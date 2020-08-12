Eşim çocuk istemiyor

Eşimle 2 yıldır evliyiz. İlişkimiz boyunca evde hep kavga ve gürültü vardı. Son zamanlarda da çocuk istemediğini söylüyor. Bu fikrini değiştirmek için ne yapmalıyım?
2 yıllık evliyim... Kötü bir geçmişim olmasına rağmen eşimle birbirimizi severek evlendik. Fakat ondan beklediğim ilgiyi göremeyince hep aklıma eski sevgilim gelmeye başladı.
Eşim de önceki ilişkimi biliyordu. Bu yüzden, 2 yıl boyunca hep kavga hep gürültü vardı evimizde.
Evlendiğimden beri çalışıyorum. Eşim eve para getirmiyor ve benim maaşımla geçiniyoruz. Kaç defa bu durumu dile getirdim ama hiç istifini bozmadı.
Ben de sürekli küsüp annemin evine gittim. Bir gece yarısı saat 2’de eve sarhoş geldi ve bana vurdu. Ben de ona karşılık verdim.
Ardından eşim, annesini köyüne götürmek için evden ayrıldı. O sırada sanki her şey düzelmiş sıkıntımız yok gibiydi. Ta ki dönünceye kadar...
Geldiğinde telefonunu karıştırdım ve bir kadınla görüntülü konuştuğunu yakaladım, yıkıldım. Boşanacaktım ama vazgeçirdi.
Tartışmalarımızda “Beni aldattın” deyince, eski defterleri açmaya başladı. Haklıyken haksız duruma düştüm.
Sonunda “Boşayacağım seni” dedi. Ben de ona küsüp teyzemin evine gittim.
Oraya da geldi ve eve döndük. Yine tartışmalarımız devam etti. Bu sefer eşim, çocuk istemediğini söyledi ve ekledi, “Evliliğimiz oturmadığı sürece, ben çocuğumun ortada kalmasını istemiyorum.”
Kaç gündür gönlünü almaya çalışıyorum.
Bana “Kendini kasma, rahat ol, senin değişmediğini görmediğim sürece çocuk istemiyorum” dedi.
Sonra da aynı gece “Çok hoşuma gitti benimle ilgilenmen. 2 senedir bu anı bekliyorum” dedi.
Ama şimdi, ben kovalıyorum o kaçıyor ve yaklaşmak istemiyor. Neden böyle davranıyor, anlamıyorum! Ne yapmam gerekiyor Güzin Abla?
Rumuz: Evliliğim bitiyor
YANIT
Sevgili kızım, önce şu “Benim kötü bir geçmişim vardı” sözüne açıklık getirelim. Sanırım evlenmeden önce bir sevgilin varmış, onunla büyük ihtimalle birlikte olmuşsun.
Şimdi evlendiğin adam, önce bu durumu kabullenmiş ama her fırsatta da başına kakıyor. Tipik bir Türk erkeği zihniyeti bu. Ama ne yapalım ki, onu sevmişsin...
Öyle ki eve bakmamasına, zaman zaman sana kötü davranmasına rağmen evliliğini yürütmeye çalışıyorsun.
Bir yerde eşinin söylediği çok doğru; evliliğiniz hâlâ tam olarak oturmamış. Bu yüzden de çocuk yapmanız doğru değil. Her şeye rağmen mantıklı düşünüyor.
Sen daha duygusal davranıyorsun, mutlaka çocuk istiyorsun belli ki...
Ama eğer böyle giderse boşanırsanız, o çocuk iki arada kalacak, eşin de bunu istemiyor. Baksana ikide bir evi terk ediyorsun, eşin senin geçmişini hâlâ yüzüne vuruyor. Böyle bir evliliğe bir de çocuk katmak hiç doğru değil.
Sense, pek çok kadının düşündüğü gibi, “Bir çocuğumuz olursa yuvam daha sağlamlaşır” diyorsun.Bana göre çok yanlış ve hiçbir zaman sonuç vermeyen bir düşünce bu. Üstelik bu adam eve para getirmiyor.
Çocuğunuz olursa değişir mi?
Bana göre bu evliliğin pek tutar tarafı yok ama insanlar değişebilir. Aslında pek çok kusuru olsa da seni her seferinde alıp eve döndürdüğüne göre pek de kötü biri değil, üstelik belli ki seni seviyor...
İyi düşün, karar ver.
Ona sevgiyle ve şefkatle yaklaş. Bu adama bazı şeyleri ancak tatlılıkla kabul ettirebileceğini de sakın unutma...
