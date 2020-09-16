Eşim beni aldatıyor mu

Eşime çok kızdığım için birkaç gün birbirimizden ayrı kaldık. Döndüğümde ise başka biriyle mesajlaşıyordu. Gittikçe bu durumu kıskandım. Eşim, kabul etmiyor ama aldatılıyor muyum?
Sevgili Güzin Abla, gururu kırılmış, eşini başka biri ile paylaşmış, kalben ihanete uğradığını hisseden, çocuklu, saygın bir mesleği olan bir kadınım. Her ne kadar iyi şeyler düşünmeye çalışsam da bir türlü öfkem, dargınlığım geçmiyor.
Geçen yaz, eşim basit bir nedenden bana kızdı ve küfretti. Bunun üzerine çok kırılıp babamların yanına gittim. Bayramı orada geçirdim.
O süreçte evliliğimizin iyileşmesi için bir psikiyatriste bile danıştım. Daha sonra eşimle barıştık. Evimize döndük.
Eşim her zamankinden iyi davranıyordu. Bir akşam kuzeninden mesaj geldi. Eşim gülerek cevap yazıyordu. Ben çok rahatsız oldum. Eşime kur yaptığını düşündüm kızın.
Eşim 27 yaşında, kız ise 19. O akşam koşuya gitti. Gece 23.30 gibi döndü. Yanıma gelmesini beklerken hâlâ o kızla konuştuğunu gördüm.
Mesajları kontrol ettiğimde her 15-20 dakikada bir mesajlaştıklarını ve kendi aralarında sohbet ettiklerini gördüm. Duygusal bir konuşma yok ama lüzumlu bir konuşma da geçmemiş aralarında.
Beynime kurt girmişti artık. Aldatılıyordum galiba. Bir ara telefonundaki mesajlarına ve fotoğraflarına baktım. Eşim yalnız başına geçirdiği köy ziyaretinde kuzenleriyle fotoğraflar çektirmiş.
Ama bir kız var ki mesaj çekenin hemen o genç kız olduğunu anladım. Her fırsatta eşime yaklaşmış, eşimin kendisini bileklerinden yakaladığı pozlar vermiş. Boşanmaya kararlıydım ama çocuklarıma kıyamadım.
Güven duygum incinmişti ama devam ettik. Bu yıl, eşim yine köye gidecekti. Bu defa onu yalnız bırakmayacaktım. Kızı gördüm. Çok şaşırdım. Ağırbaşlı, iyi niyetli bir hali vardı. İlk başta, gereksiz bir tavır sergileyen o kız, zamanla içine kapandı. Yaptığı tek şey, her fırsatta eşimle yan yana gelip omuzlarını ona değdirmekti.
Eşim kesinlikle ihaneti kabul etmiyor. Onu kız kardeşi olarak gördüğünü söylüyor ama ben kızın ona karşı boş olmadığını hissediyorum. Lütfen, öyle şeyler söyle ki dağılmış olan beynim, duygularım normalleşsin.
Rumuz: Nothing
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce bu genç kızın, eşinin yakın akrabası olduğunu unutuyorsun gibi geliyor bana. Eşinin de söylediği gibi onu bir kız kardeş gibi görüp onunla şakalaşmak, eğlenmek hoşuna gidiyor olabilir.
Senin bu durumu boşuna büyüttüğünü düşünüyorum. Kabul et ki sen kıskanç bir kadınsın, eşinin telefonunu karıştırmak, onu sürekli izlemek gibi sorunların var.
Evliliğinde bazı sorunlar yarattığın için de bunun bilincinde olarak bir psikiyatriste başvurmak istemişsin.
Bu genç kızın eşinde gözü olduğunu söylüyorsun, olabilir. Bazen genç kızlar en yakınlarındaki, kendilerinden büyük erkeklere karşı bir çekilme hissedebilirler...
Ama sonuçta eşinin onunla aynı duygular içinde olmadığı bir gerçek. Bunu bir ihanet olarak nitelendirmek çok yanlış olur, eşine de haksızlık etmiş olursun.
Ama sanırım zaman zaman eşinin sabrını zorlayan davranışların oluyor, onu kaybedecek sınırlara kadar geliyorsun.
Eşini seviyorsan,bu tutumundan ve tavırlarından vazgeçmelisin.
Sen de ortada gerçek anlamda bir ihanet olmadığının farkındasın aslında. Okuduğun mesajlarda bir şey bulamamışsın.
Ama daha fazla zorlarsan eşin de “Yetti artık” diyebilir.
