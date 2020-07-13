Eşim başka kadınla mesajlaşıyor

Eşimin telefonunda başka bir kadınla yazışmasını yakaladım. Bu yaptığını bir türlü hazmedemiyorum. Kadınla hiç görüşmediğini söylüyor ama ben boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Sevgili Güzin Abla, 7 yıllık evli genç bir kadınım. 2 gün önce eşimin telefonunda bir kadınla yazışmalarını okudum.
Başımdan aşağı kaynar sular döküldü, sanki üzerimden tır geçti de her yerim kırıldı. Mesele kıskançlık değil, üzülmek de değil, hazmedememek.
Bunu bana nasıl yapardı. Bizimle aynı evin içindeyken arkamı döndüğümde nasıl bir başka kadına sevgi sözcükleri kurabiliyordu?
Sadece sevgi sözcükleri olsa iyi... Açık saçık sözcükler de vardı. Onun demesine göre, kadın yurtdışında yaşayan biriymiş. Sosyal medyadan tanışmışlar, konuşmuşlar, gerçekte aralarında bir şey yokmuş. Sadece eğlenmek amaçlıymış, şeytana uymuş ama aldatmamış beni.
Söyleyin bana, ben bunu nasıl yutarım, nasıl hazmederim? Ne yapmalıyım, bilmiyorum.
Artık onun suratına bakmak, onunla aynı evde nefes almak bile istemiyorum.
Aslında boşanmak istiyorum ama 2 çocuğumuz var, onları almakla tehdit ediyor beni. Böyle bir mücadeleye girmeli miyim? Lütfen bana akıl verin... Bir süre ondan uzaklaşmalıyım çünkü onu gördüğüm her an kadına yazdığı iğrenç cümleleri hatırlıyorum.
Çıldıracak gibiyim. Lütfen bana bir cevap yazın.
Rumuz: İhanet
YANIT
Sevgili kızım, elbette haklısın. Ama sonuçta bu eşinin de dediği gibi gerçek anlamda bir aldatma sayılmaz.
Bu internet üzerinden yazışmalar, görüşmeler herkesin yaptığı şeyler. Bunu bir tür eğlence gibi kabul ediyor insanlar...
Bu yüzden pek fazla önemsemiyorlar üstelik de... Eşinin bu yurtdışında yaşayan kadınla gerçek anlamda duygusal bir bağ kurduğunu sanmıyorum.
Onu doğru dürüst tanımıyormuş bile. Onunla da tesadüfen tanıştığını söylememiş mi?
Hem sana bir şey anlatmak isterim, sevgili kızım. Evliliklerde 5 ve 7’nci yıllar oldukça kritiktir. Aile ortamında gerginlikler yaşanabilir. Hatta ihanetlere de işte bu yıllarda daha sıklıkla rastlanabilir.
Bu durumda erkeklerin yeni bir heyecan arayışı içinde oldukları da görülür.
Oysa eşinin gerçek bir ilişki yaşamadığı ortada. Belki biraz da hiç tanımadığı bir kadına iltifat ederek, ilgisini çekmek ona kendini önemli hissettirmiş olmalı...
Ben eşinin gerçekten senden boşanmak istediğini sanmıyorum. Çocukları almakla tehdit etmesi de sadece seni vazgeçirmek için kullandığı bir tehdit olmalı.
Ama madem kendini bu olay yüzünden kötü hissediyorsun, boşanmak değil ama mümkünse bir süre annenin ya da bir akrabanın yanına gidip kafanı toplamaya çalışman iyi olacaktır. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında bunu yapman daha da kolay olacaktır.
Bu süreçte sen her şeyi bir kez daha değerlendirme fırsatı bulursun. Evliliğini bu olay yüzünden yıkmaya değer mi? Başını önüne alıp, bir kez daha düşünürsün.
Aynı şekilde eşin de senden ve çocuklardan uzakta kaldığında, eksikliğinizi hissedecek, sizi özleyecek ve bu saçma sapan davranışları yüzünden pişmanlık duyacaktır.
