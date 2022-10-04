Eşimi aşırı kıskanıyorum

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Merhaba Güzin Abla, sorunum çok ciddi bu yüzden biraz uzun yazacağım. Eşimle evlendikten sonra biz nişanlıyken tesadüfen Facebook’unda başkalarıyla da konuştuğunu gördüm ve o gün bugündür eşimle aramızda güven problemi var.

Eşim bir şey yapmıyorsa bile, ben onu sürekli bir şeyler bulup suçluyorum. Mesela geçen gün yabancı bir numara aradı.

Ben de o numarayı kaydettim. Araştırınca bir kadına ait olduğunu gördüm.

Eşime sorunca “bizimle çalışan bir kuryenin ablası” dedi.

Aynı kadın biz kahvaltı yaparken yine aradı, eşim telefonu açmadı. Normalde asla böyle bir şey yapmaz.

Aynı gün işten erken ayrılmış. Abisiyle beraber çalışıyorlar... Abisi onu postaneye göndermiş, kargo yollamak için. Tam 4 saat işe geri dönmeyince de beni arayıp “kocan evde mi” diye sordu.

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Ben arayınca “dükkâna geçiyorum” dedi. Bir insan postanede 4 saat ne yapabilir ki?

Daha sonra eve geldi, ‘o numara kimin, niye açmadın’ diye sordum.

Eşim de “her zamanki kadın müşterimiz, beni bir yere bırakır mısın diye ricada bulundu” dedi.

Eşim de onu çocuklarıyla beraber istediği yere bırakmış.

Ben eşimden bir şey istediğim zaman, sürekli ‘işim var, şu an gelemem’ gibi bahaneler uydururken, bir müşteriyi bir buçuk saatlik yola götürmüş...

Bunu nasıl açıklanabilir?

Ben eşimi aşırı derecede kıskanıyorum, o da bana sen her şeyi kafanda kurguluyorsun diyor. Bu yüzden sürekli kavga ediyoruz.

Bu böyle devam eder mi?

◊ Rumuz: Güvenmiyorum

YANIT

Sevgili kızım, eşinle henüz nişanlıyken onun Facebook’unu karıştırmışsın ve onun başka kadınlarla görüştüğünü görmüşsün.

Ki bu görüşme sanırım sadece Facebook gibi bir iletişim ağı üzerinden yapılmış. Buradan birileriyle görüşmesi, mesajlaşması, hiçbir anlam taşımayabilir.

Ancak, sen sürekli kuşkular içinde, adamı sorgulayıp, ona güvensizliğini gösterirsen, hep başka kadınların varlığından şüphelendiğini belirtirsen, eşin de zaman içinde, bıkkınlık gösterebilir.

Erkekler “yapsam da bir, yapmasam da, nasıl olsa bir şey fark etmiyor” diye düşünmeye başlarlarsa, işte o zaman aklında bile yokken, sen bu ihanet fikrini aklına sokmuş olabilirsin.

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Eşini çok kıskandığını söylüyorsun, ki bütün sorun burada bana kalırsa...

Bu aşırı kıskançlık, aşırı sahiplenme ve kaybetme korkusu bir kadının en büyük hatasıdır. Evde yarattığın bu huzursuzluk, sonunda onu gerçekten evden kaçırır.

Hiç yapmayacağı bile varsa, bir kaçamak yaşama fikri uyanabilir aklında.

Siz genç hanımlar, şunu bir kez daha söyleyeyim:

Kıskançlık sadece insanın kendine olan güvensizliğinin bir belirtisidir. Eğer eşin seni istedi, seninle evlendiyse, neden başka kadınlarla yakınlık kursun? Tabii normal bir erkekten söz ediyorum.

Belki de gerçekten işi icabı (işinin ne olduğunu tam olarak anlayamadım) kadınlarla görüşmek zorunda olabilir, kadın müşterileri çoğunlukta olabilir...

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Ama sen bunları böyle kafana takarsan, bu evliliğin yürümesi pek de mümkün görünmüyor.

Sonuçta kızım, erkek aldatmak isterse, yapabileceğin pek bir şey yok. Eşini kaybetmek istemiyorsan evde ona huzurlu, mutlu, keyifli, neşeli bir ortam sağlamalısın.

Kıskanç ve huysuz bir kadın görünümü yerine ona hoş, çekici ve sevgi dolu bir eş kimliğiyle yaklaşmalısın.