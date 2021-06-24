Eşimi seviyorum ama 4 görümcemle başım dertte

Herkes annemi sığınmaevinde biliyor ama o sevgilisiyle beraber bir rezidansta yaşıyor. Bense kardeşlerime ve babama bakıyorum. Evin tüm işi üzerimde. Artık çok yoruldum...

19 yaşındayım ve psikolojik açıdan zor bir dönemden geçiyorum.

Babam 2 yıl önce tutuklandı. Annemle maddi manevi anlamda çok zor zamanlar geçirdik.

O zamanlar annem, “abi” dediği biriyle WhatsApp üzerinden sürekli konuşmaya başladı. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Bir süre sonra ‘abi’, ‘aşkım’ oldu.

Annem bizim için yaptığını söyledi, “Size daha iyi bir gelecek sağlamak için kızım” dedi.

Babamdan da küçüklüğümden beri boşanmak istiyordu.

Onun neler çektiğine şahit olduğumuz için mutlu olmasını istiyorduk. Kabul ettik, evi şehir dışına taşıdık.

Sonra babam cezaevinden çıktı. Annem ondan kaçmaya başladı. Ben daha fazla dayanamadım, kardeşlerimle İstanbul’a babamın yanına geldim.

