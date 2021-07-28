Eşim beni gece yarısı sokağa attı

Annem ve babamın kavgaları artık dayanılacak noktada değil. Psikolojik destek almak istiyorum. Ama buna izin vermiyorlar.

Merhaba Güzin Abla, ben 12 yaşında bir kızım. Annemle babamın kavgalarından psikolojim bozuldu.

Babam çok sessizdir. Bana bugüne kadar hiç babalık yapmadı. Bir de abim var. Abim çok kötü biri. Devamlı annem ve babamla kavga ediyor.

17 yaşında ve onun için “ergen” diyorlar. Fakat ergenlikle ilgisi yok. Küfürler ederek, “Defolun gidin başımdan” diyor.

Bana da çok kötü şeyler söylüyor. Hatta beni dövüyor ama babam hiçbir şey yapmıyor. Annemin sözünü de dinlemiyor.

Annemle babam da sık sık küsüyor. Babam her zaman haksız olduğu için ben de onunla konuşmuyorum. O da kötü sözler sarf ediyor. “Neden böyle söylüyorsun?” diyorum, ellerini kaldırıp, dişlerini sıkıp üstüme yürüyor. Beni boynumdan tutup yere çarpıyor. Abimle babam kavga ederken de abim sürekli bir şeyleri kırıyor.

Ben, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki ayaklarıma bir şeyler batıyor gibi...

Bir keresinde annem sinir krizi geçirirken eline kocaman bir bıçak aldı. Babamı öldürecek diye çok korktum. Sonuçta daha küçüğüm, bir şey yapamıyorum.

Ben ağlamaya başlayınca kapı çaldı ve komşumuz geldi.