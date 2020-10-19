Eşim çevresindeki kızlarla flört ediyor

Sevdiğim kız her ayrılığımızda eski sevgilisine dönüyordu. Ondan ayrılınca da tekrar bana... Sonunda “Neden bunu yapıyorsun” diye sordum. “Keşke ikinizle de olabilsem, ikinizle de evlenebilsem” diye yanıt verdi.

Merhaba Güzin Abla, umarım iyisinizdir ve hep iyi olursunuz...

Ben 30 yaşında bir adamım, yaklaşık 2 yıl birlikte olduğum bir kız vardı. Bu kız, benden önce kendinden 12 yaş büyük ve zengin bir adamla ilişki yaşamış... İlişkileri bir dargın bir barışık sürmüş...

Yine ayrı oldukları bir dönemde biz tanıştık. Bir süre sonra beni sevmeye başladığını söyledi.

Ama ben ona bir türlü inanamıyordum, hep aklında eski sevgilisinin olduğunu düşünüyordum. Belki bir umutla, onu unutur ve beni sever diye bekliyordum ama öyle olmadı.

Biz de bir ayrılıp bir barışıyorduk ve her ayrılığımızda eski sevgilisine gidiyordu.

Onunla ayrıldığında ise bana geliyordu.

Bunları bile bile ben onu sevmeye devam ediyordum.

