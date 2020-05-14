Eşim benimle artık ilgilenmiyor

6 aylık evliyiz. Eşim beni arzulamıyor. İnternetten yabancı uyruklu kadınları izliyor. Bir evlilik böyle yürür mü?
32 yaşındayım, eşim de 33... 4 senelik birlikteliğin ardından evlendik. Evleneli 6 ay oldu.
Eşim beni arzulamıyor.
2 ayda bir, o da ben istersem birlikte oluyoruz.
Bu sırada da çocuksu ve şımarık hareketler yapıyor.
Ben 44-46 bedenim. Yani biraz topluyum. Fakat çirkin bir kadın değilim, aksine birçok kişi seksi olduğumu düşünür. Fakat eşim öyle düşünmüyor olmalı.
Artık kendimi sadece evde eşine hizmet etmek için tutulmuş biri gibi görüyorum.
Çalışan bir kadınım, kendi ofisim var, ev kadını da değilim üstelik. Bu durumda kadınlığımı kaybediyorum sanki... Evlenmeden önce internette yabancı uyruklu kadınları aratıp onları izliyordu. “Evlendikten sonra bu alışkanlığından vazgeçer” diye düşünmüştüm ama devam ediyor. İnternette izlediği kadınları gördükçe sinirlerim bozuluyor. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum.
Evliliğimizin ikinci ayında bu soğukluğunun nedenini sordum eşime. “Çok çalışıyorum, halim yok” dedi. Geçen gün yine sordum, halen evliliğe alışamadığını söyledi. Kısacası hep bir bahane buluyor.
Ben böyle bir muameleyi hak etmediğimi düşünüyorum.
Sizce bir evlilik böyle yürür mü, bana yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Yeni evli
YANIT
Sevgili kızım, 4 yıllık bir beraberlikten sonra evlenmişsiniz.
Bu arada anlattığın soruna dair hiç mi bir şey hissetmedin?
4 yıl, birbirinizi tanımak için yeterli bir zaman.
Bu süreç sonunda
evlenmeye karar verdiğinize göre, ikiniz de birbirinizden memnun kalmış, evlilikte uyum sağlayacağınızdan emin olmuşsunuz demektir.
Evlilik bana göre ruhsal açıdan uyum sağlamak kadar bedensel açıdan da uyum sağlamak demektir.
Ve bu gerçekten çok çok önemlidir.
Cinsellik evlilikte çok önemli bir paylaşımdır.
Gerçek bir evlilik
cinsel yaşam olmadan sürdürülemez. Sürdürebilenler
çok nadirdir.
Eşinin seni arzulamamasından duyduğun üzüntüyü anlamamak mümkün değil.
Eşinin seninle ilgilenmek yerine başka kadınlara ilgi duyup onları izlemesi elbette kendini aşağılanmış hissetmene neden olur.
Bir kadın olarak tabii ki sevilmek, beğenilmek, arzu edilmek istersin.
Buna hiç kimse itiraz edemez...
Ama şunu söylemek istiyorum, burada sorun sende değil.
44 ya da 46 beden olman senin arzu edilmemeni açıklamaz.
Bu durumda ben eşinde sorun olduğunu düşünüyorum.
Eğer daha önce birlikte olmadıysanız, bu durumu fark etmemiş olabilirsin.
Eşinin ya psikolojik ya da fizyolojik sorunları olmalı.
Seninle birlikteliği sırasında şımarık hareketler yaptığını söylüyorsun. Bu da bana çok normal görünmedi.
Bu hareketleri, kendine güvensizliğinin belirtileri olabilir.
Sevgili kızım, eğer eşini seviyorsan, ondan ayrılmayı göze alamıyorsan, mutlaka onunla beraber bir uzmana başvurup bu sorunun çözümlenmesi için çaba göstermelisin.
Umutsuzluğa kapılma.
Bu tür sorunlar psikanaliz ya da psikoterapi sayesinde çözüme ulaşır.