Eşim beni aldatıyor mu
Eşime çok kızdığım için birkaç gün birbirimizden ayrı kaldık. Döndüğümde ise başka biriyle mesajlaşıyordu. Gittikçe bu durumu kıskandım. Eşim, kabul etmiyor ama aldatılıyor muyum?
Sevgili Güzin Abla, gururu kırılmış, eşini başka biri ile paylaşmış, kalben ihanete uğradığını hisseden, çocuklu, saygın bir mesleği olan bir kadınım. Her ne kadar iyi şeyler düşünmeye çalışsam da bir türlü öfkem, dargınlığım geçmiyor.
Geçen yaz, eşim basit bir nedenden bana kızdı ve küfretti. Bunun üzerine çok kırılıp babamların yanına gittim. Bayramı orada geçirdim.
O süreçte evliliğimizin iyileşmesi için bir psikiyatriste bile danıştım. Daha sonra eşimle barıştık. Evimize döndük.
Eşim her zamankinden iyi davranıyordu. Bir akşam kuzeninden mesaj geldi. Eşim gülerek cevap yazıyordu. Ben çok rahatsız oldum. Eşime kur yaptığını düşündüm kızın.
Eşim 27 yaşında, kız ise 19. O akşam koşuya gitti. Gece 23.30 gibi döndü. Yanıma gelmesini beklerken hâlâ o kızla konuştuğunu gördüm.
Mesajları kontrol ettiğimde her 15-20 dakikada bir mesajlaştıklarını ve kendi aralarında sohbet ettiklerini gördüm. Duygusal bir konuşma yok ama lüzumlu bir konuşma da geçmemiş aralarında.
Beynime kurt girmişti artık. Aldatılıyordum galiba. Bir ara telefonundaki mesajlarına ve fotoğraflarına baktım. Eşim yalnız başına geçirdiği köy ziyaretinde kuzenleriyle fotoğraflar çektirmiş.
Ama bir kız var ki mesaj çekenin hemen o genç kız olduğunu anladım. Her fırsatta eşime yaklaşmış, eşimin kendisini bileklerinden yakaladığı pozlar vermiş. Boşanmaya kararlıydım ama çocuklarıma kıyamadım.
Güven duygum incinmişti ama devam ettik. Bu yıl, eşim yine köye gidecekti. Bu defa onu yalnız bırakmayacaktım. Kızı gördüm. Çok şaşırdım. Ağırbaşlı, iyi niyetli bir hali vardı. İlk başta, gereksiz bir tavır sergileyen o kız, zamanla içine kapandı. Yaptığı tek şey, her fırsatta eşimle yan yana gelip omuzlarını ona değdirmekti.
Eşim kesinlikle ihaneti kabul etmiyor. Onu kız kardeşi olarak gördüğünü söylüyor ama ben kızın ona karşı boş olmadığını hissediyorum. Lütfen, öyle şeyler söyle ki dağılmış olan beynim, duygularım normalleşsin.
Rumuz: Nothing
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce bu genç kızın, eşinin yakın akrabası olduğunu unutuyorsun gibi geliyor bana. Eşinin de söylediği gibi onu bir kız kardeş gibi görüp onunla şakalaşmak, eğlenmek hoşuna gidiyor olabilir.
Senin bu durumu boşuna büyüttüğünü düşünüyorum. Kabul et ki sen kıskanç bir kadınsın, eşinin telefonunu karıştırmak, onu sürekli izlemek gibi sorunların var.
Evliliğinde bazı sorunlar yarattığın için de bunun bilincinde olarak bir psikiyatriste başvurmak istemişsin.
Bu genç kızın eşinde gözü olduğunu söylüyorsun, olabilir. Bazen genç kızlar en yakınlarındaki, kendilerinden büyük erkeklere karşı bir çekilme hissedebilirler...
Ama sonuçta eşinin onunla aynı duygular içinde olmadığı bir gerçek. Bunu bir ihanet olarak nitelendirmek çok yanlış olur, eşine de haksızlık etmiş olursun.
Ama sanırım zaman zaman eşinin sabrını zorlayan davranışların oluyor, onu kaybedecek sınırlara kadar geliyorsun.
Eşini seviyorsan,bu tutumundan ve tavırlarından vazgeçmelisin.
Sen de ortada gerçek anlamda bir ihanet olmadığının farkındasın aslında. Okuduğun mesajlarda bir şey bulamamışsın.
Ama daha fazla zorlarsan eşin de “Yetti artık” diyebilir.