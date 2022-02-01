Erkeklere haksızlık yapılıyor

Pazartesi sabahı Fatma Girik’in ölüm haberiyle güne başladık. Kendi kendime, benim dönemimin en değerli yıldızları, yazarları, tiyatro oyuncuları yavaş yavaş bu dünyadan ayrılıyor diye düşündüm...

Bu çok büyük bir acı. Eski yıldızlarla birlikte çağımın insanlarının da gençlikleri, mutlulukları, keyif aldıkları her şey de birer birer yok oluyor. Hüzünlendim ve yaşamın aslında ne kadar kısa ve üzüntülerle, dertlerle harcanmayacak kadar değerli olduğunu düşündüm.

Haberlerde Fatma Girik için Yeşilçam’ın en parlak döneminin yıldızları Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın dörtlüsünün bir parçası olduğuna dikkat çektiler. Bu dörtlü Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yoncası’ olarak anılıyordu. Girik’in ölümüyle yoncanın yapraklarından biri eksilmiş oldu.

Bu arada sevgili Filiz Akın’ın da rahatsız olduğunu duyduk. Allah ona şifalar versin. Bu dörtlünün yeri asla doldurulmaz çünkü.

Bizim dönemimizin sanatçılarının çoğunun da yerinin kolay kolay doldurulamayacağını hatırladım bu vesileyle. Kayahan, Ferhan Şensoy, Alaattin Yavaşça, Erol Büyükburç, Münir Özkul, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Tarık Akan ve yakın dönemde kaybettiğimiz pek çok değerlimiz... Hepsi bizim çağımızın ve hayatımızın çok önemli vazgeçilmezleriydi.

Fatma Girik, röportajlarından birinde “Yaşamım büyük bir mücadele ile geçti. Kendimi büyük savaşlar sonrasında var ettim. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum ve başka hiçbir şeye özenmiyorum. Bin kere daha yaşasam yine Fatma Girik olmak isterim” demiş. Gerçekten de Fatma Girik gibi bir sanatçı olmak kolay değil.

Allah rahmet eylesin, yolu ışıklar içinde olsun. Ve dilerim, gerçekten de çok istediği gibi, hayatının büyük aşkı Memduh Ün’e öte âlemde kavuşmuştur.

Onu tanımayan gençlerimize mutlaka onu anlatmak gerekir.

ANNESİNDEN KORKTUĞU İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZÜ SAKLIYOR