarmış fakat erkek arkadaşıma 4’ü isabet etmiş. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, ardından da vefat etti.

Öyle güzel seviyordu ki beni... Annesi, yengemin öz kardeşi. O yüzden annem gibiydi. Facebook’ta da bir yazı yazdım ve fotoğraflarımızı paylaştım:

“Yağmurdan sonra çıkan toprağın kokusu artık senin kokunu getirecek bana. Kavuşana kadar hoşça kal güzel gülüşlü çobanım.”

O vefat ettikten sonra abisi bana ulaştı ve “Sen kardeşimizden emanetsin, artık bir abin de benim” dedi. Çok sevindim teselli oldu.

Ben bu ailenin içine girmek istiyorum, annesiyle abisiyle hep görüşmek istiyorum.

