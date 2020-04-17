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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşim başka kadınlara bakıyor

17 Nisan 2020

Eşimle 8 aydır evliyiz. Ne zaman dışarı çıksak hep başka kadınlara bakıyor. Eşim başkalarına bakınca da kendimi çok değersiz ve çirkin hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Merhaba, 22 yaşındayım 8 aydır evliyim. Eşim ise 26 yaşında. Eşimle kaçarak evlendim, ailemle görüşmüyorum ve bir sürü sorunla mücadele ediyoruz.
Eşime destek olmak için pek çok şeye katlanıyorum. Fakat bir konuya takılıyorum ve bu durum beni yıpratıyor. Eşim gözünü hakkıyla koruyamıyor. Bu durumu evlendikten sonra fark ettim, nişanlılık döneminde hiç aklıma gelmedi böyle bir şey yapacağı. Onu denememiştim, çünkü çok güveniyordum.
Eşim bir kadının yüzüne ya da başka yerlerine bakıp, takılabiliyor.
Bazen görmezlikten geliyorum. Bazen de rahatsızlığımı ifade ediyorum. İnanın eşime kendimi beğendirmek için her şeyi yapıyorum. Fakat böyle durumlar söz konusu oldukça, kendimi çok değersiz ve çirkin hissediyorum.
Oysa ki dilediğim tek şey eşime güzel görünmek. Benden başkasına bakmaması. Her ne kadar çok güzel olduğumu söylese de bu konuda yeminler etse de fayda vermiyor.
Bunun dışında hiçbir sorunumuz yok. Yabancı kadınlarla muhatap olmadıkça o kadar mutluyuz ki...
Ama olur da bir yere gidecek olursak, bu durumdan dolayı eziliyorum, kendimden feragat ederek “Eğer kendini alıkoyamıyorsan, göz zevkini tatmin etmek istiyorsan, birlikte bir yerlere çıkmayalım” diyorum. Bunları söylediğimde içim nasıl acıyor, tahmin edemezsiniz.
Lütfen bir yol gösterin. Ben her şeye rağmen onu anlamaya çalıştım. Hatta eşime sordum, “Bir erkek kadının orasına burasına bakınca aklından neler geçer?” diye. Ne yapmam gerekiyor?
Çok üzgünüm, çok yıpranıyorum çok ağır geliyor, hiç aklımdan çıkmıyor. Eşime yaptıklarını söyleyince de bağırıp çağırıp üste çıkıyor. Bu durumda ben ondan özür diliyorum.
◊ Rumuz: Keşke

YANIT

Sevgili kızım, eşin belli ki başka kadınlara bakarken, bunun farkında bile değil. Öylesine bakıyor olabilir, hiçbir art niyeti olduğunu sanmıyorum. Aslında tüm erkekler güzel bir kadın gördüklerinde, ona bakmaktan kendilerini alamazlar. Hatta bunu biz kadınlar için bile söyleyebiliriz.
Güzel ve çekici bir kadın, şık ve bakımlı bir kadın gördüğümüzde hepimiz onu tepeden tırnağa kadar süzeriz.
Bu biraz hayranlık, biraz kıskançlık biraz özenme de olabilir. Çok da normaldir. Aynı şey yakışıklı bir erkek için de söz konusu olabilir. Doğrusu ya ben bu yaşımda, karşıdan Kıvanç Tatlıtuğ gelse ya da Brad Pitt’e benzer bir adam karşıma çıksa, ona bakmaktan kendimi alamam. Bu çok doğal ve insani bir durum.
Bakmaktan bir şey çıkmaz ki, sevgili kızım. Eşine güvendiğini söylüyorsun, o zaman bir sorun yok ki...
Sen bunu büyütüyor olmalısın. Eşinin bir kadına bakarken mutlaka aklından onunla yakınlaşmak gibi şeyler geçmesi gerekmez ki... Her şeye rağmen, sanırım kendine çok fazla güvenmiyorsun, bu nedenle de eşini çok kıskanıyorsun. Eşin bu davranışının farkında bile değil besbelli, elinde olmadan bakıyor olmalı.
Bu yüzden de bak sana “Böyle bir anda beni ikaz et” demiş. Bak ne güzel...
Çok samimi ve içten bir davranış, art niyeti olmadığının en güzel göstergesi.
Sen de onu uyarırsan, eminim biraz daha dikkatli olacaktır.
O anda eminim farkına varacaktır. Aranızda sorun yapmaya değmeyecek bir davranış için mutluluğunu bozmamalısın.

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