Eşim benimle artık ilgilenmiyor
6 aylık evliyiz. Eşim beni arzulamıyor. İnternetten yabancı uyruklu kadınları izliyor. Bir evlilik böyle yürür mü?
32 yaşındayım, eşim de 33... 4 senelik birlikteliğin ardından evlendik. Evleneli 6 ay oldu.
Eşim beni arzulamıyor.
2 ayda bir, o da ben istersem birlikte oluyoruz.
Bu sırada da çocuksu ve şımarık hareketler yapıyor.
Ben 44-46 bedenim. Yani biraz topluyum. Fakat çirkin bir kadın değilim, aksine birçok kişi seksi olduğumu düşünür. Fakat eşim öyle düşünmüyor olmalı.
Artık kendimi sadece evde eşine hizmet etmek için tutulmuş biri gibi görüyorum.
Çalışan bir kadınım, kendi ofisim var, ev kadını da değilim üstelik. Bu durumda kadınlığımı kaybediyorum sanki... Evlenmeden önce internette yabancı uyruklu kadınları aratıp onları izliyordu. “Evlendikten sonra bu alışkanlığından vazgeçer” diye düşünmüştüm ama devam ediyor. İnternette izlediği kadınları gördükçe sinirlerim bozuluyor. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum.
Evliliğimizin ikinci ayında bu soğukluğunun nedenini sordum eşime. “Çok çalışıyorum, halim yok” dedi. Geçen gün yine sordum, halen evliliğe alışamadığını söyledi. Kısacası hep bir bahane buluyor.
Ben böyle bir muameleyi hak etmediğimi düşünüyorum.
Sizce bir evlilik böyle yürür mü, bana yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Yeni evli
YANIT
Sevgili kızım, 4 yıllık bir beraberlikten sonra evlenmişsiniz.
Bu arada anlattığın soruna dair hiç mi bir şey hissetmedin?
4 yıl, birbirinizi tanımak için yeterli bir zaman.
Bu süreç sonunda
evlenmeye karar verdiğinize göre, ikiniz de birbirinizden memnun kalmış, evlilikte uyum sağlayacağınızdan emin olmuşsunuz demektir.
Evlilik bana göre ruhsal açıdan uyum sağlamak kadar bedensel açıdan da uyum sağlamak demektir.
Ve bu gerçekten çok çok önemlidir.
Cinsellik evlilikte çok önemli bir paylaşımdır.
Gerçek bir evlilik
cinsel yaşam olmadan sürdürülemez. Sürdürebilenler
çok nadirdir.
Eşinin seni arzulamamasından duyduğun üzüntüyü anlamamak mümkün değil.
Eşinin seninle ilgilenmek yerine başka kadınlara ilgi duyup onları izlemesi elbette kendini aşağılanmış hissetmene neden olur.
Bir kadın olarak tabii ki sevilmek, beğenilmek, arzu edilmek istersin.
Buna hiç kimse itiraz edemez...
Ama şunu söylemek istiyorum, burada sorun sende değil.
44 ya da 46 beden olman senin arzu edilmemeni açıklamaz.
Bu durumda ben eşinde sorun olduğunu düşünüyorum.
Eğer daha önce birlikte olmadıysanız, bu durumu fark etmemiş olabilirsin.
Eşinin ya psikolojik ya da fizyolojik sorunları olmalı.
Seninle birlikteliği sırasında şımarık hareketler yaptığını söylüyorsun. Bu da bana çok normal görünmedi.
Bu hareketleri, kendine güvensizliğinin belirtileri olabilir.
Sevgili kızım, eğer eşini seviyorsan, ondan ayrılmayı göze alamıyorsan, mutlaka onunla beraber bir uzmana başvurup bu sorunun çözümlenmesi için çaba göstermelisin.
Umutsuzluğa kapılma.
Bu tür sorunlar psikanaliz ya da psikoterapi sayesinde çözüme ulaşır.