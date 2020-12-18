Eşimin bedeni benimle ruhu annesiyle kaldı

Ailemin uzaktan akrabası olan bir erkek hayatıma girdi. Ancak 1 ay önce feci bir şekilde vurularak öldürüldü. O öldükten sonra dünyam yıkıldı çünkü onunla mutluydum.
Güzin Abla, sevdiğimin nasıl öldüğünü de anlatayım... Arkadaşının, bir mekâna borcu vardı. O borcu olan kişiye pusu kurmuşlar. Arabada giderlerken şoför koltuğunda o kişi yerine erkek arkadaşım oturuyormuş.
Arabaya 8 kurşun sıkılmış. Herkes kendini kurtarmış fakat erkek arkadaşıma 4’ü isabet etmiş. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, ardından da vefat etti.
Öyle güzel seviyordu ki beni... Annesi, yengemin öz kardeşi. O yüzden annem gibiydi. Facebook’ta da bir yazı yazdım ve fotoğraflarımızı paylaştım:
“Yağmurdan sonra çıkan toprağın kokusu artık senin kokunu getirecek bana. Kavuşana kadar hoşça kal güzel gülüşlü çobanım.”
O vefat ettikten sonra abisi bana ulaştı ve “Sen kardeşimizden emanetsin, artık bir abin de benim” dedi. Çok sevindim teselli oldu.
Ben bu ailenin içine girmek istiyorum, annesiyle abisiyle hep görüşmek istiyorum.
Güzin Abla, ben evlendim ama pandemi yüzünden düğünü erteledik. Benim ilk evliliğim, eşimin ise ikinci evliliği ve önceki eşinden 1 oğlu var. Kaynanam, görümcem, üvey oğlum, hepsi çok iyi insanlardı gerçek yüzlerini görmeden önce.
Düğün olana kadar bazen eşimin ailesinin evinde, bazen de kendi ailemle kalıyorum. Ailem düğün olmadan evden gitmemi istemiyordu. Ben ise kocamı çok özlediğim için ara sıra gidiyordum.
Üvey oğlum, öz annesiyle hiç görüşmek istemiyordu, yalvar yakar zorla görüştürüyordum. Annesinden nefret ettiğini söylüyordu.
Ben ise buna kızıyordum.
Meğer çocuk arkamdan iş çeviriyormuş. Gizli mektuplarını yakaladım. Bana yakın olup her bilgiyi annesine aktarıyormuş.
Bilgisayardaki web sitesi geçmişine baktım...
Çocuk 13 yaşında ama porno filmler izlemiş. Eşime söyleyince kondurmak istemedi ama ben çocukla konuşup itiraf ettirdim.
Eşimle 1.5 yıldır evliyiz. Eşim 34, ben 29 yaşındayım. Evlendiğimizden bu yana, aslında tam tamamına 16 aydır, eşim her akşam internette oyun oynuyor.
İletişimimiz sıfır noktasına kadar düştü.
Ailesiyle bu konuyu konuştum ve en azından yanımda evde oynadığını söyleyerek beni avuttular.
Fakat eşim, internette kendisinden 12 yaş küçük kızlarla bel altı konuşmalara da girişmiş...
Kısacası sadece oyun değil. Eşim ben uyuduktan sonra ise beni ayakta uyuttuğunu zannetmiş. Bana söylemediği sözleri hep o kızlara sarf etmiş.
Ben bakımlı ve çevresinden ilgi gören bir genç kadınım, bakımsızlığım yok ya da cinsel anlamda eşimi tatmin etmeyecek davranışlarım asla olmamıştır.
Hatta yatak muhabbetini genelde ben açarım ve o zaman zaman yorgun olduğunu söyler.
26 yaşındayım ve annem ile babam küçüklüğümden beri hep birbiriyle tartışırdı. Ben de senelerce buna şahit oldum ve böyle de büyüdüm. Ama az da olsa evimizde huzur vardı ve geçinip gidiyorduk. Ta ki ablam boşanıp yeğenimle yanımıza taşınana kadar...
Elbette biz ailesi olarak onları sokakta bırakacak halimiz yoktu.
Onlar da bizim kanımız canımız...
O yüzden de aynı evde yaşamaya başladık.
Ancak bu durumda evimiz bir zaman sonra bize küçük gelmeye başladı. Çaresiz borca girdik ve daha büyük bir ev satın aldık. Bu yeni evde yaşamaya başladığımızdan beri, inanılmaz bir huzursuzluk var. Herkes birbirine bağırıyor çağırıyor.
