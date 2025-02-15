Eşim sürekli başka kadınlarla yazışıyor

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Merhaba Güzin Abla, 28 yaşındayım, bir erkek çocuk annesiyim ve aynı zamanda iki aylık hamileyim. Son derece bakımlı, asla kendini salmayan, evinde de dört dörtlük denebilecek bir kadınım.

Eşimle üç yıldır evliyiz, dört yıldır beraberiz. Eşimin nişanlıyken de telefonunda yakaladığım tanışma uygulamaları vardı, o zaman da bunları gördüğümü ve kabul edemeyeceğimi söyleyip tavır almıştım ama bunu ileri sürüp ayrılmamıştım, şimdi çok üzgünüm… Keşke o zaman ayrılmış olsaydım.

Evlendik, ama ilk aylardan itibaren belirli aralıklarla bu şekilde aldatılıyorum…

Birkaç ay dayanıyor sonra yine bu siteleri indirip görüşmeye başlıyor. Kendine ait, bizim fotoğraflarımızın olmadığı hesaplar açıp, kendini bekar gibi gösteriyor.

Kadınlarla utanmadan yazışıyor...

Yüzlerce kadınla yazıştı bugüne kadar. Ne zaman içime doğsa maillerini, mesajlarını kontrol etsem hep yakaladım, her defasında inkâr etti, ‘ben karımı seviyorum’ gibi laflarla boşanmayı reddetti. Mesajların hepsi cinsel içerikli. Kadınların hiçbiri ne güzel ne de onun tarzı. Ama kadınlara söylediği sözler öyle sapıkça ki. Annesi babası da araya girdi, beni savundular defalarca.

Aynı odada otururken bile karşımda telefonla oynuyor. Büyük ihtimalle de benim yanımda da o kadınlarla yazışıyor...

Artık onun ailesi de bıktı uğraşmaktan, ben de bıktım. Benim sevgi ve aile anlayışım bu değil. Sanırım boşanmadan olmayacak, aklı başına gelmeyecek, sen ne dersin? Yaşayasım kalmadı artık gurursuzluktan. Bu böyle devam edemez… ◊ Rumuz: Şuursuz biri

YANIT

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Sevgili kızım, bu tür bağımlılıklar, ki bu da bir tür bağımlılık, son zamanlarda, şu cep telefonu hayatımıza girdiğinden beri çok fazla rastlanılan sorunlardan biri. Dünyada her şey artık sanal oldu ya… Bu da öyle bir şey işte...

İnternet bağımlılığı dolayısıyla işte bu tür arkadaşlık siteleri, ne yazık ki pek çok yuvanın dağılmasına yol açabiliyor.

Her ne kadar bu sanal ilişkiler gerçek bir ihanetle bir tutulmasa da aslında katlanılması çok kolay değil elbette.

Eğer şu anda bir erkek çocuk annesi ve aynı zamanda hamile olmasaydın, belki daha fazla üzülmeden, hayatını karartmadan boşanmanı önerebilirdim sana. Ancak bilmiyorum kendi ayakların üzerinde durabilecek misin, 2 çocuğunun geleceğini sağlayabilecek misin?

Bu konuda hiçbir şey yazmamışsın... Çalışıyor musun, ev hanımı mısın, bir mesleğin, bir yeteneğin var mı?

Böyle bir anda boşanayım, bitsin gitsin demek pek de kolay değil.

Eşinin bu bağımlılığı bir gün mutlaka sona erecek. Bu tür alışkanlıklar diyelim, zaman içinde geçer, gider, hatta bir süre sonra bu tutumu nedeniyle utanç bile duyacaktır. Ama senin bu süreçte sabırlı davranman gerekebilir. Ailesi de sen de üzerine gittikçe o sanki inat yapıyor gibi.

Bu bir psikolojik sorun aslında. Tıpkı alkolizm gibi, kumar alışkanlığı gibi, bu da gençlik yıllarından kalma bir takıntı işte.

Dışarıda başka kadınlara gidip, onlarla varını yoğunu yiyip, evine bakmayacak durumda olmasından bu sanal takıntısı daha katlanılabilir gibi mi, ne dersin?

Ya birçok hanım okurumun yakındığı gibi bir sevgilisi olsaydı, bir başka kadına ev tutmuş olsaydı. Hem sanırım eşinin bu sorun dışında şikâyetçi olabileceğin bir yanı da yok gibi. Olsaydı onu da yazardın.

Eşinin bu tutumunu tasvip etmesem de sonuçta ortada somut bir durum yok. Ne eşin o kadınları birebir tanıyor, ne de onlar eşini… Ve ben zamanla bu tutumundan kendiliğinden vazgeçeceğini düşünüyorum. Ama bir psikologla da görüşüp, böyle bir soruna çözüm bulunup bulunamayacağını da sorgulatabilirsin. Genellikle insanları bağımlılıklarından kurtarmayı başarabiliyorlar çünkü.

Bence boşanmaya karar vermeden önce bunu bir düşün istersen.