Eşim çocuk istemiyor
Eşimle 2 yıldır evliyiz. İlişkimiz boyunca evde hep kavga ve gürültü vardı. Son zamanlarda da çocuk istemediğini söylüyor. Bu fikrini değiştirmek için ne yapmalıyım?
2 yıllık evliyim... Kötü bir geçmişim olmasına rağmen eşimle birbirimizi severek evlendik. Fakat ondan beklediğim ilgiyi göremeyince hep aklıma eski sevgilim gelmeye başladı.
Eşim de önceki ilişkimi biliyordu. Bu yüzden, 2 yıl boyunca hep kavga hep gürültü vardı evimizde.
Evlendiğimden beri çalışıyorum. Eşim eve para getirmiyor ve benim maaşımla geçiniyoruz. Kaç defa bu durumu dile getirdim ama hiç istifini bozmadı.
Ben de sürekli küsüp annemin evine gittim. Bir gece yarısı saat 2’de eve sarhoş geldi ve bana vurdu. Ben de ona karşılık verdim.
Ardından eşim, annesini köyüne götürmek için evden ayrıldı. O sırada sanki her şey düzelmiş sıkıntımız yok gibiydi. Ta ki dönünceye kadar...
Geldiğinde telefonunu karıştırdım ve bir kadınla görüntülü konuştuğunu yakaladım, yıkıldım. Boşanacaktım ama vazgeçirdi.
Tartışmalarımızda “Beni aldattın” deyince, eski defterleri açmaya başladı. Haklıyken haksız duruma düştüm.
Sonunda “Boşayacağım seni” dedi. Ben de ona küsüp teyzemin evine gittim.
Oraya da geldi ve eve döndük. Yine tartışmalarımız devam etti. Bu sefer eşim, çocuk istemediğini söyledi ve ekledi, “Evliliğimiz oturmadığı sürece, ben çocuğumun ortada kalmasını istemiyorum.”
Kaç gündür gönlünü almaya çalışıyorum.
Bana “Kendini kasma, rahat ol, senin değişmediğini görmediğim sürece çocuk istemiyorum” dedi.
Sonra da aynı gece “Çok hoşuma gitti benimle ilgilenmen. 2 senedir bu anı bekliyorum” dedi.
Ama şimdi, ben kovalıyorum o kaçıyor ve yaklaşmak istemiyor. Neden böyle davranıyor, anlamıyorum! Ne yapmam gerekiyor Güzin Abla?
Rumuz: Evliliğim bitiyor
YANIT
Sevgili kızım, önce şu “Benim kötü bir geçmişim vardı” sözüne açıklık getirelim. Sanırım evlenmeden önce bir sevgilin varmış, onunla büyük ihtimalle birlikte olmuşsun.
Şimdi evlendiğin adam, önce bu durumu kabullenmiş ama her fırsatta da başına kakıyor. Tipik bir Türk erkeği zihniyeti bu. Ama ne yapalım ki, onu sevmişsin...
Öyle ki eve bakmamasına, zaman zaman sana kötü davranmasına rağmen evliliğini yürütmeye çalışıyorsun.
Bir yerde eşinin söylediği çok doğru; evliliğiniz hâlâ tam olarak oturmamış. Bu yüzden de çocuk yapmanız doğru değil. Her şeye rağmen mantıklı düşünüyor.
Sen daha duygusal davranıyorsun, mutlaka çocuk istiyorsun belli ki...
Ama eğer böyle giderse boşanırsanız, o çocuk iki arada kalacak, eşin de bunu istemiyor. Baksana ikide bir evi terk ediyorsun, eşin senin geçmişini hâlâ yüzüne vuruyor. Böyle bir evliliğe bir de çocuk katmak hiç doğru değil.
Sense, pek çok kadının düşündüğü gibi, “Bir çocuğumuz olursa yuvam daha sağlamlaşır” diyorsun.Bana göre çok yanlış ve hiçbir zaman sonuç vermeyen bir düşünce bu. Üstelik bu adam eve para getirmiyor.
Çocuğunuz olursa değişir mi?
Bana göre bu evliliğin pek tutar tarafı yok ama insanlar değişebilir. Aslında pek çok kusuru olsa da seni her seferinde alıp eve döndürdüğüne göre pek de kötü biri değil, üstelik belli ki seni seviyor...
İyi düşün, karar ver.
Ona sevgiyle ve şefkatle yaklaş. Bu adama bazı şeyleri ancak tatlılıkla kabul ettirebileceğini de sakın unutma...