Evde hiç kimse mutlu değil, yüzümüz asla gülmüyor.
Her gün, her akşam bir şekilde kavga gürültü mutlaka çıkıyor.
Merhaba Güzin Abla, çok kötü bir durumdayım. Erkek arkadaşım daha önce hiç ciddi ilişki yaşamamış. Kimseye böyle değer ve önem vermediğini söylüyor.
İlk kez benimle bu duyguları yaşıyormuş.
Ben duygusal ve kolay kolay kimseyi hayatına alamayan biriyim. Bunu bile bile kendisini önceki sevgililerimle kıyaslayıp, sürekli “Sen zaten ciddi ilişki yaşadın, her şeyi tüketmişsin” diyerek benden ayrılmak istiyor.
“Ben kendimi senin diğer sevgililerinden özel hissetmek istiyorum.
Onlarla paylaşmadığın, yaşamadığın, somut şeyler sunmalısın bana” diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
İlişkimin bitmesini istemiyorum, çünkü birbirimizi çok seviyoruz ve çok uyumluyuz.
Bana güvenmesini nasıl sağlayabilirim?
Ben de size derdimi yazmak istedim. Bu öyle bir şey ki vicdan azabı mı yoksa hâlâ sevmek mi bilmiyorum...
Evlenmek istediğim adam sürekli beni oyalıyordu.
İyiden iyiye artık yaşım geçiyordu ve yuva kurmak istiyordum.
Tam da o sırada karşıma bir başkası çıktı. Çok iyi biriydi.
O, evlilik için oyalayan sevdiğim ise ayrıldıktan sonra sürekli bana beddua etti. Ondan sonra da her şey kötüye gitti. Evlenmeyi düşündüğüm adam tarafından terk edildim.
Yuva kurmak isterken mutluluğumdan oldum. 1 yıl süreyle hayatıma kimseyi almadım.
Daha sonra affetmesi için eski sevgilimi aradım fakat çok geçti artık.
Merhaba Güzin Hanım, ben 64 yaşında, memur emeklisi, bekar bir babaanneyim... Üniversite mezunu ve evli 2 oğlum var. Pandemi döneminde 41 yaşındaki oğlumun çocuklarına bakmak için Ankara’ya geldim. Gelinim hemşire, çalışıyor. Okullar kapalı olduğu için torunlarıma ben bakıyorum.
Sorunum ise oğluma sevgi saygısı olmayan, pervasız, patavatsız, evine çocuklarına ilgisiz gelinim...
Oğlumla 14 senedir evliler. Buna rağmen hâlâ ev düzenine uyum sağlayamadı. Oğlum, iki kez ayrılmak istedi ancak eşinin “beni bırakma” diye ağlamalarına dayanamadı.
Oğlumun gece hayatı yok, içki sigara ağzına sürmez. Ev işlerine yardımcı olur. İki yıldır işsizdi buna rağmen mesleği olmayan işlerde çalıştı ve ailesine baktı.
Ancak gelinim oğlumla aynı yatakta bile yatmıyor.
Üç buçuk aydır buradayım, sadece üç kere sofra kurmuştur.
Bir gün evde temizlik yaparken 11 yaşındaki torunuma, sorumluluklarını bilsin diye odasını süpürmesini söyledim.
Ben, 22 yaşındayım. Aslında bazı sorunlar yaşasak bile güzel ve iyi bir ilişkim var. Sevgilim beni seviyor, ben de onu...
Ancak dediğim gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Nitekim ileride evlenebileceğimizi düşünmüyorum.
Neden bilmiyorum ama kendimi onunla evlenmiş ve mutlu bir hayat sürüyormuş gibi görmüyorum.
İleriye baktığımda yine bizi birlikte görüyor bile olsam, evlenmek bana büyük bir yük ve sorumluluk gibi geliyor. Bunu kaldırabileceğimi de düşünmüyorum. Bunu ona söylediğim zaman da bozuluyor.
Ailesinin de ileride beni istemeyeceğini ya da evlilikte sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Belki bu evlenmek için bir engel değil... Evet, erkek arkadaşım da bunu sorun olarak görmüyor ama şu an ikimiz de genciz.
Sevdiğim adam ileride baba olmak isteyecek ve ben bu konuda kendimi yetersiz hissedip bunalıma gireceğim.
Çünkü bu konu zaten beni çok geriyor. Ailesinin de bana bu açıdan baskı yapabileceğini düşünüyorum.
Fakat eşimin bir kötü huyu var, çok sık olmamakla beraber kavga ettiğimiz zamanlar bana zarar veriyor. Bacaklarıma veya kollarıma vurma, yüzümü sıkma gibi...
