Eşim beni öldüresiye dövüyordu

Aşık olduğum kadın evli ve küçük bir çocuğu var. Ama birbirimizi çok seviyoruz, ayrılamıyoruz. Bir yandan da kendimi vicdanen rahatsız hissediyorum. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilmiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 35 yaşında, iyi bir mesleği olan, hali vakti yerinde bir adamım. 10 yıllık evliliğimi, yakın zamanda eşimden boşanarak bitirdim.

Şu an birlikte olduğum bir kadın var. Ben ona deliler gibi aşığım. O da beni seviyor.

Fakat işin tatsız yanı sevdiğim kadın evli ve küçük bir çocuğu var.

Duygularımıza engel olamayıp cinsel anlamda da beraber olduk. Artık birbirimize daha fazla bağlandık.

Ne yaparsak yapalım bir türlü birbirimizden kopamıyoruz.

Sizce hata mı yapıyoruz? Zaman zaman ayrılmayı düşündük ama yapamadık.

Bir iki gün sonra yine birbirimize koştuk. Şimdi ben çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilemiyorum.

