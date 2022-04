Eşim sürekli bahanelerle eski karısıyla görüşüyor

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 3 yıllık evliyim, 3 tane pırlanta gibi evladım var. Eşimle görücü usulü evlendik. Onun üçüncü, benim ikinci evliliğim bu...

Eşimle görücü usulü evlenmeme rağmen onu çok seviyorum. Onun önceki evliliğinden bir çocuğu var, benim eski eşimden çocuğum yok...

Aslında ben çocuğu olan biriyle evlenmek istemiyordum ama beni “eski eşimle görüşmüyorum” diye ikna etti.

Başlarda her şey iyi güzeldi.

Eşim çocuklarına son derece bağlı, çok iyi bir baba ama çok iyi bir eş diyemeyeceğim ona. Yeteri kadar değer vermiyor bana, çok kıyaslama yapıyor, çok hakaret ediyor.

İnsanı mutlu edecek sözler söylemiyor.

Bunları dile getirince de “ben sevgimi sözlerle dile getiremem. Davranışlarımla gösterebilirim ancak” diyor.

En küçük bir tartışmada her şeyi yerle bir ediyor, çok ağır sözler söylüyor.

Üstelik her tartışmamızda çocuğunu bahane ederek, eski eşine yazıyor, onunla görüşüyor.

Sonra konuşmalarını, yazışmalarını da siliyor, bana göstermiyor. Çok sıkıldım artık bu durumdan, hiç özür dilemiyor, “özür dileyecek bir şey yapmadım” diyor...

Artık son tartışmamızda ben de yaktım gemileri...

Boşanmayı kafaya koymuştum ama bana “boşanırsak çocukları alırım elinden, kokularına hasret bırakırım” dedi. Birkaç gün sonra “Çok üzdüm, çok kırdım yaraladım seni, bunları başkasına yapsam çoktan gitmişti” diyerek özür diledi... “Geçmişe sünger çekelim, çocuklarımız bu evde büyüsün” dedi. Eski eşini de engelledi. “Artık onunla görüşmeyeceğim” dedi.

Daha sonra herhangi bir tartışmada yine aynı durumlar tekrarlar mı bilmiyorum ama ben tekrarlayacağını düşünüyorum.

Herkes bana “seni sevdiği için böyle yapıyor” diyor ama seven insan böyle mi yapar? Böyle kırıp dökerek mi sever?

Sizce ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Seven ama sevilmeyen kadın

YANIT

Sevgili kızım, önce anlayamadığım 3 yılda 3 çocuğunuz nasıl oldu? Yazmamışın ama sanırım çocukların üçüz ya da ilk çocukların ikiz, sonra hemen ardından bir tane daha çocuğunuz olmuş. Yoksa 3 yılda 3 çocuğunuzun olması hemen hemen imkansız gözüküyor. Arka arkaya hamile kalmış olman pek alışılmış bir şey değil gibi geldi bana.

Neyse sonuçta hamilelik ve doğumlardan evliliğinizi pek yaşayamamış olabilirsiniz. Çocuklarınız da çok küçük olmalı...

Ancak eşinin seni sevmediğini düşünmen çok yanlış bana kalırsa.

Belki zaman zaman sana karşı sert davranıyor olsa da, hoş olmayan sözcükler sarf etse de, seni kırsa da, sonunda sana karşı haksızlık ettiğini anlamış.

Seni kaybetmek istemiyor ki, artık eski eşini aramayacağına söz vermiş, senden özür dilemiş, seni kaybetmek istemediğini anlatmaya çalışmış. Bence sen de artık eski eşiyle ilgili endişelerinden kurtul, eğer bu konuda sürekli tartışma çıkarıyorsan, bundan vazgeç.

Evde çocuklarını da düşünerek biraz huzur ortamı yaratmaya çalış.

Belki de eşinin üzerine çok fazla gittiğin için onu çileden çıkarıyor olabilir misin?

Belki de bundan sonra her şey çok daha olumlu gidecek, çocuklarınla ve eşinle daha mutlu bir ortamı yakalayabileceksinizdir, kim bilir.

Ama bence şu anda boşanmayı düşünmemelisin. Ben eşinin samimi olduğuna inanmak istiyorum.