Ben de altta kalmayıp karşılık verdim ama bir kadınla bir erkeğin gücü aynı değil elbet. Sinirlendiğinde küfürbaz, beddualar eden, ben susmazsam da şiddete başvuran bir insan. Annesi de çocuk olduktan sonra kendi oğlumu benden kıskanmaya başladı. Başlarda konduramadım ama çocuğumu kucaklamama, emzirmeme, yedirmeme, giydirmeme her şeye kulp taktı. Ben de sonunda patladım...
Eşim tabii ki annesinin tarafını tutunca boşanma aşamasına geldik. Durum ciddileşince de kendi kararıyla psikiyatriste gitti. Ben “düzelir” diye umdum...
Fakat son zamanlarda pandemiden ötürü obsesif bozukluğum tetiklendi. Sık sık kavga eder olduk. Onun bana vurup benim karşılık vermemle kavgalar devam etti. Kızımın böyle bir ortamda büyümesini istemiyorum.
Ona karşı çok dolu olduğum için en ufak hatasında patlayabiliyorum ama her zaman şiddete başvuran ilk o oluyor. Boşanmak istiyorum ama çocuğumu babasından ayrı büyütmek istemem bencillik mi sizce?
Bu arada ev işlerinde bana yardımcı olmasa da o iyi bir babadır.
◊ Rumuz: Boşanmalı mıyım
Ben, 2 aylık evliyim. Eşimle 1 buçuk yıl sevgili kaldıktan sonra evlendik. Eşim daha önce 1 gün evli kalıp boşanmış. Bu durumu hiç olmamış gibi onu severek evlendim. Onun da beni hep seveceğini düşündüm. Onu zor durumda bırakmamak için bu zamana kadar hep olumlu yaklaştım.
Şu an yaşadığım ciddi problemi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Belki tek taraflı değildir ama canım çok yanıyor ve bu durumu nasıl çözeceğim bilmiyorum.
Eşim bazen çok iyi bir insan, bazense çok sinirli oluyor. Her şeyi bahane edip ufacık bir şeye kızıp büyütebiliyor.
Ses etmek istemiyorum ama sabrım tükeniyor.
Evleneli 2 ay olmasına rağmen çok tartıştık. Beni hep hırpaladı, darp etti ve ağza alınmayacak ağır kelimeler söyledi.
Ona karşı fedakâr olmama rağmen bana bunları yapması canımı yakıyor. Bana her fırsatta şiddet uyguluyor. Eşimin kendini benden üstün görüyor olması, hakaret etmesi, üstüne de boşanmak istemesi ve hatasını kabul etmemesi beni çok üzüyor.
Cidden aklım almıyor... Seven bir insan, 2 yılın sonunda nasıl böyle birine dönüşür.
Güzin Abla merhaba, ben 27 yaşında, ilişkisinde mutlu olan bir kadınım. Sevdiğim adamla bir aile olma isteğim var fakat erkek arkadaşım evlenmek istemiyor.
Daha önceki uzun ilişkisini de bu sebeple bitirmiş. Biz ilişkiye başlamadan önce evlenme konusundaki düşüncesinin böyle olduğunu biliyordum.
Benim de o zamanlar aklımda evlenme düşüncesi yoktu fakat ilişkimiz öyle güzel gidiyor ve birbirimizi öyle güzel seviyoruz ki zaman içerisinde bu fikri değişir diye düşünmeye başlamıştım.
Açıkça ona evlenmek istiyorum demesem de, ileride böyle bir şey istersem ilişkimiz bundan etkilenir mi diye sordum.
Bunun aramızdaki belki de en büyük sorun olabileceğini, evliliği saçma bulduğunu ve en başından beri bu düşüncesini benden hiçbir zaman saklamadığını söyledi.
Hâlâ içimden bir umut “belki” diyor ama bir diğer iç sesim de “asla olmayacak” diyor.
Onu çok seviyorum. Sineye çekip gittiği yere kadar mı demeliyim, onu ikna mı etmeye çalışmalıyım, inanın bilmiyorum.
Merhaba Güzin Abla, benim sorunum kayınvalidem...
Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ben onun ikinci eşiyim.
Evleneli 1 yıl oldu, ondan önce de 7-8 ay nişanlı kaldık.
Şu an hamileyim.
Kayınvalidem beni hiçbir zaman istemedi. Oğluna uygun olmadığımı düşünüyor çünkü.
Eşim yokken veya bulduğu her fırsatta bana eski gelinini anlatıyor.
