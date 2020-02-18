Eşim borçlarını bana ödetiyor

3 ay önce evlendiğim eşim, çalışmıyor ve borçlarını da bana ödetiyor. Aklımdan sürekli boşanmak geçiyor. Ne yapmalıyım?
Merhaba Ablacığım, 30 yaşında genç bir kadınım. 3 ay önce severek evlendim. Eşim ilk tanıştığımızda işyeri olduğunu, çalışmayı sevdiğini ve gerekirse hamallık yapıp bana bakabileceğini söylemişti. Ama söylediklerinin hepsi yalan çıktı.
Nişanlandığımız günden itibaren çalışmadı. Evlendikten sonra da bütün gün evde yatmaya devam etti. Uçan kuşa dahi borcu varmış. Bana da kredi çektirdi, kredi kartlarımı aldı kullandı ve hiçbirini ödeyemedi.
Ben işe gidiyorum ve onun borçlarını ödüyorum. Çalıştığım şirket tarafından karşılanan eşyalı bir evde oturuyoruz; kendimize bir ev bile kurmadık.
Artık ona hiç inancım kalmadı. Sürekli, “O iş olursa kurtuluruz, bu iş olursa kurtuluruz” deyip beni oyalıyor ama kendisi sabaha kadar oturup akşama kadar yatıyor.
Bir başkasının yanında da çalışamayacağını söylüyor. Aklımdan sürekli boşanmak geçiyor. Bir yandan da yaza kadar bekleyip toplanacağını, eğer toplanamazsa o zaman ayrılmam gerektiğini söylüyor. Benim iş yerindeki mevkim, çalıştığım bölüm iyi.
Eşimse lise mezunu, çok zengin bir ailede büyüyüp işlerini batırmış ve onları beş kuruşsuz bırakmış.
Sizce ben ne yapmalıyım? O kadar mutsuzum ki içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. ◊ Rumuz: Eşim çalışmıyor
YANIT
Sevgili kızım, hani çok genç, tecrübesiz olsan hadi neyse... Ama olgun yaşta bir genç hanımsın. Hiç mi uyanmadın, hiç mi evlenmeden önce bu adamı araştırma gereği duymadın?
Belli ki bu adam senin durumuna, mevkine, kazancına güvenmiş, “Bu kadın bana bakar, ben de yan gelir yatarım” diye düşünmüş. Belki üzüleceksin ama seninle sırf bu yüzden evlenmiş gibi geldi bana.
Baksana zengin bir aileden geldiği halde, ailesinin varını yoğunu batırmış biri bu. Şimdiden sonra mı değişecek!
Senin en büyük hatan evlenmeye kalkışmadan önce bütün bunları sorup soruşturup onunla ilgili bütün bu bilgileri almamış olman.
Nişanlılık döneminde bile çalışmadığını görmedin mi? Tamam, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda iş bulmak pek kolay değil. Üniversite mezunları bile kolay kolay iş bulamıyor. Ama bu adam “Ben kimsenin emrinde çalışmam” diye kestirip atıyor.
Hani, “Hamallık yaparım da sana bakarım” diyordu. Ne oldu bu sözlere?
Demek ki o ailesinden sonra senin gibi şefkatli, sevgi dolu, onun her sözüne inanan birini bulmak için beklemiş bunca zaman...
Bu adamın değişeceğini düşünme, nasıl alıştıysa öyle gidecektir. Bu tipler genellikle kadınlara karşı çok nazik, çok kibar, çok düşünceli davranırlar, onlara çok değer verdiklerini belli ederler...
Ta ki, elde edinceye, ikna edinceye kadar. Sen de sanırım bu şekilde onunla evlenmeye kadar gitmişsin.
Hayat müşterektir elbette, iyi niyetinden hiç kuşku duymadığın eşin, evlendikten sonra bir şekilde şanssızlık sonucu işsiz kalır, ailenizi bir süre sen geçindirirsin; eyvallah!
Ama onun iş aradığını, her türlü işi yapmaya hazır olduğunu görür, güvenirsin. Ama bu senin yaşadıklarında ben iyi niyet göremiyorum.
Bu yüzden kendine yazık etme, güzel kızım.
