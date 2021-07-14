Eşim ve görümcelerimle problemleri nasıl çözerim

Sevdiğim adamla 4 yıldır birlikte yaşıyoruz ama o bir türlü eski eşinden kopamıyor. İstemediğim halde eski eşiyle mesajlaşmaya ve görüşmeye devam ediyor.

Merhaba Güzin Abla, 4 yıldır bir adamla birlikteyim. İmam nikâhı kıydık ve aynı evde yaşıyoruz.

Ancak sevdiğim adam bir türlü eski eşinden kopamıyor. İstemediğimi bildiği halde eski eşiyle mesajlaşıyor. Üstelik beni de “Sanane, benim telefonuma bakma” diye azarlıyor.

Eski eşinden çocukları var. Onların yanında adımı bile anmıyor. Hakkımda kötü konuştukları zaman beni savunmuyor.

Çocukları rahatsız olmasın, diğer kadın kavga çıkarmasın diye beni diğer aile üyeleriyle görüştürmüyor. Oysa benim çocuklarım başka şehirde, onlarla sadece telefonla hasret giderebiliyorum.

Çok severek bir araya geldik ama bu davranışları beni ondan soğutuyor.

Ona “Eğer eski ailenle mutluysan onlara dön, herkes yoluna baksın” diyorum.

Bu sefer de “Seni çok seviyorum” diye karşılık veriyor. Bu nasıl sevgiyse?

Bana istediğim ilgi, sevgi ve şefkati vermiyor.