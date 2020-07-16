Eşimden şiddet görüyorum

Eşimle 11 ay önce severek evlendik. Ama ne yazık ki sevgililik dönemindeki gibi olmadı. Her şeyi bahane ederek beni dövüyor ve internetten başka kadınlarla konuşuyor. Artık ona katlanamıyorum...
11 aylık evliyim, eşim işinden dolayı sürekli şehir dışına çıkıyor. Ben de evde yalnız kalıyorum.
Yaşadığımız şehirde okuyorum, burada akrabalarımız da yok. Arada bir arkadaşım bana geliyor ama ciddi anlamda yalnızlık çekiyorum.
Bu 11 aylık süreçte eşimin başka kadınlarla internet ve telefonda görüştüğünü öğrendim. Çok kırıldığımı belirtsem de ayrılamadım.
Cinsellik konusunda da eşim aşırı istekli, bense bunu kaldıramıyorum. Bir de horlaması yüzünden geceleri uyuyamıyorum. Bu da sabahları geç uyanmama neden oluyor. Eşim de bunu çok sorun ediyor. Bu yüzden kavga ediyoruz.
Şöyle bir huyu var; ona itaat etmemi bekliyor. Bir şey söyledi mi mutlaka yapmak zorundayım. Aksi halde hakaret ediyor.
Hatta kaç defa dayak yedim. Her konuda kendini haklı görüyor, aksini asla ispat edemiyorum.
Yabancı uyrukluyum. Türkçem iyi ama içimden geçenleri tam olarak ifade edemiyorum, o da her şeyi yanlış anlıyor.
Bu yüzden de her bahaneyle dayak yiyorum.
Bu sene okuldan mezun oluyorum ama iş tedirginliği var. Eşime de ekonomik açıdan ona bağımlıyım.
Ailem evlenmeme karşı çıkmıştı. Onlara “Eşimden ayrılmak istiyorum” desem asla anlayış göstermezler.
Ne yapayım ben?
5 yıl sevgiliydik, severek evlendik ama çok soğudum.
Hakaretlerini, dayağını çekemiyorum.
Sırf ekonomik olarak ona bağımlı olduğumdan devam etmek de istemiyorum.
Ona bu yüzden katlanmak zorunda olmak ağır geliyor bana. Söyleyin Güzin Abla, yoksa sorun bende mi, kötü biri miyim?
Rumuz. Ne yapmalıyım?
YANIT
Sevgili kızım önce söyleyeyim, kendine haksızlık etme, Türkçen çok iyi, kendini de çok güzel ifade edebiliyorsun. Sevgili kızım önce söyleyeyim, kendine haksızlık etme, Türkçen çok iyi, kendini de çok güzel ifade edebiliyorsun. Sonra da senin asla kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Sadece severek evlenmiş ama aradığını bulamamış, yuvasında hayal kırıklığı yaşamış bir kadının tepkileri bunlar. Üstelik olur olmaz nedenlerden dayak yediğini söylüyorsun, elbette normal bir kadının, bunu kolay kolay kaldırması beklenemez. Eşinin aşırı seks düşkünlüğü de seni huzursuz ediyordur. Belki de sık sık şiddete başvurması da buna bağlıdır. Seni kölesi olarak kabul etmiş ya bir kere... Bu yüzden eşinden soğuman çok normal. Hiçbir kadın böyle bir muameleyi kabul etmemeli zaten. Dayak yiyip de ses çıkarmayan, dayağa her şekilde katlanan ve bunu evliliğin bir parçası gibi gören, bir anlamda bu duruma alışan kadınları uyarmaktan yoruldum. Sen de artık bir karar vermelisin, 11 aylık evlilikte bunları yaşıyorsan, birkaç yıl geçtikten sonra nelerle karşılaşacaksın, bir düşün istersen. Hele bir de çocuğun olursa, her şey çok daha zorlaşır senin için. Bu yıl okulunu bitirdiğine göre bir iş bulur, çalışırsın. Eşine maddi olarak bağımlı olmazsın. O zaman da boşanmaktan çekinmezsin. Her ne olursa olsun bu bencil, seks düşkünü, sana değer vermeyen despot adamla yaşamak zorunda değilsin...