Eşim borçlarını bana ödetiyor
3 ay önce evlendiğim eşim, çalışmıyor ve borçlarını da bana ödetiyor. Aklımdan sürekli boşanmak geçiyor. Ne yapmalıyım?
Merhaba Ablacığım, 30 yaşında genç bir kadınım. 3 ay önce severek evlendim. Eşim ilk tanıştığımızda işyeri olduğunu, çalışmayı sevdiğini ve gerekirse hamallık yapıp bana bakabileceğini söylemişti. Ama söylediklerinin hepsi yalan çıktı.
Nişanlandığımız günden itibaren çalışmadı. Evlendikten sonra da bütün gün evde yatmaya devam etti. Uçan kuşa dahi borcu varmış. Bana da kredi çektirdi, kredi kartlarımı aldı kullandı ve hiçbirini ödeyemedi.
Ben işe gidiyorum ve onun borçlarını ödüyorum. Çalıştığım şirket tarafından karşılanan eşyalı bir evde oturuyoruz; kendimize bir ev bile kurmadık.
Artık ona hiç inancım kalmadı. Sürekli, “O iş olursa kurtuluruz, bu iş olursa kurtuluruz” deyip beni oyalıyor ama kendisi sabaha kadar oturup akşama kadar yatıyor.
Bir başkasının yanında da çalışamayacağını söylüyor. Aklımdan sürekli boşanmak geçiyor. Bir yandan da yaza kadar bekleyip toplanacağını, eğer toplanamazsa o zaman ayrılmam gerektiğini söylüyor. Benim iş yerindeki mevkim, çalıştığım bölüm iyi.
Eşimse lise mezunu, çok zengin bir ailede büyüyüp işlerini batırmış ve onları beş kuruşsuz bırakmış.
Sizce ben ne yapmalıyım? O kadar mutsuzum ki içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. ◊ Rumuz: Eşim çalışmıyor
YANIT
Sevgili kızım, hani çok genç, tecrübesiz olsan hadi neyse... Ama olgun yaşta bir genç hanımsın. Hiç mi uyanmadın, hiç mi evlenmeden önce bu adamı araştırma gereği duymadın?
Belli ki bu adam senin durumuna, mevkine, kazancına güvenmiş, “Bu kadın bana bakar, ben de yan gelir yatarım” diye düşünmüş. Belki üzüleceksin ama seninle sırf bu yüzden evlenmiş gibi geldi bana.
Baksana zengin bir aileden geldiği halde, ailesinin varını yoğunu batırmış biri bu. Şimdiden sonra mı değişecek!
Senin en büyük hatan evlenmeye kalkışmadan önce bütün bunları sorup soruşturup onunla ilgili bütün bu bilgileri almamış olman.
Nişanlılık döneminde bile çalışmadığını görmedin mi? Tamam, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda iş bulmak pek kolay değil. Üniversite mezunları bile kolay kolay iş bulamıyor. Ama bu adam “Ben kimsenin emrinde çalışmam” diye kestirip atıyor.
Hani, “Hamallık yaparım da sana bakarım” diyordu. Ne oldu bu sözlere?
Demek ki o ailesinden sonra senin gibi şefkatli, sevgi dolu, onun her sözüne inanan birini bulmak için beklemiş bunca zaman...
Bu adamın değişeceğini düşünme, nasıl alıştıysa öyle gidecektir. Bu tipler genellikle kadınlara karşı çok nazik, çok kibar, çok düşünceli davranırlar, onlara çok değer verdiklerini belli ederler...
Ta ki, elde edinceye, ikna edinceye kadar. Sen de sanırım bu şekilde onunla evlenmeye kadar gitmişsin.
Hayat müşterektir elbette, iyi niyetinden hiç kuşku duymadığın eşin, evlendikten sonra bir şekilde şanssızlık sonucu işsiz kalır, ailenizi bir süre sen geçindirirsin; eyvallah!
Ama onun iş aradığını, her türlü işi yapmaya hazır olduğunu görür, güvenirsin. Ama bu senin yaşadıklarında ben iyi niyet göremiyorum.
Bu yüzden kendine yazık etme, güzel kızım.