Eşim başka kadınla mesajlaşıyor
Eşimin telefonunda başka bir kadınla yazışmasını yakaladım. Bu yaptığını bir türlü hazmedemiyorum. Kadınla hiç görüşmediğini söylüyor ama ben boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Sevgili Güzin Abla, 7 yıllık evli genç bir kadınım. 2 gün önce eşimin telefonunda bir kadınla yazışmalarını okudum.
Başımdan aşağı kaynar sular döküldü, sanki üzerimden tır geçti de her yerim kırıldı. Mesele kıskançlık değil, üzülmek de değil, hazmedememek.
Bunu bana nasıl yapardı. Bizimle aynı evin içindeyken arkamı döndüğümde nasıl bir başka kadına sevgi sözcükleri kurabiliyordu?
Sadece sevgi sözcükleri olsa iyi... Açık saçık sözcükler de vardı. Onun demesine göre, kadın yurtdışında yaşayan biriymiş. Sosyal medyadan tanışmışlar, konuşmuşlar, gerçekte aralarında bir şey yokmuş. Sadece eğlenmek amaçlıymış, şeytana uymuş ama aldatmamış beni.
Söyleyin bana, ben bunu nasıl yutarım, nasıl hazmederim? Ne yapmalıyım, bilmiyorum.
Artık onun suratına bakmak, onunla aynı evde nefes almak bile istemiyorum.
Aslında boşanmak istiyorum ama 2 çocuğumuz var, onları almakla tehdit ediyor beni. Böyle bir mücadeleye girmeli miyim? Lütfen bana akıl verin... Bir süre ondan uzaklaşmalıyım çünkü onu gördüğüm her an kadına yazdığı iğrenç cümleleri hatırlıyorum.
Çıldıracak gibiyim. Lütfen bana bir cevap yazın.
Rumuz: İhanet
YANIT
Sevgili kızım, elbette haklısın. Ama sonuçta bu eşinin de dediği gibi gerçek anlamda bir aldatma sayılmaz.
Bu internet üzerinden yazışmalar, görüşmeler herkesin yaptığı şeyler. Bunu bir tür eğlence gibi kabul ediyor insanlar...
Bu yüzden pek fazla önemsemiyorlar üstelik de... Eşinin bu yurtdışında yaşayan kadınla gerçek anlamda duygusal bir bağ kurduğunu sanmıyorum.
Onu doğru dürüst tanımıyormuş bile. Onunla da tesadüfen tanıştığını söylememiş mi?
Hem sana bir şey anlatmak isterim, sevgili kızım. Evliliklerde 5 ve 7’nci yıllar oldukça kritiktir. Aile ortamında gerginlikler yaşanabilir. Hatta ihanetlere de işte bu yıllarda daha sıklıkla rastlanabilir.
Bu durumda erkeklerin yeni bir heyecan arayışı içinde oldukları da görülür.
Oysa eşinin gerçek bir ilişki yaşamadığı ortada. Belki biraz da hiç tanımadığı bir kadına iltifat ederek, ilgisini çekmek ona kendini önemli hissettirmiş olmalı...
Ben eşinin gerçekten senden boşanmak istediğini sanmıyorum. Çocukları almakla tehdit etmesi de sadece seni vazgeçirmek için kullandığı bir tehdit olmalı.
Ama madem kendini bu olay yüzünden kötü hissediyorsun, boşanmak değil ama mümkünse bir süre annenin ya da bir akrabanın yanına gidip kafanı toplamaya çalışman iyi olacaktır. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında bunu yapman daha da kolay olacaktır.
Bu süreçte sen her şeyi bir kez daha değerlendirme fırsatı bulursun. Evliliğini bu olay yüzünden yıkmaya değer mi? Başını önüne alıp, bir kez daha düşünürsün.
Aynı şekilde eşin de senden ve çocuklardan uzakta kaldığında, eksikliğinizi hissedecek, sizi özleyecek ve bu saçma sapan davranışları yüzünden pişmanlık duyacaktır.