Eşimden şiddet görüyorum
Eşimle 11 ay önce severek evlendik. Ama ne yazık ki sevgililik dönemindeki gibi olmadı. Her şeyi bahane ederek beni dövüyor ve internetten başka kadınlarla konuşuyor. Artık ona katlanamıyorum...
11 aylık evliyim, eşim işinden dolayı sürekli şehir dışına çıkıyor. Ben de evde yalnız kalıyorum.
Yaşadığımız şehirde okuyorum, burada akrabalarımız da yok. Arada bir arkadaşım bana geliyor ama ciddi anlamda yalnızlık çekiyorum.
Bu 11 aylık süreçte eşimin başka kadınlarla internet ve telefonda görüştüğünü öğrendim. Çok kırıldığımı belirtsem de ayrılamadım.
Cinsellik konusunda da eşim aşırı istekli, bense bunu kaldıramıyorum. Bir de horlaması yüzünden geceleri uyuyamıyorum. Bu da sabahları geç uyanmama neden oluyor. Eşim de bunu çok sorun ediyor. Bu yüzden kavga ediyoruz.
Şöyle bir huyu var; ona itaat etmemi bekliyor. Bir şey söyledi mi mutlaka yapmak zorundayım. Aksi halde hakaret ediyor.
Hatta kaç defa dayak yedim. Her konuda kendini haklı görüyor, aksini asla ispat edemiyorum.
Yabancı uyrukluyum. Türkçem iyi ama içimden geçenleri tam olarak ifade edemiyorum, o da her şeyi yanlış anlıyor.
Bu yüzden de her bahaneyle dayak yiyorum.
Bu sene okuldan mezun oluyorum ama iş tedirginliği var. Eşime de ekonomik açıdan ona bağımlıyım.
Ailem evlenmeme karşı çıkmıştı. Onlara “Eşimden ayrılmak istiyorum” desem asla anlayış göstermezler.
Ne yapayım ben?
5 yıl sevgiliydik, severek evlendik ama çok soğudum.
Hakaretlerini, dayağını çekemiyorum.
Sırf ekonomik olarak ona bağımlı olduğumdan devam etmek de istemiyorum.
Ona bu yüzden katlanmak zorunda olmak ağır geliyor bana. Söyleyin Güzin Abla, yoksa sorun bende mi, kötü biri miyim?
Rumuz. Ne yapmalıyım?
YANIT
Sevgili kızım önce söyleyeyim, kendine haksızlık etme, Türkçen çok iyi, kendini de çok güzel ifade edebiliyorsun. Sevgili kızım önce söyleyeyim, kendine haksızlık etme, Türkçen çok iyi, kendini de çok güzel ifade edebiliyorsun. Sonra da senin asla kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Sadece severek evlenmiş ama aradığını bulamamış, yuvasında hayal kırıklığı yaşamış bir kadının tepkileri bunlar. Üstelik olur olmaz nedenlerden dayak yediğini söylüyorsun, elbette normal bir kadının, bunu kolay kolay kaldırması beklenemez. Eşinin aşırı seks düşkünlüğü de seni huzursuz ediyordur. Belki de sık sık şiddete başvurması da buna bağlıdır. Seni kölesi olarak kabul etmiş ya bir kere... Bu yüzden eşinden soğuman çok normal. Hiçbir kadın böyle bir muameleyi kabul etmemeli zaten. Dayak yiyip de ses çıkarmayan, dayağa her şekilde katlanan ve bunu evliliğin bir parçası gibi gören, bir anlamda bu duruma alışan kadınları uyarmaktan yoruldum. Sen de artık bir karar vermelisin, 11 aylık evlilikte bunları yaşıyorsan, birkaç yıl geçtikten sonra nelerle karşılaşacaksın, bir düşün istersen. Hele bir de çocuğun olursa, her şey çok daha zorlaşır senin için. Bu yıl okulunu bitirdiğine göre bir iş bulur, çalışırsın. Eşine maddi olarak bağımlı olmazsın. O zaman da boşanmaktan çekinmezsin. Her ne olursa olsun bu bencil, seks düşkünü, sana değer vermeyen despot adamla yaşamak zorunda değilsin...