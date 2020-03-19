Eşim internet bağımlısı

1.5 yıllık evliyim ama bir süredir ilişkimiz sadece evlilik cüzdanından ibaret. Eşim vaktini internette geçiriyor. Yeniden birlikte vakit geçirmemiz için ne yapmam gerek?
Sevgili Güzin Abla, 28 yaşındayım ve 1.5 yıllık evliyim. Bu benim ikinci evliliğim. Diğer eşimden de 7 yaşında bir kızım var.
2 ay önce yeni eşimden bir kızım daha oldu. Evliliğimizin ilk yılı her şey yolundaydı. Ancak bir süredir ilişkimiz sadece evlilik cüzdanından ibaret.
Eşimin telefon oyunu, bilgisayarda film izleme ve TV izleme alışkanlığı var. Eşimle bir akşam sohbet etmeyi, yemekten sonra çay içmeyi, çocuklarla oynamayı, yani birlikte vakit geçirmeyi çok istiyorum. Sanırım bu isteğim hiç olmayacak. Onun bağımlı olduğunu düşünüyorum. TV olmazsa bilgisayar ya da telefon... Bize kendisini arada bir gösteriyor. Yemek yerken yüzünü 10 dakika görebilirsek görüyoruz.
İlk kızım ayrı olduğum öz babasını arıyor. Ona sadece ben yetemiyorum. Eşim sürekli bir şeyler izlediği için aile gibi yaşamıyoruz. Biliyorum, bu durumu son yıllarda yaşayan bir tek biz değilizdir.
İnternetin, teknolojinin ilerlemesi ailelere böyle kopukluk getirdi. Aile bağlarımız zayıfladı... Birçok aile aynı sorunu yaşıyor.
Endişem 2 aylık bebeğime normal bir aile ortamı kazandıramayacak olmam. O da babasız büyüyecek, diğer kızımı büyüttüğüm gibi...
Karı koca hayatımız bitiyor. Ben yatıyorum, o sonradan gece yarısı yatağa gelirse geliyor. Hemen uykuya dalıyor...
Ne yapmam gerek? Hiç bitmeyen sinir stresten uyku uyuyamaz hale geldim. Mutlu değilim Güzin Abla. Vereceğin tavsiyelere ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Evliliğim bitiyor
YANIT
Güzel kızım, bak sen de söylüyorsun ya maalesef bu bilgisayar, cep telefonu, internet bağımlılığı birçok evde görülüyor.
Yalnız gençler arasında değil, koskoca insanlarda da bu alışkanlık artık normal sınırları aşmış durumda.
Senin gibi bu durumdan yakınan pek çok evli insan var.
Hem sadece erkekler değil, kadınlarda da görülüyor bu bağımlılık… Tabii gençleri hiç saymayalım daha iyi. Aileler sırf bu yüzden çocuklarını psikologlara taşıyıp duruyor.
Üstelik sen 2 aylık bir bebeğin olduğunu söylüyorsun.
İşte bazı erkeklerin eşlerinden uzak durmalarının en önemli nedenlerinden biri de bu yeni doğmuş bebek oluyor.
Erkekler zaman zaman eşlerinin bebekleriyle ilgilenmesini, ona aşırı sevgi göstermesini kıskanabiliyor.
Küçük bebeğin gece ağlamaları, annenin sık sık ona bakmak için yataktan kalkıp yanına gitmesi genelde bencil davranmayı alışkanlık edinen erkekleri huzursuz edebiliyor.
Çünkü genellikle evde en fazla ilgiyi görmek, en çok sevgiyi beklemek erkeğin hakkıdır ya...
Bunun dışında sanırım sen hemen evlenir evlenmez hamile kalmışsın. Evliliğinin cicim aylarında hamilelik sorunlarıyla karşılaşmışsınız.
Derken ardından bebeğin doğumu ile eşinin sana karşı ilgisi azalmış. İtiraf et, bu arada biraz da kendini salıvermiş olabilirsin.
Üstelik sanırım eşin senden yaşça biraz büyük olabilir mi?
Bütün bu saydıkların sana karşı heyecanını kaybettiğini gösteriyor. Yine de hemen umutsuzluğa kapılma, ayrılmayı düşünme...
Henüz karar vermek için çok erken. Evlilikte cinsel yaşam pek çok nedenden bozulabilir. Ama bir kadın olarak sen eşini tekrar yanına, yatağına çekmeyi başarabilirsin.
Ona sevgiyle, şefkatle yaklaşman, ilgi göstermen, kendine iyi bakıp çekici görünmeye çalışman, en önemlisi de onunla tartışmaktan kaçınman çok önemli.
