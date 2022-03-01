Eşime minnettarım ama internet aşkımı unutamıyorum

İnternetten tanıştığım kişi için eşimi terk ettim. Fakat onunla olmadı ve eşime döndüm. Zaten olmayacak bir şeydi. Ama hâlâ internet aşkımı unutamıyorum.
Güzin Abla, ben evli bir kadınım ve internetten 2 yıl önce biriyle tanıştım. Bu adam önce eşini boşayacağını söyledi. Ben ona inanıp, güvenip evi ve eşimi terk ettim.
Bu sefer beni oyalamaya başladı. Meğer ayrılacağı yokmuş. Beni kandırıyormuş. Ama bu arada eşim beni asla bırakmadı, dönmem için elinden gelen her şeyi yaptı.
Ben de oyalandığımı fark edince evime geri döndüm. Çok zor günler yaşadım. Eşimin iyi ve eğitimli biri olması ve bana eskisinden daha fazla ilgi göstermesi bunalıma sürüklenmemi engelledi...
İnternetten tanıyıp sevdiğim kişi ilkokul mezunuydu. Eşim ise üniversite mezunu. Arada çok fark var ama sevdim bir kere. Tabii verdiği sözleri yerine getirmediği için onu asla affetmiyorum.
Ama iyi ki böyle olmuş, onu ne kadar sevsem de yuva yıkan kadın olmak istemezdim.
Onunla sadece 1.5 ay birlikte yaşadım ve sonunda bana “ikimiz de sevdik ama zamansız bir boşlukta birbirimize tutunduk, çocuklarımız için eşlerimize dönmemiz gerekiyor” dedi, ben de evime döndüm. Ama hâlâ zaman zaman telefonlaşıyor, internette konuşuyoruz. Ne o bensiz olabiliyor, ne de ben onsuz.
Ama yüz yüze görüşmüyoruz.
Eşim çok dürüst biri, ona tekrar üzüntü vermek, acılar yaşatmak istemiyorum. Bunu hak etmiyor.
Bu olay yüzünden tüm yakınlarım akrabalarım bana sırtını döndü. Yaşadığımız yer küçük. Herkes birbirini tanır.
Yaptığımdan utanıyorum ama eşim çok olgun davranıyor, bütün bunlara rağmen hiç kimseye aldırmıyor ve bana çok yardımcı oluyor.
Ona gerçekten minnettarım...
Ama internet aşkımı da unutamıyorum. ◊ Rumuz: Onu unutamıyorum
YANIT
Sevgili kızım, doğrusunu istersen eşin öyle kolay bulunabilecek biri değilmiş, gerçekten mükemmel bir insanmış!
Genellikle pek çok evli kadının yaşadığı gibi kendini boşlukta hissettiğin için, bu ilgisizlik ve herhangi bir uğraşın olmaması sonunda, böyle anlamsız bir beraberliğe adım atmışsın.
Bunları yaşamış olman, belki de elindeki değerleri anlaman için fırsat yaratmıştır.
Bu değerlere dört elle sarıl.
Bu olay eşinin de seni ilgisiz bıraktığını anlamasına yardımcı olmuş.
Eminim bundan sonra her şey çok daha iyi olacaktır senin için.
Hatanı anlamışsın ama artık sana hiçbir şekilde hayrı dokunmayacak bu adamla internet aracılığıyla da olsa, görüşmeyi kes. Bitir bu ilişkiyi. Bu bir anlamda sana karşı bu kadar anlayışla davranan eşine haksızlık olur.
Bu anlamsız aşkın peşini bırak.
Eşini de üzme artık.
Eşime minnettarım ama internet aşkımı unutamıyorum
İnternetten tanıştığım kişi için eşimi terk ettim. Fakat onunla olmadı ve eşime döndüm. Zaten olmayacak bir şeydi. Ama hâlâ internet aşkımı unutamıyorum.
Güzin Abla, ben evli bir kadınım ve internetten 2 yıl önce biriyle tanıştım. Bu adam önce eşini boşayacağını söyledi. Ben ona inanıp, güvenip evi ve eşimi terk ettim.
Bu sefer beni oyalamaya başladı. Meğer ayrılacağı yokmuş. Beni kandırıyormuş. Ama bu arada eşim beni asla bırakmadı, dönmem için elinden gelen her şeyi yaptı.
Ben de oyalandığımı fark edince evime geri döndüm. Çok zor günler yaşadım. Eşimin iyi ve eğitimli biri olması ve bana eskisinden daha fazla ilgi göstermesi bunalıma sürüklenmemi engelledi...
İnternetten tanıyıp sevdiğim kişi ilkokul mezunuydu. Eşim ise üniversite mezunu. Arada çok fark var ama sevdim bir kere. Tabii verdiği sözleri yerine getirmediği için onu asla affetmiyorum.
Ama iyi ki böyle olmuş, onu ne kadar sevsem de yuva yıkan kadın olmak istemezdim.
Onunla sadece 1.5 ay birlikte yaşadım ve sonunda bana “ikimiz de sevdik ama zamansız bir boşlukta birbirimize tutunduk, çocuklarımız için eşlerimize dönmemiz gerekiyor” dedi, ben de evime döndüm. Ama hâlâ zaman zaman telefonlaşıyor, internette konuşuyoruz. Ne o bensiz olabiliyor, ne de ben onsuz.
Ama yüz yüze görüşmüyoruz.
Eşim çok dürüst biri, ona tekrar üzüntü vermek, acılar yaşatmak istemiyorum. Bunu hak etmiyor.
Bu olay yüzünden tüm yakınlarım akrabalarım bana sırtını döndü. Yaşadığımız yer küçük. Herkes birbirini tanır.
Yaptığımdan utanıyorum ama eşim çok olgun davranıyor, bütün bunlara rağmen hiç kimseye aldırmıyor ve bana çok yardımcı oluyor.
Ona gerçekten minnettarım...
Ama internet aşkımı da unutamıyorum. ◊ Rumuz: Onu unutamıyorum
YANIT
Sevgili kızım, doğrusunu istersen eşin öyle kolay bulunabilecek biri değilmiş, gerçekten mükemmel bir insanmış!
Genellikle pek çok evli kadının yaşadığı gibi kendini boşlukta hissettiğin için, bu ilgisizlik ve herhangi bir uğraşın olmaması sonunda, böyle anlamsız bir beraberliğe adım atmışsın.
Bunları yaşamış olman, belki de elindeki değerleri anlaman için fırsat yaratmıştır.
Bu değerlere dört elle sarıl.
Bu olay eşinin de seni ilgisiz bıraktığını anlamasına yardımcı olmuş.
Eminim bundan sonra her şey çok daha iyi olacaktır senin için.
Hatanı anlamışsın ama artık sana hiçbir şekilde hayrı dokunmayacak bu adamla internet aracılığıyla da olsa, görüşmeyi kes. Bitir bu ilişkiyi. Bu bir anlamda sana karşı bu kadar anlayışla davranan eşine haksızlık olur.
Bu anlamsız aşkın peşini bırak.
Eşini de üzme artık.