İyi yanlarını değil, hep kötü şeylerini dile getiriyor ama yine de bunları dinlemek istemiyorum.
Eşimin bedeni benimle ruhu annesiyle kaldı
Eşim her gün en az 1 saat annesiyle telefonda konuşuyor. Hayatlarındaki her şeye hakimiz. Çoğu zaman “eşimin bedeni benimle, ruhu annesiyle kaldı” diye düşünüyorum.
Merhaba Güzin Abla, sizi çocukluğumdan beri okuyorum. Şimdi 27 yaşındayım, 3 yıllık evliyim ve 6 aylık bir çocuğum var.
Eşim annesine, annesi eşime çok düşkün. Uzak yerlerde yaşıyoruz, senede anca 2 kere ziyaretlerine gidiyoruz.
Ama onlarla sanki her gün birlikteymişiz gibi yaşıyorum. Çünkü eşim ve annesi sürekli Whatsapp’ta mesajlaşıyor ya da günde en az 1 saat telefonda konuşuyor.
Annesi selfie çekip oğluna atıyor. Saçlarını kestiriyor fotoğrafını oğluna atıyor...
Çok sinir oluyorum.
Eşime de her defasında laf ediyorum.
Saçını kestirip fotoğrafını attığında artık dayanamayıp “Sana değil kocasına atsın” dedim.
O ise annesini savunuyor ve “canı sıkılıyor” diyor.
Evlerinde ne olup bittiğini sanki onlarla birlikte yaşıyormuşuz gibi biliyoruz.
Annesi sürekli evlerindeki sorunları anlatıyor. O eşime anlatıyor eşim de bana.
Mesela eşim bazen düşüncelere dalıyor, biliyorum ki annesi gene dert anlatmış. Çoğu zaman “bedeni burada, ruhu orada” diye düşünüp kendimi eşime yabancı biri gibi hissediyorum.
Eşimin annesine bu kadar düşkün olması ve sürekli onu savunması canımı çok sıkıyor.
Şimdiye kadar laf söyledim, sonra görmezden gelmeye çalıştım ama artık buna alışmak ya da kabullenmek istemiyorum. Ne yapmam lazım?
Lütfen bana bir akıl ver, yol göster...
◊ Rumuz: Uzaklar
YANIT
Eşinin annesine aşırı düşkün olması büyük ihtimalle ailedeki tek erkek çocuk olmasındandır diye düşünüyorum.
Ayrıca aradaki mesafe yüzünden annesinin de eşinin de birbirlerini özleyebileceklerini aklından çıkarma. Sen anneni özlemiyor musun?
Eşinin annesine düşkün olmasını kabullenmek zorundasın. Nasıl olsa uzakta yaşıyorsunuz ve onunla her dakika burun buruna değilsin.
Düşün ki pek çok genç kadın kayınvalideleriyle iyi geçinemedikleri halde, onlarla aynı evi paylaşmak zorunda kalabiliyorlar.
Sen eşinin annesiyle telefonlaşmasına, mesajlarına katlanamıyorsun. Bilmem kayınvaliden eşini sana karşı kışkırtıyor mu, eşine seni kötülüyor mu?
Sanmıyorum çünkü bunu da mutlaka bana yazardın. Aslında kayınvalidenin seni rahatsız edecek çok ciddi ve çok önemli bir sorun yarattığını düşünmüyorum.
Ama sen eşini annesinden kıskanıyorsun, sevgili kızım. Bu da biraz haksızlık gibi geliyor bana.
Sonuçta her insan kendini dünyaya getiren, büyüten annesine karşı hem sevgi hem de saygı duymakta haklıdır.
Anne kutsaldır, onun yerini hiç kimse tutamaz. Eşin seni çok seviyor olmalı ki senin bu şikayetlenmene katlanıyor. Ama bir gün “yeter artık” diyebilir.
Eşin bazen düşüncelere dalıyormuş. Neden diye hiç endişelenmiyor musun? Senin sürekli bu konudaki sızlanmaların, annesinin evdeki her sorunu ona aktarması arasında, adam bunalıma girmek üzere.
“Artık buna alışmak, kabullenmek ya da görmezden gelmek istemiyorum” diyorsun.
Peki ne yapmak istiyorsun sevgili kızım. Güzel yuvanı aslında yıkmayı mı düşünüyorsun? Bence yazık edersin. Çünkü bana sorarsan ortada bir sorun bile yok.
Kayınvalideni sevmek zorunda değilsin ama saygı göstermek zorundasın.
Tabii eşini seviyorsan...
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