Eşim internet bağımlısı
1.5 yıllık evliyim ama bir süredir ilişkimiz sadece evlilik cüzdanından ibaret. Eşim vaktini internette geçiriyor. Yeniden birlikte vakit geçirmemiz için ne yapmam gerek?
Sevgili Güzin Abla, 28 yaşındayım ve 1.5 yıllık evliyim. Bu benim ikinci evliliğim. Diğer eşimden de 7 yaşında bir kızım var.
2 ay önce yeni eşimden bir kızım daha oldu. Evliliğimizin ilk yılı her şey yolundaydı. Ancak bir süredir ilişkimiz sadece evlilik cüzdanından ibaret.
Eşimin telefon oyunu, bilgisayarda film izleme ve TV izleme alışkanlığı var. Eşimle bir akşam sohbet etmeyi, yemekten sonra çay içmeyi, çocuklarla oynamayı, yani birlikte vakit geçirmeyi çok istiyorum. Sanırım bu isteğim hiç olmayacak. Onun bağımlı olduğunu düşünüyorum. TV olmazsa bilgisayar ya da telefon... Bize kendisini arada bir gösteriyor. Yemek yerken yüzünü 10 dakika görebilirsek görüyoruz.
İlk kızım ayrı olduğum öz babasını arıyor. Ona sadece ben yetemiyorum. Eşim sürekli bir şeyler izlediği için aile gibi yaşamıyoruz. Biliyorum, bu durumu son yıllarda yaşayan bir tek biz değilizdir.
İnternetin, teknolojinin ilerlemesi ailelere böyle kopukluk getirdi. Aile bağlarımız zayıfladı... Birçok aile aynı sorunu yaşıyor.
Endişem 2 aylık bebeğime normal bir aile ortamı kazandıramayacak olmam. O da babasız büyüyecek, diğer kızımı büyüttüğüm gibi...
Karı koca hayatımız bitiyor. Ben yatıyorum, o sonradan gece yarısı yatağa gelirse geliyor. Hemen uykuya dalıyor...
Ne yapmam gerek? Hiç bitmeyen sinir stresten uyku uyuyamaz hale geldim. Mutlu değilim Güzin Abla. Vereceğin tavsiyelere ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Evliliğim bitiyor
YANIT
Güzel kızım, bak sen de söylüyorsun ya maalesef bu bilgisayar, cep telefonu, internet bağımlılığı birçok evde görülüyor.
Yalnız gençler arasında değil, koskoca insanlarda da bu alışkanlık artık normal sınırları aşmış durumda.
Senin gibi bu durumdan yakınan pek çok evli insan var.
Hem sadece erkekler değil, kadınlarda da görülüyor bu bağımlılık… Tabii gençleri hiç saymayalım daha iyi. Aileler sırf bu yüzden çocuklarını psikologlara taşıyıp duruyor.
Üstelik sen 2 aylık bir bebeğin olduğunu söylüyorsun.
İşte bazı erkeklerin eşlerinden uzak durmalarının en önemli nedenlerinden biri de bu yeni doğmuş bebek oluyor.
Erkekler zaman zaman eşlerinin bebekleriyle ilgilenmesini, ona aşırı sevgi göstermesini kıskanabiliyor.
Küçük bebeğin gece ağlamaları, annenin sık sık ona bakmak için yataktan kalkıp yanına gitmesi genelde bencil davranmayı alışkanlık edinen erkekleri huzursuz edebiliyor.
Çünkü genellikle evde en fazla ilgiyi görmek, en çok sevgiyi beklemek erkeğin hakkıdır ya...
Bunun dışında sanırım sen hemen evlenir evlenmez hamile kalmışsın. Evliliğinin cicim aylarında hamilelik sorunlarıyla karşılaşmışsınız.
Derken ardından bebeğin doğumu ile eşinin sana karşı ilgisi azalmış. İtiraf et, bu arada biraz da kendini salıvermiş olabilirsin.
Üstelik sanırım eşin senden yaşça biraz büyük olabilir mi?
Bütün bu saydıkların sana karşı heyecanını kaybettiğini gösteriyor. Yine de hemen umutsuzluğa kapılma, ayrılmayı düşünme...
Henüz karar vermek için çok erken. Evlilikte cinsel yaşam pek çok nedenden bozulabilir. Ama bir kadın olarak sen eşini tekrar yanına, yatağına çekmeyi başarabilirsin.
Ona sevgiyle, şefkatle yaklaşman, ilgi göstermen, kendine iyi bakıp çekici görünmeye çalışman, en önemlisi de onunla tartışmaktan kaçınman çok önemli.