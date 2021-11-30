Eşim oyun bağımlısı

Görümcem kötü bir evlilik yaptı. Boşandığı sırada biz eşimle evlendik ve hep bize sitem etti. Ne yaptı, etti bir de kayınvalidemle aramı açtı.

Eşim ve ben 13 yıllık sevgililikten sonra evlendik. 1.5 yıldır da evliyiz. Çok büyük bir aşkla evlendik, hâlâ da birbirimizi çok seviyoruz.

Ama eşimin ablası beni hiç sevmedi. Her şeyimi kıskanıp beni kendi akrabalarına kötü biriymişim gibi anlattı. “Beni kıskanıyor” dedi.

Kendisi 17 yaşında evlenmiş ve “Hiçbir şey yaşamadan evlendim. Sen yaşıyorsun, ne güzel” diyor.

Sonuçta beklenen oldu ve eşinden boşandı.

Kayınvalidemle de aram hep iyi oldu. Görümcem eşinden boşandığı sırada biz evlendik. 2 haftalık evliyken bile bize sitem etmeye başladı: “Kendinizi hemen çektiniz. Biz aile değil miyiz? Ödemelerinizi, yediğinizi içtiğinizi ayırdınız.”

Kayınvalidem, görümcemin etkisiyle benden uzaklaştı. Kısacası görümcem ne yaptı, etti, kayınvalidemle aramı açtı. Bir akrabaları hakkımda konuştukları her şeyi bana anlattı.

Ona inandım çünkü daha önce kendi gözlerimle de gördüm. Yazışmalarını okudum.

