Eşim internette tanıştığı bir gençle beraber olmuş

Merhaba Güzin Abla, 3 yıllık bir evliyim. Karım yabancı uyruklu, bir de kızımız var...

Ben vardiyalı çalışıyorum. Eşim işteyken kızıma ben, ben işteyken eşim bakıyor. Son zamanlarda aramız iyi değildi. Eşim sosyal medyada eskiye göre daha aktif olmuştu, ben durumu anlayıp ona uyarılarda bulundum. “Artık benimle fotoğraflar koymuyorsun, bekâr bir kadın gibi pozlar veriyorsun” diye.

Başkaları tarafından beğenilmek istediğini fark ettim. “Beni baskı altına alma” dedi. Ben de onu kendi haline bıraktım. Bana eskisi gibi yakın değildi, aksine garip davranıyordu.

Böyle olmasının nedenini, uzun süredir ailesini görememesine bağlıyor, fazla da üstelemiyordum.

Ama ne yazık ki ülkesinin biletleri çok pahalı olduğu için yakın zamanda ailesini gidip görmesi zor görünüyordu.

Birkaç gün önce bana konuşmak istediğini söyledi, bir anda ağlamaya başladı. “Ağlama, anlat ne oldu” dedim.

“Hatırlıyor musun ben ülkemde yaşadığım bir olayı anlatmıştım sana, şimdi aynısı oldu ve hiçbir şey yapamadım” dedi.

Ben şoka girdim.

Ülkesinde yaşadığı olay şuydu: Bir genç onu kandırıp, onunla cinsel ilişkiye girmeye çalışmış, o da sadece ‘yapma’ diyerek ağlamış. Ne polise gitmiş ne de başka bir şey yapmış... “Bunu nasıl yaparsın, senin hiç iraden yok mu? Bu olay ne zaman ve kiminle oldu” diye sordum...

8 ay önce de Instagram’dan tanıştığı bir gençle görüşmek istemiş, niyeti sadece birlikte bir şeyler içmekmiş. O genç onu motel türü bir yere götürmüş. Orada kaldığını, odasından unuttuğu bir şeyi alacağını söylemiş. Karım durumu hâlâ idrak edememiş. O gençle odasına girmiş, genç de kapıyı kapatmış. O an olan olmuş. Karım gitmek istemiş, adam “gitme” demiş.

Adam onunla cinsel ilişkiye girmiş, her şey bittikten sonra, onu bırakıp gitmiş. Karım hiçbir şey yapamamış. Çok ağlamış ve o gence bir sürü kötü mesaj atmış.

Ben ona neden tanımadığı bir erkekle görüşmeye gittiğini sordum. “Çok yalnızdım. Seninle son zamanlarda hiç yalnız kalamıyorduk. Biriyle biraz dışarı çıkmak istedim” dedi.

“Aklımda asla seni aldatmak yoktu. Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım” dedi.

Benden özür diledi, “Boşanmak istersen saygı duyarım” dedi.

Bu olaydan sonra bir süredir kendime gelemedim. Karıma güvenim kırıldı.

Ancak karım çok pişman.

Şu an kafam çok karışık. Karıma güvenmek istiyorum ancak bu durumun üstesinden gelmek çok kolay gözükmüyor.

◊ Rumuz: Aldatılmak

YANIT

Sevgili oğlum, beni bağışla ama ya çok safsın ya da karını sevdiğin için böyle görünmek istiyorsun. Ne demek evli bir kadının instgram’da tanıştığı, 8 aydır yazıştığı bir gençle bir şeyler içmek için çıkıp dolaşmak istemesi... Hiç tanımadığı bir erkekle içki içmesi, hele hele onunla kaldığı motele gitmesi...

Bunların başına gelebileceğini nasıl düşünmez?

Olanları senin duyabileceğin korkusuyla sana anlatmak istemiş. Şimdi de sen, ‘bundan sonra karıma nasıl güveneyim’ diyorsun. Çok haklısın...

Bu olayı sindirebileceksen elbette senin bileceğin iş. Ancak her şeye rağmen kızının hatırına karını affetsen de, bundan sonra onu çok iyi izlemek zorundasın.